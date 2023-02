YB zu Gast in Luzern – kann der FCL den Young Boys Punkte abluchsen?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie viel Fitness braucht der Körper in welchem Alter? Ein Überblick

Egal, was andere behaupten: 7 Beweise, dass deine Katze dich liebt

So klingt es, wenn genervte Eltern wirklich ehrlich sind

Warum ist Ausgang als Paar halt so, wie Ausgang als Paar ist?

Lesbisches Paar aus Bar in Baden geworfen – so verteidigt sich der Wirt

Ich hab's euch ja versprochen! So war mein erster Vierer 🤭

Lesbisches Paar aus Bar geworfen – Video zeigt, was wirklich passiert ist

Mit «Cunk on Earth» beweist uns Netflix, wie dämlich wir sind

Nächste Blamage für Liverpool + Arsenal unterliegt + ManUnited siegt weiter + PSG legt vor

Erstmals seit September verliert Leader Arsenal in der Premier League, für Liverpool findet die Misere auch in Wolverhampton kein Ende. Manchester United siegt unter Erik ten Hag weiter – und in der französischen Liga legt PSG vor.

Die Negativserie von Liverpool reisst und reisst nicht ab. Auch im vierten Premier-League-Auftritt des Jahres bleibt das Team von Jürgen Klopp ohne Sieg. In Wolverhampton setzte es gleich eine deutliche 0:3-Klatsche ab. Dabei befinden sich die Wanderers im Abstiegskampf. Trotzdem stand es nach einem Eigentor von Joel Matip und einem Treffer von Craig Dawson bereits nach zwölf Minuten 2:0 für die Gastgeber. Mohamed Salah und Co. strahlten trotz Überlegenheit wenig Torgefahr aus, einzig Ruben Neves traf noch für Wolverhampton.