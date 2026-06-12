Derbaci entwickelte sich beim FC Aarau in den letzten sieben Jahren zum Leistungsträger im Fanionteam und Junioren-Internationalen. In der vergangenen Challenge-League-Saison bestritt er 31 Partien und erzielte dabei vier Tore. (ram/sda)
Transferticker
Aaraus Derbaci wechselt zum Meister +++ Schmid vom FCB nach Österreich
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
- watson-App öffnen.
- Auf das Menü (die Lupe mit den 3 farbigen Strichen rechts oben) klicken.
- Unten Push-Einstellungen antippen.
- Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!
Schicke uns deinen Input
Derbaci von Aarau zum Meister
Der FC Thun verstärkt sein Mittelfeld mit dem 20-jährigen Dorian Derbaci vom FC Aarau. Der Schweizer U21-Nationalspieler unterschrieb mit dem Meister einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison, wie die beiden in den Transfer involvierten Klubs mitteilten.
Derbaci entwickelte sich beim FC Aarau in den letzten sieben Jahren zum Leistungsträger im Fanionteam und Junioren-Internationalen. In der vergangenen Challenge-League-Saison bestritt er 31 Partien und erzielte dabei vier Tore. (ram/sda)
Derbaci entwickelte sich beim FC Aarau in den letzten sieben Jahren zum Leistungsträger im Fanionteam und Junioren-Internationalen. In der vergangenen Challenge-League-Saison bestritt er 31 Partien und erzielte dabei vier Tore. (ram/sda)
Dominik Schmid wechselt zu Salzburg
Der FC Basel verliert einen langjährigen Leistungträger: Dominik Schmid verlässt den Klub in Richtung Österreich. Der Verteidiger hat bei RB Salzburg einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Für den FCB bestritt Schmid 134 Pflichtspiele, gewann zwei Meistertitel und feierte einen Cupsieg.
Dominik Schmid 🇨🇭
Alter: 28
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
Dominik Schmid 🇨🇭
Alter: 28
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
ManCitys Bernardo Silva zu Real Madrid
Real Madrid und Präsident Florentino Perez machen Nägel mit Köpfen. Nach der Verpflichtung von José Mourinho als Trainer soll nun ein erster Star im Anflug sein: Bernardo Silva unterschreibt angeblich bei den Königlichen. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Der 31-jährige Portugiese spielte die letzten neun Saisons für Manchester City und entschied sich nun, den Verein nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei zu verlassen. Der offensiv vielseitig einsetzbare Silva gewann mit den Skyblues sechs Meisterschaften sowie die Champions League. (nih)
Bernardo Silva 🇵🇹
Alter: 31
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen
Bernardo Silva 🇵🇹
Alter: 31
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen
Dion Kacuri wechselt leihweise nach Österreich
Dion Kacuri wechselt leihweise vom FC Basel nach Österreich zum SC Austria Lustenau. Wie der FCB am Donnerstag mitteilte, verfügen die Vorarlberger über eine Kaufoption.
Der 22-jährige Kacuri stiess im Februar 2024 von den Grasshoppers zu Basel und sammelte in der U21 und in der ersten Mannschaft Erfahrung. In der Saison 2024/25 war er an Yverdon-Sport ausgeliehen. Sein Vertrag bei Basel läuft noch bis im Sommer 2028. (riz/sda)
Dion Kacuri 🇨🇭
Alter: 22
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen
Der 22-jährige Kacuri stiess im Februar 2024 von den Grasshoppers zu Basel und sammelte in der U21 und in der ersten Mannschaft Erfahrung. In der Saison 2024/25 war er an Yverdon-Sport ausgeliehen. Sein Vertrag bei Basel läuft noch bis im Sommer 2028. (riz/sda)
Dion Kacuri 🇨🇭
Alter: 22
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen
Sommer bei Ajax Amsterdam ein Thema
Ende Monat läuft der Vertrag von Yann Sommer bei Inter Mailand aus. Wie die «Gazzetta dello Sport» schreibt, hat sich der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter bereits von seinen Mitspielern verabschiedet. Die Zukunft von Sommer ist offen und es gibt bereits erste Gerüchte.
Wie die italienische Zeitung schreibt, wurde Sommer ein Platz bei Ajax Amsterdam angeboten. Die bisherige Nummer Eins des niederländischen Rekordmeisters Vitezslav Jaros kehrt nach einer Leihe zurück zum FC Liverpool. Seit 2023 steht Sommer bei Inter Mailand im Tor und erreichte mit den Italienern vor einem Jahr den Champions-League-Final.
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37
Position: Torhüter
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 19 Spiele ohne Gegentor
Wie die italienische Zeitung schreibt, wurde Sommer ein Platz bei Ajax Amsterdam angeboten. Die bisherige Nummer Eins des niederländischen Rekordmeisters Vitezslav Jaros kehrt nach einer Leihe zurück zum FC Liverpool. Seit 2023 steht Sommer bei Inter Mailand im Tor und erreichte mit den Italienern vor einem Jahr den Champions-League-Final.
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37
Position: Torhüter
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 19 Spiele ohne Gegentor
Verteidiger Van Breemen von Basel nach Portugal
Der niederländische Verteidiger Finn van Breemen verlässt den FC Basel ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages. Der 23-Jährige wechselt in die höchste portugiesische Liga zu Famalicão.
Van Breemen war 2023 von seinem Jugendklub ADO Den Haag nach Basel gekommen und absolvierte in drei Saisons wettbewerbsübergreifend 52 Spiele. Der Innenverteidiger wurde mehrere Male durch Verletzungen zurückgeworfen. (riz/sda)
Finn van Breemen 🇳🇱
Alter: 23
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele,
Van Breemen war 2023 von seinem Jugendklub ADO Den Haag nach Basel gekommen und absolvierte in drei Saisons wettbewerbsübergreifend 52 Spiele. Der Innenverteidiger wurde mehrere Male durch Verletzungen zurückgeworfen. (riz/sda)
Finn van Breemen 🇳🇱
Alter: 23
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele,
José Mourinho ziemlich sicher zurück bei Real Madrid
Real Madrid hat am Dienstagabend die Trennung mit dem bisherigen Trainer Álvaro Arbeloa bekanntgegeben. Ziemlich sicher steht sein Nachfolger bereits fest. José Mourinho wird mit ziemlicher Sicherheit zu den Königlichen zurückkehren. Sein bisheriger Arbeitgeber Benfica Lissabon verkündete bereits, dass «The Special One» in die spanische Hauptstadt wechseln wird. Eine definitive Bestätigung von Real Madrid fehlt aktuell noch.
St. Gallen leiht Kleine-Bekel erneut aus
Der FC St.Gallen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Colin Kleine-Bekel zählen. Der deutsche Verteidiger wird für ein weiteres Jahr bis im Sommer 2027 vom VfL Bochum ausgeliehen, wie der Cupsieger am Dienstag mitteilte.
Kleine-Bekel stand bereits im letzten Halbjahr auf Leihbasis beim FCSG unter Vertrag. Dabei kam der 23-jährige Innenverteidiger zu 14 Einsätzen in der Super Super, wobei ihm ein Tor gelang. Im Cup spielte der frühere Junior von Borussia Dortmund im Halbfinal und Final. (sda)
Colin Kleine-Bekel 🇩🇪
Alter: 23
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 1 Tor
Kleine-Bekel stand bereits im letzten Halbjahr auf Leihbasis beim FCSG unter Vertrag. Dabei kam der 23-jährige Innenverteidiger zu 14 Einsätzen in der Super Super, wobei ihm ein Tor gelang. Im Cup spielte der frühere Junior von Borussia Dortmund im Halbfinal und Final. (sda)
Colin Kleine-Bekel 🇩🇪
Alter: 23
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 1 Tor
Fabio Grosso übernimmt Trainerposten in Florenz
Fabio Grosso trainiert nächste Saison die Fiorentina. Der frühere Aussenverteidiger unterschreibt beim 15. der letzten Serie-A-Saison einen Vertrag bis 2028, heisst es in einer Mitteilung der Fiorentina.
Zuletzt stand Grosso, der vor rund fünf Jahren einige Monate den FC Sion betreut hatte, bei Sassuolo unter Vertrag. Der 48-Jährige führte den Aufsteiger zum sicheren Klassenerhalt. (hkl/sda)
Zuletzt stand Grosso, der vor rund fünf Jahren einige Monate den FC Sion betreut hatte, bei Sassuolo unter Vertrag. Der 48-Jährige führte den Aufsteiger zum sicheren Klassenerhalt. (hkl/sda)
FC Basel verpflichtet Danique Stein als Trainerin
Der FC Basel verpflichtet Danique Stein als neue Trainerin für das Team aus der Women's Super League. Die 35-Jährige unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre, wie der Klub mitteilt.
Stein ersetzt den Ende letzter Saison entlassenen Omar Adlani. Dieser hatte in den Playoffs einen folgenschweren Wechselfehler zu verantworten, der zum Viertelfinal-Out der Baslerinnen gegen St. Gallen am Grünen Tisch führte.
Mit Danique Stein übernimmt eine beim FCB bestens bekannte Baslerin das Frauenteam. Zwischen 2011 und 2017 bestritt die ehemalige Schweizer Nationalspielerin über 100 Partien für Rotblau und gewann mit dem FC Basel den Schweizer Cup. Später war sie als Cheftrainerin des Fanionteams tätig (2021/2022) und im Nachwuchsbereich tätig. (hkl/sda)
Stein ersetzt den Ende letzter Saison entlassenen Omar Adlani. Dieser hatte in den Playoffs einen folgenschweren Wechselfehler zu verantworten, der zum Viertelfinal-Out der Baslerinnen gegen St. Gallen am Grünen Tisch führte.
Mit Danique Stein übernimmt eine beim FCB bestens bekannte Baslerin das Frauenteam. Zwischen 2011 und 2017 bestritt die ehemalige Schweizer Nationalspielerin über 100 Partien für Rotblau und gewann mit dem FC Basel den Schweizer Cup. Später war sie als Cheftrainerin des Fanionteams tätig (2021/2022) und im Nachwuchsbereich tätig. (hkl/sda)
Van Persie bei Feyenoord entlassen
Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam. Der frühere niederländische Internationale ist gemäss einer Medienmitteilung des Vereins freigestellt worden.
Der 42-jährige Van Persie hatte beim Meisterschaftszweiten der letzten Saison, bei dem der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba tätig ist, die Verantwortung für die Mannschaft im Februar vergangenen Jahres übernommen. Sein Vertrag hätte auch für die kommende Saison Gültigkeit gehabt. (nih/sda)
Der 42-jährige Van Persie hatte beim Meisterschaftszweiten der letzten Saison, bei dem der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba tätig ist, die Verantwortung für die Mannschaft im Februar vergangenen Jahres übernommen. Sein Vertrag hätte auch für die kommende Saison Gültigkeit gehabt. (nih/sda)
Liverpool verpflichtet Iraola als Cheftrainer
Der FC Liverpool hat den 43-jährigen Spanier Andoni Iraola als neuen Cheftrainer verpflichtet. Dies berichtete die BBC am Donnerstagabend. Der ehemalige Bournemouth-Manager tritt damit in die Fussstapfel von Arne Slot, von dem sich Liverpool erst kürzlich getrennt hat. (cpf)
Welcome to the Reds, Andoni 👋 pic.twitter.com/lAq6tBynuI— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
Spanier Martinez neuer Trainer in Leverkusen
Bayer Leverkusen nimmt die kommende Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Der Spanier Carles Martinez folgt auf den freigestellten Dänen Kasper Hjulmand.
Der 42-jährige Martinez wechselt von Toulouse ins Rheinland. Beim Ligue-1-Verein hat er nach einer kurzen Anstellung als Trainer-Assistent während drei Jahren in der Verantwortung gestanden. Mit den Zuständigen in Leverkusen hat er sich auf eine zweijährige Zusammenarbeit geeinigt.
Hjulmand hatte das Amt im vergangenen September nach der Entlassung von Erik ten Hag übernommen. Der Niederländer musste den Posten nach lediglich zwei Monaten und nur zwei Bundesliga-Spielen wieder räumen. (car/sda)
Der 42-jährige Martinez wechselt von Toulouse ins Rheinland. Beim Ligue-1-Verein hat er nach einer kurzen Anstellung als Trainer-Assistent während drei Jahren in der Verantwortung gestanden. Mit den Zuständigen in Leverkusen hat er sich auf eine zweijährige Zusammenarbeit geeinigt.
Hjulmand hatte das Amt im vergangenen September nach der Entlassung von Erik ten Hag übernommen. Der Niederländer musste den Posten nach lediglich zwei Monaten und nur zwei Bundesliga-Spielen wieder räumen. (car/sda)
YB übernimmt Chris Bedia nicht
Chris Bedia verlässt die Berner Young Boys. Der Verein hat die Option für die definitive Übernahme des Stürmers von Union Berlin nicht gezogen, wie YB am Mittwoch mitteilt.
Der 30-Jährige wechselte im Januar 2025 nach Bern und bestritt 67 Pflichtspiele, bei denen ihm 28 Tore gelangen. 23 davon erzielte er in der Meisterschaft, drei in der Europa League und zwei im Schweizer Cup.
Auch Lukasz Lakomy kehrt nicht nach Bern zurück. Der Pole, der bereits die zu Ende gegangene Saison leihweise bei Oud-Heverlee Leuven gespielt hat, wurde vom belgischen Verein definitiv übernommen.
Von verschiedenen Leihen zurück kehren hingegen Kastriot Imeri, Lewin Blum, Rhodri Smith und Emmanuel Tsimba. (nih/sda)
Chris Bedia 🇨🇮
Alter: 30
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 22 Tore, 5 Assists
Der 30-Jährige wechselte im Januar 2025 nach Bern und bestritt 67 Pflichtspiele, bei denen ihm 28 Tore gelangen. 23 davon erzielte er in der Meisterschaft, drei in der Europa League und zwei im Schweizer Cup.
Auch Lukasz Lakomy kehrt nicht nach Bern zurück. Der Pole, der bereits die zu Ende gegangene Saison leihweise bei Oud-Heverlee Leuven gespielt hat, wurde vom belgischen Verein definitiv übernommen.
Von verschiedenen Leihen zurück kehren hingegen Kastriot Imeri, Lewin Blum, Rhodri Smith und Emmanuel Tsimba. (nih/sda)
Chris Bedia 🇨🇮
Alter: 30
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 22 Tore, 5 Assists
Thun zieht Kaufoption für Kastriot Imeri nicht
Der FC Thun zieht die Kaufoption für Kastriot Imeri nicht. Der Offensivspieler, der im August 2025 auf Leihbasis von den Young Boys nach Thun wechselte, stand in der abgelaufenen Meisterschaftssaison 19 Mal in der Startelf - sechs Tore und acht Assists gelangen dem 25-Jährigen dabei.
«Kastriot Imeri fügte sich von Beginn weg nahtlos in die Mannschaft ein und trug im starken Thuner Kollektiv seinen Teil zum Gewinn des Meistertitels bei», schreibt der FC Thun in einer Medienmitteilung. Nach einer «Analyse der Gesamtsituation» hätten die Verantwortlichen des FC Thun entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Bei den Young Boys hat Imeri einen Vertrag bis 2027. (riz/sda)
Kastriot Imeri🇨🇭
Alter: 25
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 6 Tore, 8 Assists
«Kastriot Imeri fügte sich von Beginn weg nahtlos in die Mannschaft ein und trug im starken Thuner Kollektiv seinen Teil zum Gewinn des Meistertitels bei», schreibt der FC Thun in einer Medienmitteilung. Nach einer «Analyse der Gesamtsituation» hätten die Verantwortlichen des FC Thun entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Bei den Young Boys hat Imeri einen Vertrag bis 2027. (riz/sda)
Kastriot Imeri🇨🇭
Alter: 25
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 6 Tore, 8 Assists
Lugano verpflichtet Joel Bichsel
Der FC Lugano vermeldet seinen dritten Transfer in der Sommerpause. Die Tessiner verstärken mit Joel Bichsel die Verteidigung. Der 24-jährige Oltner kommt vom deutschen Drittligisten Saarbrücken und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Der bei YB ausgebildete Bichsel, der Einsätze für das Schweizer U21-Nationalteam vorweisen kann, spielt in der Innenabwehr oder als linker Aussenverteidiger. Mit dem Kolumbianer Beckham Castro und dem Honduraner Dereck Moncada verpflichtete Lugano im Mai zwei Flügelspieler. (abu/sda)
Joel Bichsel 🇨🇭
Alter: 24
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 1 Tor
Der bei YB ausgebildete Bichsel, der Einsätze für das Schweizer U21-Nationalteam vorweisen kann, spielt in der Innenabwehr oder als linker Aussenverteidiger. Mit dem Kolumbianer Beckham Castro und dem Honduraner Dereck Moncada verpflichtete Lugano im Mai zwei Flügelspieler. (abu/sda)
Joel Bichsel 🇨🇭
Alter: 24
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 1 Tor
Fabian Schär verlängert in Newcastle
Der Schweizer Innenverteidiger Fabian Schär bleibt weiterhin bei Newcastle United. Der 34-Jährige verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis im Sommer 2027. Dies bestätigte der Premier-League-Klub am Dienstagnachmittag. Schär spielt seit 2018 für die Magpies, auch in der letzten Saison war er meistens Stammspieler, verletzte sich im Januar jedoch schwer. Aufgrund des Knöchelbruchs machte er seither kein Spiel mehr. (nih)
Fabian Schär 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 1 Tor
Fabian Schär 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 1 Tor
Bologna hat neuen Trainer gefunden
Bologna hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der italienische Klub am Dienstag mitteiltt, wird künftig Domenico Tedesco an der Seitenlinie des Serie-A-Vereins stehen. Der 40-Jährige folgt auf Vincenzo Italiano, von dem sich Bologna kurz nach Saisonende trennte, und unterschrieb einen Vertrag bis im Juni 2028. Zuletzt war Tedesco vereinslos, nachdem der türkische Verein Fenerbahce ihn Ende April freigestellt hatte. Mit dem RB Leipzig, den er von 2021 bis 2023 trainierte, gewann er 2022 den deutschen Cup.
Ob der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler unter Tedesco auflaufen wird, wird sich zeigen. Der diesen Sommer auslaufende Vertrag wurde bis anhin noch nicht verlängert. Mit Simon Sohm spielte zuletzt ein zweiter Schweizer bei Bologna - der von Florenz ausgeliehene Mittelfeldspieler wechselte auf Leihbasis zum Verein. Bologna besitzt eine Kaufoption. (riz/sda)
Ob der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler unter Tedesco auflaufen wird, wird sich zeigen. Der diesen Sommer auslaufende Vertrag wurde bis anhin noch nicht verlängert. Mit Simon Sohm spielte zuletzt ein zweiter Schweizer bei Bologna - der von Florenz ausgeliehene Mittelfeldspieler wechselte auf Leihbasis zum Verein. Bologna besitzt eine Kaufoption. (riz/sda)
Premier-League-Rekordspieler James Milner beendet Karriere
James Milner beendet nach 24 Saisons in der Premier League seine Karriere. Der in Leeds geborene 40-jährige Mittelfeldspieler gibt seinen Entschluss auf Instagram bekannt.
Milner ist mit 658 Partien der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Premier League. Mit Manchester City und Liverpool wurde er insgesamt dreimal Meister, zudem gewann er mit den Reds 2019 die Champions League. Zuletzt spielte der 61-fache englische Internationale für Brighton, das in der abgelaufenen Saison mit dem 8. Platz überzeugte. (riz/sda/afp)
Milner ist mit 658 Partien der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Premier League. Mit Manchester City und Liverpool wurde er insgesamt dreimal Meister, zudem gewann er mit den Reds 2019 die Champions League. Zuletzt spielte der 61-fache englische Internationale für Brighton, das in der abgelaufenen Saison mit dem 8. Platz überzeugte. (riz/sda/afp)
Carlo Ancelottis Sohn wird Trainer von Lille
Davide Ancelotti, der 36-jährige Sohn von Carlo Ancelotti, wird ab nächster Saison Trainer des französischen Champions-League-Teilnehmers Lille. Wie der Tabellendritte der Ligue 1 mitteilte, unterschrieb Ancelotti junior einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028. Er wird Nachfolger von Bruno Génésio, der nach zwei Jahren in Nordfrankreich zurückgetreten ist.
Derzeit ist Davide Ancelotti Teil des brasilianischen Trainerstabs rund um Nationalcoach Carlo Ancelotti. Der Vater holte seinen Sohn im letzten Dezember zurück in die Seleçao, nachdem dieser nach einem halben Jahr als Cheftrainer von Brasiliens Erstligisten Botafogo entlassen worden war. In Lille wird Davide Ancelotti seinen Posten übernehmen, wenn für Brasilien die WM beendet ist. (sda/dpa)
Derzeit ist Davide Ancelotti Teil des brasilianischen Trainerstabs rund um Nationalcoach Carlo Ancelotti. Der Vater holte seinen Sohn im letzten Dezember zurück in die Seleçao, nachdem dieser nach einem halben Jahr als Cheftrainer von Brasiliens Erstligisten Botafogo entlassen worden war. In Lille wird Davide Ancelotti seinen Posten übernehmen, wenn für Brasilien die WM beendet ist. (sda/dpa)
St. Gallen verpflichtet Leon Frokaj
Leon Frokaj wechselt zum FC St. Gallen. Wie die Ostschweizer am Montag mitteilen, unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag für vier Jahre. Der 21-Jährige bestritt die vergangene Saison im Trikot des FC Aarau.
Für den Verein der Challenge League, der den Aufstieg in dieser Saison nach einer Niederlage in der Barrage gegen die Grasshoppers knapp verpasste, bestritt Frokaj während einem Jahr 36 Pflichtspiele. Ausgebildet wurde der kosovarische U-Nationalspieler in der Nachwuchsabteilung des FC Basel. (riz/sda)
Leon Frokaj 🇽🇰
Alter: 21 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 4 Tore, 1 Assist
Für den Verein der Challenge League, der den Aufstieg in dieser Saison nach einer Niederlage in der Barrage gegen die Grasshoppers knapp verpasste, bestritt Frokaj während einem Jahr 36 Pflichtspiele. Ausgebildet wurde der kosovarische U-Nationalspieler in der Nachwuchsabteilung des FC Basel. (riz/sda)
Leon Frokaj 🇽🇰
Alter: 21 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 4 Tore, 1 Assist
Luka Elsner wird Trainer bei Lausanne-Sport
Lausanne-Sport hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Super-League-Klub am Montag mitteilt, übernimmt Luka Elsner die Mannschaft ab der kommenden Saison als Cheftrainer. Der Slowene hat bei Lausanne-Sport einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterschrieben. Bereits mit 31 Jahren übernahm er erstmals eine Mannschaft als Trainer - damals, im August 2013, beim slowenischen Klub NK Domzale. Seither trainierte er unter anderem Union Saint-Gilloise und Pafos.
Elsner ersetzt in Lausanne Markus Neumayr und Migjen Basha, die das Team seit April interimistisch geführt hatten. Dies, nachdem die Waadtländer Peter Zeidler wegen «als unzureichend bewerteten Ergebnissen in der zweiten Saisonhälfte» entlassen hatten. (riz/sda)
Elsner ersetzt in Lausanne Markus Neumayr und Migjen Basha, die das Team seit April interimistisch geführt hatten. Dies, nachdem die Waadtländer Peter Zeidler wegen «als unzureichend bewerteten Ergebnissen in der zweiten Saisonhälfte» entlassen hatten. (riz/sda)
Adi Hütter wieder Trainer von Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Mit dem früheren YB-Meistertrainer Adi Hütter tritt ein alter Bekannter die Nachfolge des Spaniers Albert Riera an.
Fünf Jahre nach seinem freiwilligen Abschied kehrt Hütter damit zu Eintracht Frankfurt zurück. Der 56-jährige Österreicher übernimmt beim Team mit dem Schweizer Internationalen Aurèle Amenda die Nachfolge des Spaniers Albert Riera, von dem sich der Klub nach einer enttäuschenden Saison mit Platz 8 in der Bundesliga nach nicht einmal vier Monaten getrennt hatte. (abu/sda)
Fünf Jahre nach seinem freiwilligen Abschied kehrt Hütter damit zu Eintracht Frankfurt zurück. Der 56-jährige Österreicher übernimmt beim Team mit dem Schweizer Internationalen Aurèle Amenda die Nachfolge des Spaniers Albert Riera, von dem sich der Klub nach einer enttäuschenden Saison mit Platz 8 in der Bundesliga nach nicht einmal vier Monaten getrennt hatte. (abu/sda)
Arne Slot nicht länger Trainer von Liverpool
Arne Slot ist nicht länger Cheftrainer von Liverpool. Wie der Klub am Samstag mitteilt, wird wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel bereits ein Nachfolger für den Niederländer gesucht.
Slot stiess im Sommer 2024 zu Liverpool und holte mit dem Klub in seiner ersten Saison den 20. Meistertitel des Vereins. In der Königsklasse erreichte er die Achtelfinals. In dieser Saison konnte Liverpool unter Slot nicht an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen – der Verein beendete die Saison auf dem 5. Platz der Premier League mit 25 Punkten Rückstand auf Meister Arsenal. (abu/sda)
Slot stiess im Sommer 2024 zu Liverpool und holte mit dem Klub in seiner ersten Saison den 20. Meistertitel des Vereins. In der Königsklasse erreichte er die Achtelfinals. In dieser Saison konnte Liverpool unter Slot nicht an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen – der Verein beendete die Saison auf dem 5. Platz der Premier League mit 25 Punkten Rückstand auf Meister Arsenal. (abu/sda)
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.
Liverpool-Legende Robertson zu Tottenham
Andy Robertson verlässt den FC Liverpool nach neun Jahren und 378 Pflichtspielen. Nun scheint klar, wohin der 32-jährige Schotte geht: Der Linksverteidiger unterschreibe bei den Tottenham Hotspur, wie die Transfer-Insider Florian Plettenberg und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten. Robertson habe sich mit dem Klub bereits vor dem Saisonfinale geeinigt, wollte jedoch abwarten, ob dieser den Klassenerhalt schafft. Da Tottenham in der Premier League bleibt, würde der ablösefreie Wechsel demnächst offiziell gemacht. (nih)
Andrew Robertson 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Andrew Robertson 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Barça schnappt Bayern wohl Premier-League-Star weg
Newcastle-Star Anthony Gordon steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Der 25-jährige Engländer, der angeblich auch schon mit Bayern München sehr konkret verhandelt hatte, habe sich mit den Katalanen geeinigt. Ausserdem habe es auch zwischen Barça und Newcastle eine Übereinkunft gegeben. Dies berichten The Athletic und Fabrizio Romano. So belaufe sich die Ablösesumme auf 80 Millionen Euro – der Preis war ein Problem für die Bayern. Barça wird die Kaufoption für Manchester-United-Leihgabe Marcus Rashford dafür wohl nicht ziehen. Gordon spielt wie sein Landsmann auf dem linken Flügel und glänzt dort nicht nur mit seiner Geschwindigkeit und den Offensivqualitäten, sondern auch als unermüdlicher Arbeiter im Pressing. (nih)
Anthony Gordon 🏴
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 17 Tore, 5 Assists
Anthony Gordon 🏴
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 17 Tore, 5 Assists
Servette verpflichtet litauischen Torhüter Gertmonas
Der Servette FC hat einen Nachfolger von Joël Mall gefunden. Die Genfer nehmen für die nächsten drei Saisons den litauischen Torhüter Edvinas Gertmonas unter Vertrag.
Der 25-fache Internationale spielte zuletzt beim rumänischen Klub Universitatea Cluj, zuvor stand er unter anderem in Frankreich bei Stade Rennes unter Vertrag. In Genf wird sich der 29-jährige Gertmonas mit Captain Jérémy Frick um den Platz im Tor duellieren. (riz/sda)
Edvinas Gertmonas 🇱🇹
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 13 Spiele zu Null
Der 25-fache Internationale spielte zuletzt beim rumänischen Klub Universitatea Cluj, zuvor stand er unter anderem in Frankreich bei Stade Rennes unter Vertrag. In Genf wird sich der 29-jährige Gertmonas mit Captain Jérémy Frick um den Platz im Tor duellieren. (riz/sda)
Edvinas Gertmonas 🇱🇹
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 13 Spiele zu Null
Antonio Marchesano zurück beim FC Winterthur
Nach eineinhalb Jahren bei Yverdon-Sport wechselt Antonio Marchesano zum FC Winterthur. Bereits von 2013 bis 2015 spielte der Tessiner bei den Eulachstädtern. In der abgelaufenen Challenge-League-Saison erzielte der 35-Jährige 15 Tore für die Waadtländer.
Von 2016 bis Anfang 2025 spielte Marchesano für den FC Zürich und wurde mit diesem je einmal Schweizer Meister und Cupsieger. Winterthur stieg in der abgelaufenen Saison nach vier Spielzeiten in der Super League ab. (riz)
Antonio Marchesano 🇨🇭
Alter: 35
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 15 Tore, 5 Assists
Von 2016 bis Anfang 2025 spielte Marchesano für den FC Zürich und wurde mit diesem je einmal Schweizer Meister und Cupsieger. Winterthur stieg in der abgelaufenen Saison nach vier Spielzeiten in der Super League ab. (riz)
Antonio Marchesano 🇨🇭
Alter: 35
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 15 Tore, 5 Assists
Alexia Putellas verlässt Barça-Frauen
Alexia Putellas verlässt den FC Barcelona nach 14 Jahren. Dies gab die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin und vierfache Champions-League-Siegerin am Dienstag bekannt. «Es waren 14 Saisons und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden», erklärte die 32-jährige Spanierin in einem Video auf den sozialen Medien.
Der Captain und grosse Star des FC Barcelona verlässt den Verein nach einer Traumsaison, die am Samstag mit dem Triumph in der Champions League gegen Olympique Lyon (4:0) ihren Höhepunkt fand. Davor hatte das Team der Schweizer Nationalstürmerin Sydney Schertenleib auch die Meisterschaft, die Copa de la Reina und spanischen Supercup gewonnen. Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel. In 507 Pflichtspielen erzielte die spanische Weltmeisterin von 2023 232 Tore. Wo sie ihre Laufbahn fortsetzt, gab Putellas noch nicht bekannt. (riz/sda)
Alexia Putellas 🇪🇸
Alter: 32
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 23 Tore, 12 Assists
Der Captain und grosse Star des FC Barcelona verlässt den Verein nach einer Traumsaison, die am Samstag mit dem Triumph in der Champions League gegen Olympique Lyon (4:0) ihren Höhepunkt fand. Davor hatte das Team der Schweizer Nationalstürmerin Sydney Schertenleib auch die Meisterschaft, die Copa de la Reina und spanischen Supercup gewonnen. Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel. In 507 Pflichtspielen erzielte die spanische Weltmeisterin von 2023 232 Tore. Wo sie ihre Laufbahn fortsetzt, gab Putellas noch nicht bekannt. (riz/sda)
Alexia Putellas 🇪🇸
Alter: 32
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 23 Tore, 12 Assists
YB übernimmt Dominik Pech definitiv
Die Young Boys verpflichten den in der vergangenen Saison von Slavia Prag ausgeliehenen Dominik Pech fest. Wie die Berner mitteilen, statten sie den tschechischen U21-Nationalspieler mit einem Vierjahresvertrag aus.
Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison 37 Mal für YB zum Einsatz. In den letzten drei Partien gelangen ihm zwei Tore. (abu/sda)
Dominik Pech 🇨🇿
Alter: 19
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison 37 Mal für YB zum Einsatz. In den letzten drei Partien gelangen ihm zwei Tore. (abu/sda)
Dominik Pech 🇨🇿
Alter: 19
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Milan trennt sich von Trainer Allegri und einem Teil der Führung
Die AC Milan trennt sich von Trainer Massimiliano Allegri und von diversen Führungskräften. Damit reagieren die Mailänder, bei denen die Schweizer Ardon Jashari und Zachary Athekame spielen, auf das Verpassen der Champions League. Wie der Klub am Pfingstmontag bekannt gab, wird die Zusammenarbeit mit Allegri, Sportchef Igli Tare, CEO Giorgio Furlani und dem Technischen Direktor Geoffrey Moncada per sofort beendet.
Die Vertreter der New Yorker Investmentfirma RedBird, die den Klub vor vier Jahren gekauft hat, musste am Sonntagabend miterleben, wie die AC Milan mit der 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari die Teilnahme an der nächsten Champions League verpasste. In der abgelaufenen Saison war Milan in keinem Europacup vertreten, nächste Spielzeit dürfen die Rossoneri immerhin in der Europa League antreten. (riz/sda)
Die Vertreter der New Yorker Investmentfirma RedBird, die den Klub vor vier Jahren gekauft hat, musste am Sonntagabend miterleben, wie die AC Milan mit der 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari die Teilnahme an der nächsten Champions League verpasste. In der abgelaufenen Saison war Milan in keinem Europacup vertreten, nächste Spielzeit dürfen die Rossoneri immerhin in der Europa League antreten. (riz/sda)
Winsley Boteli bleibt bei Sion
Winsley Boteli bleibt beim FC Sion. Der 19-Jährige Nachwuchsnationalspieler der Schweiz unterschreibt im Wallis einen Vertrag bis 2030.
Der Stürmer war in der vergangenen Saison von Borussia Mönchengladbach mit Kaufoption an den FC Sion ausgeliehen worden. Er kam hauptsächlich als Joker um Einsatz und erzielte wettbewerbsübergreifend elf Tore. (hkl/sda)
Der Stürmer war in der vergangenen Saison von Borussia Mönchengladbach mit Kaufoption an den FC Sion ausgeliehen worden. Er kam hauptsächlich als Joker um Einsatz und erzielte wettbewerbsübergreifend elf Tore. (hkl/sda)
FC Basel vor Einigung mit Jonas Omlin
Jonas Omlin steht vor der Rückkehr zum FC Basel. Der 32-jährige Goalie, der noch bis 2027 bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, habe sich mit dem FCB auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt. Dies berichtet Sky-Insider Florian Plettenberg. Demnach müssten die beiden Klubs lediglich noch letzte Details klären. Der Medizincheck sei für die nächste Woche geplant.
Omlin wechselte 2018 von Luzern nach Basel, wo er zwei Jahre lang die Nummer 1 war. Danach zog er weiter zu Montpellier und im Januar 2023 dann in die Bundesliga zu Mönchengladbach, wo er auf Yann Sommer folgte. Das letzte Halbjahr verbrachte er leihweise in Leverkusen, wo er aber ebenso zu keinem Einsatz kam wie in der Hinrunde in Gladbach. (nih)
Omlin wechselte 2018 von Luzern nach Basel, wo er zwei Jahre lang die Nummer 1 war. Danach zog er weiter zu Montpellier und im Januar 2023 dann in die Bundesliga zu Mönchengladbach, wo er auf Yann Sommer folgte. Das letzte Halbjahr verbrachte er leihweise in Leverkusen, wo er aber ebenso zu keinem Einsatz kam wie in der Hinrunde in Gladbach. (nih)
Freiburg verpflichtet Goalie Backhaus
Der 22-jährige deutsche U21-Nationalgoalie Mio Backhaus wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zum Europa-League-Finalisten SC Freiburg. Backhaus erhält nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2031 und kostet eine Ablöse von vorerst rund zwölf Millionen Euro, was für Freiburg eine neue Rekordablöse wäre. Die Klubs machten dazu keine Angaben.
Neue Nummer 1 in Bremen ist Karl Hein. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorhüter Estlands, der bei Arsenal unter Vertrag war. Derzeitige Nummer 1 in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen. (nih/sda/dpa)
Mio Backhaus 🇩🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 56 Gegentore, 5 Spiele zu null
Karl Hein 🇪🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 4 Gegentore, 1 Spiel zu null
Neue Nummer 1 in Bremen ist Karl Hein. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorhüter Estlands, der bei Arsenal unter Vertrag war. Derzeitige Nummer 1 in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen. (nih/sda/dpa)
Mio Backhaus 🇩🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 56 Gegentore, 5 Spiele zu null
Karl Hein 🇪🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 4 Gegentore, 1 Spiel zu null
Beckham Castro verstärkt Lugano
Der FC Lugano verzeichnet einen zweiten Neuzugang für die nächste Saison. Die Tessiner gaben die Verpflichtung von Beckham Castro bekannt. Der 22-jährige Kolumbianer unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Beckham Castro spielte zuletzt in seiner Heimat für den FC Millonarios. (sda)
David Alaba verlässt Real Madrid
Der österreichische Verteidiger David Alaba verlässt Real Madrid nach dieser Saison. Wie die Spanier bekannt geben, wird der auslaufende Vertrag mit dem zuletzt oft verletzten 33-Jährigen nicht verlängert.
Alaba war im Sommer 2021 von Bayern München zum spanischen Rekordmeister gewechselt. Seither gewann er mit den Madrilenen elf Titel, darunter 2022 und 2024 die Champions League. Wo Alaba seine Karriere fortsetzt, ist noch offen. Am Samstag wird er im Rahmen des Meisterschaftsspiels daheim gegen Athletic Bilbao verabschiedet. (riz/sda)
David Alaba 🇦🇹
Alter: 33 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele
Alaba war im Sommer 2021 von Bayern München zum spanischen Rekordmeister gewechselt. Seither gewann er mit den Madrilenen elf Titel, darunter 2022 und 2024 die Champions League. Wo Alaba seine Karriere fortsetzt, ist noch offen. Am Samstag wird er im Rahmen des Meisterschaftsspiels daheim gegen Athletic Bilbao verabschiedet. (riz/sda)
David Alaba 🇦🇹
Alter: 33 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele
Joël Mall wechselt zu YB
Joël Mall wechselt innerhalb der Super League von Servette zu den Young Boys. Der 35-Jährige, der für Zypern 20 Länderspiele bestritten hat, wird in Bern die Rolle des Ersatzgoalies übernehmen, wie YB mitteilt.
Der bisherige Ersatz von Stammkeeper Marvin Keller, Heinz Lindner, spielt kommende Saison für den FC Zürich. (riz/sda)
Joël Mall 🇨🇾
Alter: 35 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 54 Gegentore, 7 Spiele zu null
Der bisherige Ersatz von Stammkeeper Marvin Keller, Heinz Lindner, spielt kommende Saison für den FC Zürich. (riz/sda)
Joël Mall 🇨🇾
Alter: 35 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 54 Gegentore, 7 Spiele zu null
Alvaro Arbeloa bleibt nicht Trainer von Real Madrid
Alvaro Arbeloa bleibt nicht Cheftrainer von Real Madrid. Wie der 43-Jährige am Freitag an einer Pressekonferenz bekanntgibt, wird das Spiel am Samstag gegen Athletic Bilbao das letzte mit ihm als Trainer sein. Der Vertrag des Spaniers wäre ursprünglich noch bis 2027 gelaufen.
«Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiss nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiss ja nie», so Arbeloa.
Im Januar hatte er die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten, bei den Königlichen aber nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. So beendet Real Madrid die Saison ohne Titel - in der Meisterschaft setzte sich der Erzrivale Barcelona durch. (riz/sda/afp)
«Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiss nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiss ja nie», so Arbeloa.
Im Januar hatte er die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten, bei den Königlichen aber nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. So beendet Real Madrid die Saison ohne Titel - in der Meisterschaft setzte sich der Erzrivale Barcelona durch. (riz/sda/afp)
Junger Honduraner zum FC Lugano
Der FC Lugano ergänzt sein Kader mit dem 18-jährigen Honduraner Dereck Moncada. Der Offensivspieler hat einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet.
Moncada stammt aus der Nachwuchsabteilung von Deportivo Olimpia, einem der erfolgreichsten Vereine in Honduras. Sein Profidebüt gab er am 1. Februar 2024 im Alter von nur 16 Jahren. Für Olimpia absolvierte er mehr als 40 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore.
Das Talent wechselt aus Kolumbien ins Tessin. Im vergangenen Januar hatte er sich Internacional de Bogota angeschlossen, einem Klub aus der höchsten Liga des Landes. (car/sda)
Moncada stammt aus der Nachwuchsabteilung von Deportivo Olimpia, einem der erfolgreichsten Vereine in Honduras. Sein Profidebüt gab er am 1. Februar 2024 im Alter von nur 16 Jahren. Für Olimpia absolvierte er mehr als 40 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore.
Das Talent wechselt aus Kolumbien ins Tessin. Im vergangenen Januar hatte er sich Internacional de Bogota angeschlossen, einem Klub aus der höchsten Liga des Landes. (car/sda)
Drei Abgänge beim FC Zürich
Der FC Zürich trennt sich zum Saisonende von drei Spielern. Matthias Phaëton und Nelson Palacio kehren nach einjährigen Leihgeschäften zu ihren Stammvereinen ZSKA Sofia beziehungsweise Real Salt Lake zurück. Ivan Cavaleiro sucht eine neue Herausforderung im Ausland.
Phaëton absolvierte während seiner Zeit beim FCZ 27 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore. Palacio kam während seiner einjährigen Leihe auf 34 Einsätze im Trikot des Stadtklubs. Cavaleiro brachte es seit Februar in 13 Partien auf drei Treffer. (riz/sda)
Phaëton absolvierte während seiner Zeit beim FCZ 27 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore. Palacio kam während seiner einjährigen Leihe auf 34 Einsätze im Trikot des Stadtklubs. Cavaleiro brachte es seit Februar in 13 Partien auf drei Treffer. (riz/sda)
Manchester City mit Guardiola-Nachfolger einig
Pep Guardiola soll seinen Trainerposten bei Manchester City im Sommer nach zehn Jahren abgeben. Dies berichteten am Montagabend mehrere Medien übereinstimmend. Nun sollen die Skyblues auch schon mit dem Nachfolger einig sein. Enzo Maresca, der schon länger als Favorit für den Posten im Falle eines Guardiola-Abgangs gehandelt wird, werde gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano einen drei Jahren bei Manchester City unterschreiben. Der 46-jährige Italiener war bis Anfang Jahr Trainer bei Chelsea, davor trainierte er Leicester City. Ausserdem war er während der Saison 2022/23 Co-Trainer von Guardiola in Manchester. (nih)
Heinz Lindner zum FC Zürich
Torhüter Heinz Lindner bleibt in der Schweiz. Der Österreicher hat sich beim FC Zürich für zwei Jahre verpflichtet.
Der Stadtklub wird Lindners fünfte Station in der Schweiz sein. Der einstige Internationale ist auch schon bei den Grasshoppers, beim FC Basel, beim FC Sion und zuletzt bei den Young Boys tätig gewesen. Beim FC Zürich wird der 35-jährige Lindner mit dem 15 Jahre jüngeren Silas Huber das Torhüter-Duo bilden. (abu/sda)
Der Stadtklub wird Lindners fünfte Station in der Schweiz sein. Der einstige Internationale ist auch schon bei den Grasshoppers, beim FC Basel, beim FC Sion und zuletzt bei den Young Boys tätig gewesen. Beim FC Zürich wird der 35-jährige Lindner mit dem 15 Jahre jüngeren Silas Huber das Torhüter-Duo bilden. (abu/sda)
Eintracht Frankfurt sucht wieder einen Trainer
Eintracht Frankfurt trennt sich nach der Bundesliga-Saison von Trainer Albert Riera und dessen Assistenten. Die Eintracht beendete die Saison auf Platz 8. Eintracht Frankfurt informierte über die einvernehmliche Trennung auf der eigenen Homepage. Das Trainerteam hatte die Verantwortung erst im Februar dieses Jahres übernommen. (abu/sda)
Lindner und Valery verlassen die Young Boys
Die Young Boys trennen sich von Goalie Heinz Lindner und Verteidiger Yan Valery. Dies gaben die Berner kurz vor dem letzten Spiel der Saison gegen Sion bekannt.
Lindner war vor einem Jahr von Sion zu YB gewechselt. Wo der 37-fache österreichische Nationalgoalie seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.
Valery, der im WM-Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft steht, kam im Februar leihweise von Sheffield Wednesday zu den Young Boys. Der Leihvertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert, wie der Klub mitteilt. (car/sda)
Lindner war vor einem Jahr von Sion zu YB gewechselt. Wo der 37-fache österreichische Nationalgoalie seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.
Valery, der im WM-Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft steht, kam im Februar leihweise von Sheffield Wednesday zu den Young Boys. Der Leihvertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert, wie der Klub mitteilt. (car/sda)
Xabi Alonso trainiert künftig Chelsea
Chelsea hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Klub informierte, übernimmt der 44-Jährige Xabi Alonso ab der kommenden Saison die Geschicke bei den Blues. Der Spanier unterschrieb für vier Jahre.
Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen gestossen. Im Januar 2026 wurde der Vertrag nach etwas mehr als einem halben Jahr aufgelöst. Vor seinem Engagement in Spanien hatte er zweieinhalb Jahre Bayer Leverkusen trainiert und 2024 ungeschlagen das Double mit Meisterschaft und Cup geschafft. (cpf/sda)
Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen gestossen. Im Januar 2026 wurde der Vertrag nach etwas mehr als einem halben Jahr aufgelöst. Vor seinem Engagement in Spanien hatte er zweieinhalb Jahre Bayer Leverkusen trainiert und 2024 ungeschlagen das Double mit Meisterschaft und Cup geschafft. (cpf/sda)
Keine Vertragsverlängerung für Lewandowski in Barcelona
Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist vorbei. Der Pole erhält beim spanischen Meister keinen neuen Vertrag. «Kam als Star, geht als Legende», schrieb Barcelona in den sozialen Medien.
Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht. Lewandowski erzielte in dieser Saison bislang 13 Tore. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an. (abu/sda/dpa)
Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht. Lewandowski erzielte in dieser Saison bislang 13 Tore. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an. (abu/sda/dpa)
Silvan Widmer weiter in Mainz
Silvan Widmer bleibt bei Mainz 05. Der Schweizer Nationalspieler verlängert seinen Vertrag beim Bundesliga-Team. Über die Laufzeit des neuen Vertrags machte der Verein jedoch keine Angaben.
Widmer wechselte 2021 vom FC Basel nach Mainz. Dort stieg der Rechtsverteidiger zum Leistungsträger und Captain auf. In dieser Saison kam der 33-Jährige auf 39 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore erzielte. (abu/sda)
Widmer wechselte 2021 vom FC Basel nach Mainz. Dort stieg der Rechtsverteidiger zum Leistungsträger und Captain auf. In dieser Saison kam der 33-Jährige auf 39 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore erzielte. (abu/sda)