Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fussballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab. Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. «Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen», teilte Manchester City in einem Communiqué mit. (riz/sda/dpa)
Elliot Anderson 🏴
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen