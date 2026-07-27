John Stones soll sich mit Inter Mailand einig sein. Nachdem sein Vertrag bei Manchester City ausgelaufen ist, werde der 32-jährige Innenverteidiger seine Karriere gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano in der Serie A fortsetzen. Dort trifft er auch seinen alten Gefährten Manuel Akanji, der in diesem Sommer nach einjähriger Leihe definitiv zu Inter gewechselt ist. Der Engländer und der Schweizer konkurrieren mit Alessandro Bastoni, Yann Bisseck und Benjamin Pavard um die Positionen in der Dreierkette. (nih)
John Stones 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele
John Stones 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele