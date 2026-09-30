Anfang Woche war Carlos Cuesta als Cheftrainer des Tabellen-15. Parma freigestellt worden, nun haben die Italiener einen neuen Coach. Der ehemalige italienische Nationalmannschafts-Stürmer Alberto Gilardino übernimmt das Team von Sascha Britschgi und Vincent Sierro, die aktuell mit dem Schweizer Nationalteam in der Nations League im Einsatz stehen.
Als Trainer hat der 44-jährige Gilardino noch keine grossen Stricke zerrissen. Im Januar war er beim späteren Absteiger Pisa nach nur einem Sieg in 23 Spielen entlassen worden. Als Spieler wurde er mit den Azzurri 2006 in Deutschland Weltmeister. (sda/afp)