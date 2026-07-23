Verstärkung für das Berner Oberland: Der FC Thun sicherte sich die Dienste von Mittelfeldspieler Fabio Saiz. Er kommt von Yverdon und unterschrieb für drei Jahre, wie der Schweizer Meister mitteilte.
Der schweizerisch-spanische Doppelbürger wurde bei Neuchâtel Xamax ausgebildet. Dort schaffte er vor sechs Jahren den Sprung in den Profifussball und entwickelte sich zum Stammspieler. Im vergangenen Winter wechselte Saiz zu Yverdon. Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus 137 Partien in der Challenge League mit. (nih/sda)
Fabio Saiz 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen
Der schweizerisch-spanische Doppelbürger wurde bei Neuchâtel Xamax ausgebildet. Dort schaffte er vor sechs Jahren den Sprung in den Profifussball und entwickelte sich zum Stammspieler. Im vergangenen Winter wechselte Saiz zu Yverdon. Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus 137 Partien in der Challenge League mit. (nih/sda)
Fabio Saiz 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen