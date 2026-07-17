Shkelqim Vladi wechselt von Lugano in die Challenge League zum FC Aarau. Beim Barrage-Teilnehmer der letzten beiden Saisons unterschrieb der 25-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte.
Für Vladi ist es eine Rückkehr ins Brügglifeld. Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger spielte bereits zwischen 2022 und 2023 für Aarau sowie in der Rückrunde der vergangenen Saison, als er von Lugano ausgeliehen wurde.
Weiter gaben die Aarauer die Verpflichtung von Innenverteidiger Jasper van der Werff bekannt. Der ehemalige Schweizer U21-Internationale, der in St. Gallen ausgebildet wurde und später auch für den FC Basel auflief, stand in den letzten zwei Jahren in Cluj unter Vertrag. Der 27-Jährige hat sich in Aarau für zwei Saisons verpflichtet. (car/sda)
Shkelqim Vladi 🇨🇭🇽🇰
Alter: 25 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 14 Tore, 1 Assist
Jasper van der Werff 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: Keine Spiele gespielt aufgrund einer Verletzung
Für Vladi ist es eine Rückkehr ins Brügglifeld. Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger spielte bereits zwischen 2022 und 2023 für Aarau sowie in der Rückrunde der vergangenen Saison, als er von Lugano ausgeliehen wurde.
Weiter gaben die Aarauer die Verpflichtung von Innenverteidiger Jasper van der Werff bekannt. Der ehemalige Schweizer U21-Internationale, der in St. Gallen ausgebildet wurde und später auch für den FC Basel auflief, stand in den letzten zwei Jahren in Cluj unter Vertrag. Der 27-Jährige hat sich in Aarau für zwei Saisons verpflichtet. (car/sda)
Shkelqim Vladi 🇨🇭🇽🇰
Alter: 25 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 14 Tore, 1 Assist
Jasper van der Werff 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: Keine Spiele gespielt aufgrund einer Verletzung