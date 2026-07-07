freundlich31°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Wimbledon: Sinner schlägt Struff und bleibt auf Kurs

epa13095314 Jannik Sinner of Italy celebrates winning his Men&#039;s quarter-final match against Jan-Lennard Struff of Germany at the Wimbledon Championships in London, Britain, 07 July 2026. EPA/DANI ...
Sinner ist weiterhin auf Kurs zur Titelverteidigung.Bild: keystone

Sinner stoppt den Lauf von Oldie Struff +++ Gauff erstmals im Wimbledon-Halbfinal

Coco Gauff steht erstmals im Halbfinal von Wimbledon und Vorjahressieger Jannik Sinner bleibt erneut souverän. Das sind die Fakten des 9. Turniertages.
07.07.2026, 18:2607.07.2026, 18:26
Inhaltsverzeichnis
Gauff erstmals im Wimbledon-Halbfinal
Sinner stoppt den Lauf von Oldie Struff
Zverev im Nachsitzen erstmals im Viertelfinal

Gauff erstmals im Wimbledon-Halbfinal

Die Amerikanerin Coco Gauff steht erstmals in einem Wimbledon-Halbfinal. Die Weltranglisten-Siebte setzte sich gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula (WTA 4) bei hochsommerlichen Temperaturen 4:6, 6:3, 6:3 durch. Wie bereits im Achtelfinal gegen Belinda Bencic fand Gauff nach verlorenem Startsatz einen Weg zum Sieg, der sie weiter vom Gewinn ihres dritten Grand-Slam-Titels träumen lässt. 2023 triumphierte die 22-Jährige am US Open, im vergangenen Jahr am French Open. Im Halbfinal trifft Gauff auf die Siegerin des Duell zwischen der Japanerin Naomi Osaka und der Tschechin Karolina Muchova.

Sinner stoppt den Lauf von Oldie Struff

Jannik Sinner bleibt bei seinem Unterfangen Titelverteidigung auf Kurs. Ohne restlos zu überzeugen setzte sich der Weltranglistenerste 7:5, 7:6, 6:3 gegen den 36-jährigen Jan-Lennard Struff (ATP 74) durch. Der Deutsche hatte im höheren Sportleralter erstmals einen Grand-Slam-Viertelfinal erreicht - in seinem 47. Major-Turnier. Kommende Woche wird er beim Swiss Open in Gstaad erwartet. Sinner wird seine Karten im Halbfinal am Freitag gegen den siebenfachen Champion Novak Djokovic oder die Weltnummer 4 Félix Auger-Aliassime definitiv aufdecken müssen.

Zverev im Nachsitzen erstmals im Viertelfinal

Alexander Zverev musste am Dienstag unverschuldet Nachsitzen, weil sein Achtelfinal am Abend wegen der Sperrstunde bei einer 2:0-Satzführung und 3:3 im dritten Satz vertagt worden war. Der Sieger des French Open verlor bei der Wiederaufnahme gegen den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 14) die ersten drei Games und damit den dritten Satz. In einem Tiebreak machte er dann aber den Sack zu und vermied so einen fünften Satz. Erstaunlich: Zverev steht beim Rasenklassiker erstmals überhaupt im Viertelfinal und muss da bereits am Mittwoch wieder ran – gegen den als Nummer 6 gesetzten Amerikaner Taylor Fritz. (abu/sda)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die besten Bilder aus Wimbledon 2026
    1 / 18
    Die besten Bilder aus Wimbledon 2026

    Wäre ich der Ball, ich hätte Angst fvor Flavio Cobolli.
    quelle: keystone / tolga akmen
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Bald kannst du (vielleicht) Tennis mit diesem Roboter spielen
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Davide Callà: Der stille Antreiber hinter Murat Yakin
    Davide Callà steht weniger im Rampenlicht als Vorgänger Giorgio Contini. Warum der Trainerassistent für Murat Yakin trotzdem unverzichtbar ist.
    Eine kurze Nacht sei es gewesen, sagt Davide Callà am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen Algerien gegenüber SRF. Denn trotz Abpfiff kurz vor 22.00 Uhr Ortszeit war für den Trainerassistenten der Arbeitstag noch nicht vorbei. Zwar habe er sich ein Bier genehmigt, gleichzeitig sei er aber auch schon wieder im Büro mit der Spielanalyse beschäftigt gewesen. «Denn die Zeit drängt», erklärt der 41-jährige Winterthurer. «Wir haben nun nicht mehr sieben bis acht Tage Zeit für die Vorbereitung.»
    Zur Story