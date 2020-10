Sport

Tennis

Roger-Federer-Arena: Zu wenig Unterschriften für St.Jakobshalle in Basel



Bild: KEYSTONE

Zu wenig Unterschriften für Roger-Federer-Arena – Initianten hoffen trotzdem

Über die Umbenennung der Basler St.Jakobshalle in Roger-Federer-Arena gibt es keine Volkabstimmung. Für das entsprechende Volksbegehren konnten nicht genügend Unterschriften gesammelt werden.

Lanciert worden war die Initiative «Roger-Federer-Arena jetzt!» im März letzten Jahres. Bis zum 4. Dezember hätten 3000 Signaturen zusammenkommen müssen. Am Montag gaben die Initianten jedoch den Abbruch der Unterschriftensammlung bekannt. 1800 Unterschriften fehlen noch.

Bild: KEYSTONE

Die Unterschriftensammlung verlief nach Auskunft der Initianten von Anfang an harziger als erwartet. Deshalb habe man im Februar eine grosse Sammelaktion geplant, die danach jedoch wegen der Coronakrise nicht durchgeführt werden konnte. Zudem habe es überraschend viel Kritik in der Bevölkerung und in der Politik gegeben.

Hoffnung nicht verloren

Die beiden Initianten, eine Grossrätin aus Basel-Stadt und ein ehemaliger Baselbieter Landrat, hoffen dennoch, das ihr Anliegen erfüllt wird. Sie haben deshalb am Montag die 1200 Unterschriften für die Initiative und 2600 parallel gesammelte Unterschriften für eine Petition für eine Umbennung der Halle der Basler Staatskanzlei übergeben.

Die schon bei früheren Anläufen gescheiterte Umbenennung der erst kürzlich für rund 100 Millionen Franken sanierten St.Jakobshalle wäre nicht die erste Ehre, die dem Tenniscrack Roger Federer in seiner Heimat zuteil würde: 2017 hatte die Universität Basel den 37 Jahre alten Weltstar zum Ehrendoktor ernannt.

Rund 90 Kilometer von Basel entfernt gibt es in Biel seit 2016 eine Roger-Federer-Allee. Dass auch in Basel eine Strasse oder ein Platz nach Federer benannt wird, ist eher unwahrscheinlich. Diese Art der Ehrung von Persönlichkeiten erfolgt dort usanzgemäss nicht zu deren Lebzeiten, sondern erst postum. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

So war die Einweihung der Roger-Federer-Allee Ein bisschen Spass muss sein: Wie sich Federer und Nadal über Djokovic lustig machen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter