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Sechs-Tore-Spektakel ohne Sieger in Bern

Matteo Di Giusto (FCL), links, Lewin Blum (YB), Mitte, und Edin Etoski (YB) in Aktion im Super League Spiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Luzern, am Samstag, 5. September 2026 im Stadion Wank ...
Bild: keystone

Sechs-Tore-Spektakel ohne Sieger in Bern

05.09.2026, 20:0405.09.2026, 20:04

YB – Luzern 3:3

Die Young Boys verhindern durch ein spätes Tor die erste Saisonniederlage. In der 7. Super-League-Runde trennen sich die Berner vom FC Luzern 3:3. Vaduz feiert den zweiten Saisonsieg.

Im Wankdorf lieferten sich YB und Luzern ein verrücktes Spiel mit unzähligen Torszenen. Der Berner Goalgetter Samuel Essende und der Luzerner Aussenverteidiger Andrejs Ciganiks trafen bis zur 52. Minute jeweils doppelt. Ein Penalty von Matteo Di Giusto brachte die Gäste in der 65. Minute mit 3:2 in Front. Kaly Sène sicherte YB in der 88. Minute den einen Punkt.

Matteo Di Giusto (FCL), links, Lewin Blum (YB), Mitte, und Edin Etoski (YB) in Aktion im Super League Spiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Luzern, am Samstag, 5. September 2026 im Stadion Wank ...
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Vaduz – Lausanne 3:1

Der FC Vaduz kam durch das 3:1 gegen Lausanne-Sport zum zweiten Saisonsieg. Milos Cocic und Juan Cabrera trafen in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit nach Kontern und Abwehrfehlern der Lausanner und machten aus dem 1:1 ein 3:1. Der 20-jährige Lutfi Dalipi schoss für die Liechtensteiner das 1:0 und war an den anderen beiden Toren mit der Vorlage beteiligt.

Marcel Monsberger (FCV), Torschuetze Juan Cabrera (FCV) und Lutfi Dalipi (FCV), von links, bejubeln das Tor zum 3-1 im Fussball Super League Spiel zwischen dem FC Vaduz (FCV) und dem FC Lausanne-Sport ...
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