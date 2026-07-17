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Transfer-News: Aurèle Amenda wechselt in die Premier League

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Amenda wechselt in die Premier League +++ Aarau verpflichtet Vladi und Van der Werff

17.07.2026, 06:3317.07.2026, 06:33
Sportredaktion
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Aarau verpflichtet Vladi und Van der Werff
Shkelqim Vladi wechselt von Lugano in die Challenge League zum FC Aarau. Beim Barrage-Teilnehmer der letzten beiden Saisons unterschrieb der 25-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte.

Für Vladi ist es eine Rückkehr ins Brügglifeld. Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger spielte bereits zwischen 2022 und 2023 für Aarau sowie in der Rückrunde der vergangenen Saison, als er von Lugano ausgeliehen wurde.

Weiter gaben die Aarauer die Verpflichtung von Innenverteidiger Jasper van der Werff bekannt. Der ehemalige Schweizer U21-Internationale, der in St. Gallen ausgebildet wurde und später auch für den FC Basel auflief, stand in den letzten zwei Jahren in Cluj unter Vertrag. Der 27-Jährige hat sich in Aarau für zwei Saisons verpflichtet. (car/sda)

Shkelqim Vladi 🇨🇭🇽🇰
Alter: 25 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 14 Tore, 1 Assist



Jasper van der Werff 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: Keine Spiele gespielt aufgrund einer Verletzung


Amenda wechselt in die Premier League
Aurèle Amenda verlässt Eintracht Frankfurt Richtung England. Der 22-jährige Schweizer Nationalverteidiger wechselt zum Premier-League-Aufsteiger Coventry City.

Amenda, der bislang 7-mal für die Schweizer A-Nationalmannschaft aufgelaufen ist und zur WM-Mannschaft gehörte, unterschrieb einen «langfristigen» Vertrag, wie der Klub aus den West Midlands mitteilte, ohne auf dessen genaue Laufzeit einzugehen. Die von den Vereinen nicht genannte Ablösesumme soll sich auf bis zu 20 Millionen Euro belaufen. Der Vertrag mit Eintracht Frankfurt hätte noch bis 2029 Gültigkeit gehabt.

Der Bieler Amenda begann seine Laufbahn bei den Young Boys. Nach zwei Super-League-Saisons zog es den 1,94 Meter grossen Innenverteidiger zur Eintracht in die Bundesliga, wo er sich in der vergangenen Rückrunde einen Stammplatz erkämpfte. Coventry schaffte in der letzten Saison den Aufstieg aus der Championship. Trainer ist seit 2024 die Chelsea-Legende Frank Lampard. (car/sda)

Aurèle Amenda 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele


Marvin Hübel von Aarau zu GC