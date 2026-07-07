Novak Djokovic setzt sich nach langem Kampf gegen Félix Auger-Aliassime durch und steht im Halbfinal. Bild: keystone

Djokovic siegt und trifft nun auf Sinner +++ Gauff erstmals im Wimbledon-Halbfinal

Coco Gauff steht erstmals im Halbfinal von Wimbledon und Vorjahressieger Jannik Sinner bleibt erneut souverän – im Halbfinal wartet nun Novak Djokovic. Das sind die Fakten des 9. Turniertages.

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Djokovic nach Marathon-Match weiter

Novak Djokovic hat sich in den Wimbledon-Halbfinal gekämpft. In einem über fünf Stunden langen Match bezwang die serbische Weltnummer acht Félix Auger-Aliassime (ATP 4) 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Damit trifft Djokovic nun auf den Weltranglistenführenden Jannik Sinner.

Gauff erstmals im Wimbledon-Halbfinal

Die Amerikanerin Coco Gauff steht erstmals in einem Wimbledon-Halbfinal. Die Weltranglisten-Siebte setzte sich gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula (WTA 4) bei hochsommerlichen Temperaturen 4:6, 6:3, 6:3 durch. Wie bereits im Achtelfinal gegen Belinda Bencic fand Gauff nach verlorenem Startsatz einen Weg zum Sieg, der sie weiter vom Gewinn ihres dritten Grand-Slam-Titels träumen lässt. 2023 triumphierte die 22-Jährige am US Open, im vergangenen Jahr am French Open. Im Halbfinal trifft Gauff auf die Siegerin des Duell zwischen der Japanerin Naomi Osaka und der Tschechin Karolina Muchova.

Sinner stoppt den Lauf von Oldie Struff

Jannik Sinner bleibt bei seinem Unterfangen Titelverteidigung auf Kurs. Ohne restlos zu überzeugen setzte sich der Weltranglistenerste 7:5, 7:6, 6:3 gegen den 36-jährigen Jan-Lennard Struff (ATP 74) durch. Der Deutsche hatte im höheren Sportleralter erstmals einen Grand-Slam-Viertelfinal erreicht - in seinem 47. Major-Turnier. Kommende Woche wird er beim Swiss Open in Gstaad erwartet. Sinner wird seine Karten im Halbfinal am Freitag gegen den siebenfachen Champion Novak Djokovic definitiv aufdecken müssen.

Zverev im Nachsitzen erstmals im Viertelfinal

Alexander Zverev musste am Dienstag unverschuldet Nachsitzen, weil sein Achtelfinal am Abend wegen der Sperrstunde bei einer 2:0-Satzführung und 3:3 im dritten Satz vertagt worden war. Der Sieger des French Open verlor bei der Wiederaufnahme gegen den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 14) die ersten drei Games und damit den dritten Satz. In einem Tiebreak machte er dann aber den Sack zu und vermied so einen fünften Satz. Erstaunlich: Zverev steht beim Rasenklassiker erstmals überhaupt im Viertelfinal und muss da bereits am Mittwoch wieder ran – gegen den als Nummer 6 gesetzten Amerikaner Taylor Fritz. (abu/sda)