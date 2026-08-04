Zwei frühere St. Galler Stürmer haben einen neuen Verein gefunden. Währendvom FC Paris in die Serie A zuwechselt, spieltneu für. Der Transfer zum Bundesligisten mit dem Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli erfolgt auf Leihbasis mit Kaufoption vom MLS-Klub Atlanta United.Latte Lath war vor einem Jahr vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough für 21,25 Millionen Euro in die USA gewechselt, was damals ein Rekordtransfer für die MLS bedeutete. Nach einer enttäuschenden Saison kehrt der 27-jährige Ivorer nun nach Europa zurück. In der Saison 2022/23 spielte der Stürmer leihweise für den FC St. Gallen und beeindruckte mit 16 Toren in 34 Pflichtspielen. Geubbels absolvierte vergangene Saison 24 Spiele für Paris FC in der Ligue 1 und erzielte dabei fünf Tore. Bei Lecce unterschrieb er nun einen bis 2030 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. (riz/sda)🇫🇷Alter: 24 JahrePosition: MittelstürmerBilanz 26: 30 Spiele, 8 Tore, 1 Vorlage🇨🇮Alter: 27 JahrePosition: MittelstürmerBilanz 26: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage