Beim FC Thun kommt es wohl zu zwei weiteren Abgängen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Elmin Rastoder
den Medizintest bei Panathinaikos
absolviert und wird bei den Griechen unterschreiben. Rastoder stand in der Meistersaison in 36 Spielen auf dem Platz und war mit 21 Skorerpunkten einer der Schlüsselspieler.
Auch Mittelfeldspieler Franz-Ethan Meichtry
gehörte in der sensationellen Meistersaison zum Stammpersonal. Der 20-Jährige wechselt gemäss Florian Plettenberg in die italienische Serie A zu Genua
. Meichtry unterschreibt einen Vertrag bis 2031. (riz)
Elmin Rastoder
🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Franz-Ethan Meichtry
🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen