kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt vonzu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das vongesuchte Profil, wird, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zuwechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainerwar bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)Alter: 29Position: MittelstürmerMarktwert: 1,8 Mio. EuroBilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore