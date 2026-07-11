Linda Noskova hat mit 21 Jahren ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Bild: keystone

Nach Achterbahnfahrt: Noskova gewinnt in Wimbledon ihren ersten Major-Titel

Die neue Wimbledonsiegerin heisst Linda Noskova. Die Weltnummer 12 gewinnt den rein tschechischen Final gegen Karolina Muchova nach einer wahren Achterbahnfahrt 6:2, 5:7, 6:3.

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Was für ein Drama! Im ersten rein tschechischen Grand-Slam-Final der Geschichte sehen die Zuschauer eine gute Stunde lang Einbahn-Tennis. Die Weltranglisten-Zwölfte Linda Noskova hat alles im Griff, verliert kein einzige Aufschlagspiel und führt 6:2, 5:2. Fünf verpasste Matchbälle in drei verschiedenen Games später beginnt ein komplett neues Spiel.

Und in diesem – als ob die halbe Stunde mit fünf verlorenen Spielen in Folge nie passiert wären – findet Noskova zu ihrem dominanten Spiel zurück. Sie geht im Entscheidungssatz 3:0 in Führung, serviert wieder hervorragend und lässt diesmal kein Comeback mehr zu. Eine Stunde und zwanzig Minuten nach dem ersten Matchball nutzt sie nach knapp zweieinhalb Stunden ihren sechsten Matchball mit einem Aufschlagwinner. Die Reife, mit der die 21-Jährige den Rückschlag wegsteckt, ist beeindruckend.

Die acht Jahre ältere Muchova konnte in ihrem zweiten Grand-Slam-Final nur kurz vom ersten Titel träumen. Den ersten hatte sie vor drei Jahren in Paris gegen die Sandkönig Iga Swiatek ebenfalls in drei Sätzen verloren. Immerhin verhinderte sie mit einer kämpferischen Leistung einen zweiten einseitigen Final in Folge nach dem 6:0, 6:0 Swiateks gegen Amanda Anisimova vor einem Jahr.

Für Noskova ist es erst der dritte Turniersieg auf WTA-Stufe, nach zwei eher unbedeutenden in Monterrey auf Hartplatz und vor drei Wochen in Berlin auf Rasen. Bereits da hatte sie aber ihre gute Form angedeutet. Bei Grand-Slam-Turnieren war zuvor ein Viertelfinal beim Australian Open 2024 der einsame Ausreisser nach oben gewesen. (abu/sda)