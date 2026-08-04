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Luke Littler kritisiert die WM-Leistung von Lamine Yamal

England&#039;s Luke Littler celebrates during his match against Wales&#039; Gerwyn Price on night five of a Premier League Darts tournament, Thursday, March 5, 2026, in Cardiff, Wales. (David Davies/P ...
Luke Littler ist aktuell der beste Dartspieler der Welt.Bild: keystone

«Er hat eigentlich nicht viel gemacht»: Littler sieht sich deutlich über Lamine Yamal

Der noch immer erst 19-jährige Luke Littler dominiert den Dartsport nach Belieben und ist aktuell kaum zu schlagen. Dies scheint der Engländer selbst zu wissen und schiesst auch in Richtung Lamine Yamal.
04.08.2026, 13:2204.08.2026, 13:22

Gegen Luke Littler ist aktuell kein Kraut gewachsen. Der zweifache Darts-Weltmeister hat in diesem Jahr bisher jedes Major-Turnier gewonnen und hat die Chance, als erster Spieler der Geschichte jedes Major in einem Kalenderjahr zu gewinnen.

Nicht verwunderlich, dass das Selbstvertrauen beim 19-Jährigen riesig ist. In einem Interview mit der englischen Sun wurde «The Nuke» kürzlich gefragt, ob er aktuell der dominanteste Sportler der Welt ist. Littler war sich aber nicht ganz sicher. «Offensichtlich ist das im Moment schwer zu sagen. Mit Sinner, der Wimbledon gewinnt. Aber ja, so wie ich Spiele gewinne, Leistungen bringe und Trophäen sammle, ist das wahrscheinlich das Beste überhaupt», erklärte der Engländer.

Für Littler ist aber klar, dass er aktuell der beste 19-jährige Sportler auf diesem Planeten ist, und er zog einen Vergleich mit Fussballstar Lamine Yamal. Der Spanier ist gleich alt wie Littler und wurde vor etwas mehr als zwei Wochen erstmals Weltmeister.

epa13121968 Lamine Yamal and players of Spain celebrate with the World Cup Trophy during the awards ceremony of the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jer ...
Lamine Yamal ist Welt- und Europameister.Bild: keystone

Trotzdem schoss Littler einige verbale Giftpfeile in Richtung Yamal. «Spanien hat die Weltmeisterschaft gewonnen und alle reden über Lamine Yamal. Ich meine, er hat eigentlich nicht viel gemacht, oder? Vielleicht ein Tor geschossen. Ein paar Vorlagen gegeben», sagt der amtierende Darts-Weltmeister. Yamal war an der Weltmeisterschaft tatsächlich nur an einem Treffer beteiligt. Weiter führte Littler in Richtung Yamal aus: «Ist er der beste 19-Jährige der Welt? Nein, ist er nicht! Solange ich gewinne, gut spiele und Trophäen sammle, ist das alles, was zählt.»

Sportlich erholt sich Littler aktuell gerade ein wenig und verzichtet auf die World-Series-Events in Neuseeland und Australien. Stattdessen reist der Engländer nach Disney World in Florida und gönnt sich Ferien.

In this Wednesday, Jan. 15, 2020 photo, a statue of Walt Disney and Mickey Mouse is seen in front of the Cinderella Castle at the Magic Kingdom theme park at Walt Disney World in Lake Buena Vista, Fla ...
Littler gönnt sich eine Auszeit in Disney World.Bild: AP

Auf Training verzichtet die Weltnummer eins ohnehin. Statt wie seine Kontrahenten mehrere Stunden in der Woche am Board zu verbringen, wärmt sich Littler jeweils einfach vor einer Partie kurz auf. «Ich habe im Laufe der Jahre genug gearbeitet. Jetzt geht es nur noch ums Entspannen», klärt der Teenager auf. Seine Erfolgsserie gibt ihm aktuell absolut recht. (riz)

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