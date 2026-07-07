Das neue Trikot der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Bild: instagram/sihf

Nach Wappen-Verbot: So sieht das neue Trikot der Hockey-Nati aus

Die Schweizer Eishockeynationalmannschaft hat ein neues Trikot. Auffällig dabei ist das spezielle Schweizer Logo auf der Brust.

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Eineinhalb Monate nach dem verlorenen WM-Final präsentiert die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ihr neues Trikot. In einem Instagram-Beitrag wird das neue Leibchen gezeigt. Dazu schreibt der Hockey-Verband: «Unsere Farben. Unsere Identität. Unser Trikot.»

Direkt sticht das ungewöhnliche Logo ins Auge. Es ist nicht mehr das traditionelle Schweizer Wappen auf dem Trikot. Aufgrund des Wappenschutzgesetzes darf die Hockey-Nati es nicht mehr für sich nutzen. Die SIHF verpasste es, fristgerecht beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen entsprechenden Antrag zu stellen. Deswegen sieht das neue Leibchen auf den ersten Blick mehr als gewöhnungsbedürftig aus.

So sieht das alte Nati-Trikot aus. Bild: keystone

Die Fans müssen sich gedulden, bis das neue Trikot auch im Einsatz zu sehen sein wird. Die erste Nati-Pause in der kommenden Saison ist erst im November. Das kommende Saison-Highlight findet dann im nächsten Frühling statt. Dann peilt die Schweizer Eishockey-Nati zusammen mit Trainer Jan Cadieux in Deutschland den ersten WM-Titel an. Zuletzt standen die «Eisgenossen» dreimal hintereinander im Final – verloren diesen aber immer. (riz)