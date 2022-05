French Open: Das Wichtigste vom 3. Tag im Liveticker

Henri Laaksonen hält am French Open im Männertableau die Schweizer Fahne hoch. Der 30-Jährige gewinnt sein Auftaktspiel gegen den in der Weltrangliste um mehr als 50 Positionen besser klassierten Spanier Pedro Martinez (ATP 43) nach verlorenem Startsatz mit 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:1).



Laaksonens nächster Gegner ist der Däne Holger Rune (ATP 40), der den als Nummer 14 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov in drei Sätzen eliminierte. Im Vorjahr hatte Laaksonen am French Open die 3. Runde erreicht und damit sein bestes Ergebnis an einem Grand-Slam-Turnier realisiert. (zap/sda)

Bild: keystone