Thun verliert den nächsten Leistungsträger. Wie der Schweizer Meister mitteilt, wechseltzumin die Serie A. Der 20-jährige Meichtry ist ein Thuner Eigengewächs und steuerte in der vergangenen Saison in 35 Einsätzen acht Tore und drei Assists zum sensationellen Gewinn des Meistertitels bei. Bei den Berner Oberländern hätte der Mittelfeldspieler noch einen bis 2030 gültigen Vertrag gehabt.Wie viel der Tabellen-16. der letzten Serie-A-Saison für die Dienste des Schweizer U21-Nationalspielers überweist, ist nicht bekannt – die beiden Klubs haben über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.Für den FC Thun ist es rein sportlich gesehen ein weiterer schmerzhafter Verlust. Mit Trainer Mauro Lustrinelli, Spielmacher Leonardo Bertone, Goalgetter Elmin Rastoder und Supertalent Meichtry stehen vier entscheidende Figuren des Thuner Meisterjahres für die nächste Saison nicht mehr zur Verfügung. (nih/sda)🇨🇭Alter: 20Position: Zentrales MittelfeldMarktwert: 5 Millionen EuroBilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen