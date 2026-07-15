Nach dem früheren Nati-Goalie Yann Sommer und Ex-FCZ-Spieler Cheveyo Tsawa holt Club Brügge den 18-jährigen Andrej Vasovic vom FC Luzern. Der Stürmer ist Teil der Schweizer U19-Nationalmannschaft.
Für den FCL ist der Wechsel ein neuer Transferrekord: Die Belgier bezahlen rund sieben Millionen Franken. Die Ablöse kann sich durch Boni auf über zehn Millionen Franken erhöhen. (ram)
Andrej Vasovic 🇨🇭
Alter: 18 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 12 Tore
Für den FCL ist der Wechsel ein neuer Transferrekord: Die Belgier bezahlen rund sieben Millionen Franken. Die Ablöse kann sich durch Boni auf über zehn Millionen Franken erhöhen. (ram)
Andrej Vasovic 🇨🇭
Alter: 18 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 12 Tore