Erst kurz vor Schluss konnte Dinamo Zagreb gegen Thun ausgleichen. Bild: keystone

Schwierige Ausgangslage für das Rückspiel: Thun verpasst den Sieg gegen Zagreb ganz knapp

Der FC Thun spielt im Hinspiel gegen Dinamo Zagreb in der 2. Qualifikationsrunde für die Champions League 1:1 und kann damit keinen Vorsprung ins Rückspiel mitnehmen.

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Lange sah es gut aus im Hinspiel des FC Thun gegen Dinamo Zagreb. In der 2. Qualifikationsrunde führte der Schweizer Meister gegen den favorisierten kroatischen Double-Gewinner bis fünf Minuten vor Schluss mit 1:0. Doch in der 86. Minute glich Miha Zajc die Partie dann doch noch zum späteren 1:1-Endstand aus - er realisierte nach einem Fehlpass von Marc Gutbub jenes Tor, das sich bereits in der gesamten zweiten Halbzeit abgezeichnet hatte.

Dinamo Zagreb mit dem späten Ausgleichstreffer. Video: SRF

So waren die Gäste stärker aus der Kabine zurückgekommen, dominierten die zweiten 45 Minuten über weite Strecken und scheiterten mehrmals nur knapp an Niklas Steffen. Auch, weil die Thuner Nummer 1 auf tatkräftige Unterstützung seiner Mannschaft zählen konnte - wahlweise klärten Fabio Fehr oder Michael Heule auf der Linie. So lange, bis der Schuss von Zajc dann unhaltbar an Steffen vorbei ins untere linke Eck flog.

In der ersten Halbzeit war es derweil Brighton Labeau gewesen, der das ausverkaufte Stadion mit 9000 anwesenden Fans in Thun zum Jubeln gebracht hatte. Der 30-jährige Mittelstürmer verwandelte eine Flanke von Fabio Fehr nicht nur zum ersten, sondern auch zum einzigen Thuner Tor des Abends.

Brighton Labeau mit dem 1:0. Video: SRF

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Thun lange das stärkere Team und vergab weitere gute Chancen vor Zagreb-Goalie Ivan Filipovic. Erst in den Minuten vor dem Pausenpfiff wurde Dinamo, das von zahlreichen mitgereisten Fans unterstützt wurde, nochmals gefährlich. Abschlüsse von Miha Zajc und Gabriel Vidovic flogen jedoch über das Tor von Niklas Steffen.

«Es ist extrem bitter, so spät einen Gegentreffer zu kassieren. Wir wussten, was auf uns zukommt und haben es auf weiten Strecken sehr gut gemacht. Das Positive müssen wir mitnehmen. Sie haben eine extreme Qualität. Am Schluss ist es schwierig zu sagen, was gefehlt hat.» Nils Reichmuth gegenüber SRF.

Im Rückspiel in einer Woche ist sowohl für Thun als auch für Dinamo Zagreb weiter alles offen. Beide Mannschaften können sich mit einem Sieg den Vorstoss in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League sichern. Bei einem Erfolg würde Thun in der nächsten Runde und entweder auf den färöischen Meister Klaksvik oder das beste Team Litauens der vergangenen Saison, Kauno Zalgiris, treffen. Bei einer Niederlage ginge es in der Qualifikation für die Europa League gegen Vikingur Reykjavik aus Island oder den Israelischen Klub Hapoel Be'er Sheva weiter.

Die Statistiken des Spiels. Bild: sofascore.com

Thun - Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)

Thun. - 9000 Zuschauende (ausverkauft). - SR Sariyev (KAZ).

Tore: 20. Labeau 1:0. 86. Zajc 1:1.

Thun: Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule (90. Dähler); Reichmuth (79. Bürgy), Roth, Matoshi, Maier (56. Zoukit); Dursun (56. Gutbub), Labeau (79. Ibayi).

Dinamo Zagreb: Filipovic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica (66. Hoxha) , Vidovic (80. Kacavenda), Orsic (80. Topic), Beljo.

Verwarnung: 2. Zajc. 63. Lisica. 67. Bürki. 70. Roth. 91. Fehr. (riz/sda)