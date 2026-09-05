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Sechs-Tore-Spektakel ohne Sieger in Bern

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YB – Luzern 3:3

Die Young Boys verhindern durch ein spätes Tor die erste Saisonniederlage. In der 7. Super-League-Runde trennen sich die Berner vom FC Luzern 3:3. Vaduz feiert den zweiten Saisonsieg.

Im Wankdorf lieferten sich YB und Luzern ein verrücktes Spiel mit unzähligen Torszenen. Der Berner Goalgetter Samuel Essende und der Luzerner Aussenverteidiger Andrejs Ciganiks trafen bis zur 52. Minute jeweils doppelt. Ein Penalty von Matteo Di Giusto brachte die Gäste in der 65. Minute mit 3:2 in Front. Kaly Sène sicherte YB in der 88. Minute den einen Punkt.

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Vaduz – Lausanne 3:1

Der FC Vaduz kam durch das 3:1 gegen Lausanne-Sport zum zweiten Saisonsieg. Milos Cocic und Juan Cabrera trafen in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit nach Kontern und Abwehrfehlern der Lausanner und machten aus dem 1:1 ein 3:1. Der 20-jährige Lutfi Dalipi schoss für die Liechtensteiner das 1:0 und war an den anderen beiden Toren mit der Vorlage beteiligt.

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Die Torschützenliste