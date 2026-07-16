Messi und Co. amüsierten sich über den Spickzettel von Torhüter Jordan Pickford. Bild: X

Messi und Co. amüsieren sich über Pickfords Elfmeter-Spickzettel

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Englands Jordan Pickford war im WM-Halbfinal bestens auf einen Elfmeter vorbereitet – nur nicht darauf, dass ihm seine eigene Vorbereitung nach dem Aus gegen Argentinien zum Verhängnis werden würde. Auf der Trinkflasche des Torhüters klebte ein Zettel mit Notizen, welche aussagten, in welche Ecke die argentinischen Schützen bevorzugt schiessen und wohin Pickford voraussichtlich gesprungen wäre.

Der Spickzettel kam jedoch nie zum Gebrauch, denn Argentinien entschied den Halbfinal dank eines Doppelschlags mit 2:1 noch in der regulären Spielzeit. Nach dem Schlusspfiff fielen seine Notizen ausgerechnet den Argentiniern in die Hände – Lionel Messi und weitere Mitspieler studierten den Zettel neugierig und schmunzelten beim Betrachten der Flasche.

Laut SRF wurde auf Instagram durch den argentinischen Fitnesstrainer Luis Martin ein Bild von der Trinkflasche geteilt – den Beitrag löschte er später wieder. (car)