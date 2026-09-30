verlor nach nur drei Meisterschaftsrunden seinen Trainerposten bei der. Der frühere Coach des FC Sion musste nach drei Niederlagen bereits wieder gehen, wie der Klub mitteilte.Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst Anfang Juni übernommen. In der Serie A blieb der Klub aus Florenz unter Grosso ohne Punkt. Ende August verlor die Fiorentina zu Hause gegen Aufsteiger Frosinone 0:3, am Samstag folgte vor eigenem Publikum ein 1:2 gegen Torino. Einzig im Cup feierte Grosso mit seinem Team gegen den Zweitligisten Benevento Calcio einen Sieg.Der Weltmeister von 2006 war von Sassuolo nach Florenz gewechselt. Es war nicht das erste Station von kurzer Dauer als Trainer. Bei Sion dauerte das Engagement ab August 2020 sieben Monate. 2023 war zudem bei Olympique Lyon nach nur drei Monaten und sieben Spielen vorzeitig Schluss.Nachfolger von Grosso bei der Fiorentina wird dessen Vorgänger, der das Team schon von November 2025 bis Ende letzter Saison betreut hat. (nih/sda)