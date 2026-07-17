verlässtRichtung England. Der 22-jährige Schweizer Nationalverteidiger wechselt zumAmenda, der bislang 7-mal für die Schweizer A-Nationalmannschaft aufgelaufen ist und zur WM-Mannschaft gehörte, unterschrieb einen, wie der Klub aus den West Midlands mitteilte, ohne auf dessen genaue Laufzeit einzugehen. Die von den Vereinen nicht genannte Ablösesumme soll sich auf bis zubelaufen. Der Vertrag mit Eintracht Frankfurt hätte noch bis 2029 Gültigkeit gehabt.Der Bieler Amenda begann seine Laufbahn bei den Young Boys. Nach zwei Super-League-Saisons zog es den 1,94 Meter grossen Innenverteidiger zur Eintracht in die Bundesliga, wo er sich in der vergangenen Rückrunde einen Stammplatz erkämpfte. Coventry schaffte in der letzten Saison den Aufstieg aus der Championship. Trainer ist seit 2024 die Chelsea-Legende Frank Lampard. (car/sda)🇨🇭Alter: 22 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 10 Mio. EuroBilanz 2025/26: 24 Spiele