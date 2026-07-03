Napoli bestätigte am Freitag die Verpflichtung Allegris, der damit nur knapp zwei Monate nach seiner Freistellung bei Milan einen weiteren italienischen Topklub übernimmt. Der 58-Jährige unterschrieb beim Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Transferticker
Fix: Zesiger kehrt zu YB zurück +++ Allegri beerbt Conte bei Napoli
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Allegri folgt bei Napoli auf Conte
Das Trainerkarussell in der Serie A dreht sich weiter. Massimiliano Allegri tritt bei Napoli die Nachfolge von Antonio Conte an, der offenbar kurz vor der Ernennung zum italienischen Nationaltrainer steht.
Napoli bestätigte am Freitag die Verpflichtung Allegris, der damit nur knapp zwei Monate nach seiner Freistellung bei Milan einen weiteren italienischen Topklub übernimmt. Der 58-Jährige unterschrieb beim Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Napoli bestätigte am Freitag die Verpflichtung Allegris, der damit nur knapp zwei Monate nach seiner Freistellung bei Milan einen weiteren italienischen Topklub übernimmt. Der 58-Jährige unterschrieb beim Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Fix: Zesiger kehrt zu YB zurück
Cédric Zesiger kehrt zu den Berner Young Boys zurück. Der 28-jährige Verteidiger kommt vom Bundesligisten FC Augsburg und hat einen Vertrag über fünf Jahre bis im Sommer 2031 unterschrieben.
Für den Seeländer ist es eine Rückkehr: Bereits zwischen 2019 und 2023 hatte er 140 Spiele für YB bestritten, wobei er 2020, 2021 und 2023 Meister wurde und zudem 2020 sowie 2023 den Cup gewann. Trotz zuletzt überzeugenden Leistungen in der Bundesliga, äusserte Zesiger kürzlich den Wunsch, in die Schweiz zurückzukehren zu wollen. (abu)
Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele
Für den Seeländer ist es eine Rückkehr: Bereits zwischen 2019 und 2023 hatte er 140 Spiele für YB bestritten, wobei er 2020, 2021 und 2023 Meister wurde und zudem 2020 sowie 2023 den Cup gewann. Trotz zuletzt überzeugenden Leistungen in der Bundesliga, äusserte Zesiger kürzlich den Wunsch, in die Schweiz zurückzukehren zu wollen. (abu)
Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele
So teuer war noch kein englischer Spieler: Anderson wechselt zu Manchester City
Manchester City hat sich mit Nottingham Forest auf den Transfer von Elliot Anderson verständigt und bezahlt laut übereinstimmenden Medienberichten 135 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.
Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fussballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab. Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. «Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen», teilte Manchester City in einem Communiqué mit. (riz/sda/dpa)
Elliot Anderson 🏴
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen
Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fussballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab. Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. «Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen», teilte Manchester City in einem Communiqué mit. (riz/sda/dpa)
Elliot Anderson 🏴
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen
Basel holt neuen Stürmer
Der FC Basel hat Kazeem Olaigbe verpflichtet. Der belgisch-nigerianische Angreifer wechselt aus der Türkei von Trabzonspor zum FCB. Zunächst wird Olaigbe ausgeliehen, Basel besitzt einen Kaufoption für den 23-Jährigen. «Er wird unser Offensiv-Spiel durch sein Tempo, seine Stärken im Eins-gegen-Eins und seiner Polyvalenz bereichern», kündigt Andreas Herrmann, der technische Direktor des FCB an.
Nicht mehr in Basel ist ein anderer Moritz Broschinski. Für den Deutschen wurde mit dem Karlsruher SC ein Abnehmer gefunden. (ram)
Kazeem Olaigbe 🇧🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor
Nicht mehr in Basel ist ein anderer Moritz Broschinski. Für den Deutschen wurde mit dem Karlsruher SC ein Abnehmer gefunden. (ram)
Kazeem Olaigbe 🇧🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor
✍️ 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹 𝟭𝟴𝟵𝟯 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗞𝗮𝘇𝗲𝗲𝗺 𝗢𝗹𝗮𝗶𝗴𝗯𝗲 𝗹𝗲𝗶𝗵𝘄𝗲𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗶𝘁 𝗞𝗮𝘂𝗳𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 2, 2026
Der FC Basel 1893 verstärkt seine Offensive mit Kazeem Olaigbe. Der belgisch-nigerianische Flügelspieler wechselt leihweise für eine Saison vom… pic.twitter.com/knmP6hvh8G
Romano zu Cagliari
Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Alessandro Romano wechselt innerhalb der italienischen Serie A von der AS Roma zu Cagliari. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird zunächst ausgeliehen. Cagliari ist zur definitiven Übernahme verpflichtet, sobald bestimmte sportliche Bedingungen erfüllt sind. Romano unterschrieb beim Klub aus Sardinien einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2032.
Romano stammt aus dem Nachwuchs des FC Winterthur. 2022 wechselte er in die Organisation der AS Roma, bei der er im Januar dieses Jahres seine ersten Teileinsätze in der Serie A absolvierte. Kurz darauf wechselte er leihweise zu Spezia in die Serie B und gehörte dort zum Stammpersonal. (ram/sda)
Alessandro Romano 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 3 Tore
Romano stammt aus dem Nachwuchs des FC Winterthur. 2022 wechselte er in die Organisation der AS Roma, bei der er im Januar dieses Jahres seine ersten Teileinsätze in der Serie A absolvierte. Kurz darauf wechselte er leihweise zu Spezia in die Serie B und gehörte dort zum Stammpersonal. (ram/sda)
Alessandro Romano 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 3 Tore
Loïc Lüthi wechselt von Winterthur zu Luzern
Loïc Lüthi spielt nach dem Abstieg des FC Winterthur weiterhin in der Super League. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt zum FC Luzern. Über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.
Wegen einer Knochenmarkentzündung im Oberschenkel fiel Lüthi in der vergangenen Saison neun Monate lang aus. Nach seinem Comeback Anfang März gehörte er bei seinem Jugendklub FCW wieder zur Stammformation. In Luzern unterschrieb Lüthi einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Loïc Lüthi 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innnverteidiger
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 11 Spiele
Wegen einer Knochenmarkentzündung im Oberschenkel fiel Lüthi in der vergangenen Saison neun Monate lang aus. Nach seinem Comeback Anfang März gehörte er bei seinem Jugendklub FCW wieder zur Stammformation. In Luzern unterschrieb Lüthi einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Loïc Lüthi 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innnverteidiger
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 11 Spiele
St. Gallen leiht Quintilla nach Zypern aus
Jordi Quintilla verlässt den FC St. Gallen in Richtung Zypern. Der Mittelfeldspieler schliesst sich für die kommende Saison auf Leihbasis dem Aufsteiger Nea Salamina Famagusta an.
Der Wechsel Quintillas, der einst die renommierte Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona durchlief und auch unter Pep Guardiola trainierte, kommt nicht überraschend. Unter Trainer Enrico Maassen kam der 32-jährige Spanier beim Cupsieger zuletzt kaum mehr zum Einsatz. In der vergangenen Super-League-Saison stand er in vier Partien insgesamt lediglich 50 Minuten auf dem Platz. (abu/sda)
Jordi Quintilla 🇪🇸
Alter: 32
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 0,15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, 1 Tor
Der Wechsel Quintillas, der einst die renommierte Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona durchlief und auch unter Pep Guardiola trainierte, kommt nicht überraschend. Unter Trainer Enrico Maassen kam der 32-jährige Spanier beim Cupsieger zuletzt kaum mehr zum Einsatz. In der vergangenen Super-League-Saison stand er in vier Partien insgesamt lediglich 50 Minuten auf dem Platz. (abu/sda)
Jordi Quintilla 🇪🇸
Alter: 32
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 0,15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, 1 Tor
Bayern holen Marokkos WM-Star Saibari
Bayern München hat von PSV Eindhoven Marokkos Stürmerstar Ismael Saibari verpflichtet. Der 25-Jährige erhält einen bis im Juni 2031 gültigen Vertrag, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme rund 50 Millionen Euro betragen.
An der WM gelangen Saibari in bislang vier Partien drei Tore für Marokko. Im Sechzehntelfinal gegen die Niederlande verwandelte er im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch. (abu/sda)
Ismael Saibari 🇲🇦
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 19 Tore, 9 Assists
An der WM gelangen Saibari in bislang vier Partien drei Tore für Marokko. Im Sechzehntelfinal gegen die Niederlande verwandelte er im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch. (abu/sda)
Ismael Saibari 🇲🇦
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 19 Tore, 9 Assists
Bruno Genesio neuer Trainer in Marseille
Bruno Genesio ist neuer Trainer von Olympique Marseille. Der Franzose tritt die Nachfolge des Senegalesen Habib Beye an, wie die Verantwortlichen des Ligue-1-Vereins berichten. Marseille ist für den 59-jährigen Genesio die vierte Trainerstation in Frankreichs höchster Liga nach Anstellungen in Lyon, Rennes und Lille.
Für Beye endete eine kurze Amtszeit beim Verein aus Südfrankreich. Der 48-jährige Afrikaner hatte erst Mitte Februar die Nachfolge des entlassenen Italieners Roberto De Zerbi angetreten. (riz/sda)
Für Beye endete eine kurze Amtszeit beim Verein aus Südfrankreich. Der 48-jährige Afrikaner hatte erst Mitte Februar die Nachfolge des entlassenen Italieners Roberto De Zerbi angetreten. (riz/sda)
Goalie Radtke zu Luzern
Der FC Luzern ergänzt sein Kader mit einem weiteren Torhüter. Der 24-jährige Raphael Radtke stösst mit einem Zweijahresvertrag vom drittklassigen FC Schaffhausen zu den Innerschweizern.
Radtke ist ein Rückkehrer. Der Chamer hat beim FC Luzern die Nachwuchsstufen durchlaufen. Bereits in der Saison 2020/21 hatte er dem Kader der ersten Mannschaft angehört. 2025 bestritt er mit dem FC Biel den Cupfinal gegen Basel. (ram/sda)
Raphael Radtke 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Torhüter
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 5 ohne Gegentor
Radtke ist ein Rückkehrer. Der Chamer hat beim FC Luzern die Nachwuchsstufen durchlaufen. Bereits in der Saison 2020/21 hatte er dem Kader der ersten Mannschaft angehört. 2025 bestritt er mit dem FC Biel den Cupfinal gegen Basel. (ram/sda)
Raphael Radtke 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Torhüter
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 5 ohne Gegentor
Zesiger will in die Schweiz zurück
Verteidiger Cédric Zesiger will seine Zelte in der Bundesliga nach drei Saisons offenbar abbrechen. Laut dem «Kicker» möchte er aus privaten Gründen zurück zu YB wechseln. Die Berner und der FC Augsburg, wo Zesiger noch bis 2029 unter Vertrag steht, sollen über die Ablöse verhandeln, im Raum steht die Summe von fünf Millionen Euro. (ram)
Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26:
Quelle: Kicker
Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26:
Quelle: Kicker
Ricardo Rodriguez verlässt Betis Sevilla
Der Abschied von Ricardo Rodriguez aus Sevilla ist offiziell. Wie Real Betis bekannt gibt, wird der auslaufende Vertrag mit dem bald 34-jährigen Schweizer Verteidiger nicht verlängert. Rodriguez spielte die letzten zwei Jahre für die Andalusier und erreichte mit ihnen 2025 den Final der Conference League. In der abgelaufenen Saison schaffte Betis die Qualifikation für die nächste Champions League.
Wo Rodriguez seine Karriere fortsetzt, ist offen. Ein Entscheid diesbezüglich wird nach der WM fallen. Nachdem er 2012 seinen Stammklub FC Zürich verlassen hatte, spielte der U17-Weltmeister von 2009 für Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven, Torino und Betis Sevilla. (nih/sda)
Ricardo Rodriguez🇨🇭
Alter: 33
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 1,4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele,1 Vorlage
Wo Rodriguez seine Karriere fortsetzt, ist offen. Ein Entscheid diesbezüglich wird nach der WM fallen. Nachdem er 2012 seinen Stammklub FC Zürich verlassen hatte, spielte der U17-Weltmeister von 2009 für Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven, Torino und Betis Sevilla. (nih/sda)
Ricardo Rodriguez🇨🇭
Alter: 33
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 1,4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele,1 Vorlage
Meichtry wechselt in die Serie A
Thun verliert den nächsten Leistungsträger. Wie der Schweizer Meister mitteilt, wechselt Ethan Meichtry zum CFC Genua in die Serie A. Der 20-jährige Meichtry ist ein Thuner Eigengewächs und steuerte in der vergangenen Saison in 35 Einsätzen acht Tore und drei Assists zum sensationellen Gewinn des Meistertitels bei. Bei den Berner Oberländern hätte der Mittelfeldspieler noch einen bis 2030 gültigen Vertrag gehabt.
Wie viel der Tabellen-16. der letzten Serie-A-Saison für die Dienste des Schweizer U21-Nationalspielers überweist, ist nicht bekannt – die beiden Klubs haben über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.
Für den FC Thun ist es rein sportlich gesehen ein weiterer schmerzhafter Verlust. Mit Trainer Mauro Lustrinelli, Spielmacher Leonardo Bertone, Goalgetter Elmin Rastoder und Supertalent Meichtry stehen vier entscheidende Figuren des Thuner Meisterjahres für die nächste Saison nicht mehr zur Verfügung. (nih/sda)
Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen
Wie viel der Tabellen-16. der letzten Serie-A-Saison für die Dienste des Schweizer U21-Nationalspielers überweist, ist nicht bekannt – die beiden Klubs haben über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.
Für den FC Thun ist es rein sportlich gesehen ein weiterer schmerzhafter Verlust. Mit Trainer Mauro Lustrinelli, Spielmacher Leonardo Bertone, Goalgetter Elmin Rastoder und Supertalent Meichtry stehen vier entscheidende Figuren des Thuner Meisterjahres für die nächste Saison nicht mehr zur Verfügung. (nih/sda)
Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen
St. Gallen zieht Kaufoption bei Baldé
Der in der vergangenen Saison leihweise für den FC St. Gallen spielende Aliou Baldé bleibt bei den Ostschweizern. Wie der Klub mitteilt, übernimmt er den Stürmer vom OGC Nizza definitiv und stattet ihn mit einem Dreijahresvertrag aus.
Baldé kam in 42 Spielen für St. Gallen auf 15 Tore. Mit einem Assist und einem herausgeholten Penalty im Final in Bern hatte der 23-jährige Nationalspieler Guineas grossen Anteil am Cupsieg. (riz/sda)
Aliou Baldé 🇬🇳
Alter: 23
Position: Linker Flügel
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 15 Tore, Assists
Baldé kam in 42 Spielen für St. Gallen auf 15 Tore. Mit einem Assist und einem herausgeholten Penalty im Final in Bern hatte der 23-jährige Nationalspieler Guineas grossen Anteil am Cupsieg. (riz/sda)
Aliou Baldé 🇬🇳
Alter: 23
Position: Linker Flügel
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 15 Tore, Assists
Grimaldo von Leverkusen zu Atlético
Alejandro Grimaldo verlässt Bayer Leverkusen nach drei Jahren und schliesst sich Atlético Madrid an. Bei den Colchoneros erhält der Spanier einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilt.
Grimaldo wurde in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zu Leverkusen. Unter der Führung seines Landsmanns Xabi Alonso und an der Seite von Granit Xhaka war der spanische Nationalspieler einer der Hauptprotagonisten beim ersten Doublegewinn der Vereinsgeschichte. In 145 Partien für den Bundesligisten gelangen dem schussstarken Linksverteidiger 30 Tore und 45 Vorlagen. (riz/sda)
Alejandro Grimaldo🇪🇸
Alter: 30
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 14 Tore, 12 Assists
Grimaldo wurde in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zu Leverkusen. Unter der Führung seines Landsmanns Xabi Alonso und an der Seite von Granit Xhaka war der spanische Nationalspieler einer der Hauptprotagonisten beim ersten Doublegewinn der Vereinsgeschichte. In 145 Partien für den Bundesligisten gelangen dem schussstarken Linksverteidiger 30 Tore und 45 Vorlagen. (riz/sda)
Alejandro Grimaldo🇪🇸
Alter: 30
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 14 Tore, 12 Assists
Gonçalo Ramos wechselt zum AC Milan
Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gibt Stürmer Gonçalo Ramos an die AC Milan ab. Wie der Klub aus der Lombardei bekannt gibt, stattet er den Portugiesen mit einem Fünfjahresvertrag aus.
Ramos wechselte vor drei Jahren von Benfica Lissabon in die französische Hauptstadt und gewann mit PSG unter anderem zweimal die Champions League sowie dreimal die Meisterschaft. In der hochkarätig besetzten Offensive der Pariser konnte sich der 25-Jährige jedoch nie als Stammkraft profilieren.
Bei Milan, das neu von Ramos' Landsmann Ruben Amorim trainiert wird, wird der Mittelstürmer Teamkollege von Zachary Athekame und Ardon Jashari. (sda)
Gonçalo Ramos 🇵🇹
Alter: 24
Position: Stürmer
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 12 Tore, 2 Assists
Ramos wechselte vor drei Jahren von Benfica Lissabon in die französische Hauptstadt und gewann mit PSG unter anderem zweimal die Champions League sowie dreimal die Meisterschaft. In der hochkarätig besetzten Offensive der Pariser konnte sich der 25-Jährige jedoch nie als Stammkraft profilieren.
Bei Milan, das neu von Ramos' Landsmann Ruben Amorim trainiert wird, wird der Mittelstürmer Teamkollege von Zachary Athekame und Ardon Jashari. (sda)
Gonçalo Ramos 🇵🇹
Alter: 24
Position: Stürmer
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 12 Tore, 2 Assists
Bajrami wechselt zurück nach Portugal
Adrian Bajrami setzt seine Karriere in Portugal fort. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom FC Luzern zum SC Braga, wie die Zentralschweizer mitteilen.
Der in Langenthal aufgewachsene Bajrami war im Sommer 2025 zunächst leihweise von Benfica Lissabon zum FCL gestossen. Bereits im September stattete der Super-League-Klub den ehemaligen YB-Junior mit einem Dreijahresvertrag aus. In der Saison 2025/26 kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei verzeichnete der dreifache albanische Internationale zwei Treffer. (riz/sda)
Adrian Bajrami 🇨🇭
Alter: 24
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 2 Tore, 1 Assists
Der in Langenthal aufgewachsene Bajrami war im Sommer 2025 zunächst leihweise von Benfica Lissabon zum FCL gestossen. Bereits im September stattete der Super-League-Klub den ehemaligen YB-Junior mit einem Dreijahresvertrag aus. In der Saison 2025/26 kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei verzeichnete der dreifache albanische Internationale zwei Treffer. (riz/sda)
Adrian Bajrami 🇨🇭
Alter: 24
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 2 Tore, 1 Assists
Lewandowski wechselt in die MLS
Robert Lewandowski wechselt in die MLS zu Chicago Fire, wie sein neuer Klub am Montag bekannt gibt. Der polnische Stürmer unterschreibt einen Vertrag bis zur Saison 2027/28.
Zuletzt stand Lewandowski seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag. In 134 Meisterschaftsspielen traf er 83 Mal und lieferte 20 Assists.
«Seine Verpflichtung unterstreicht unseren Anspruch, um Titel zu kämpfen, und hebt die Massstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist», sagte Gregg Berhalter. Der frühere US-Nationaltrainer ist in Chicago Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion. (car/sda/dpa)
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists
Zuletzt stand Lewandowski seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag. In 134 Meisterschaftsspielen traf er 83 Mal und lieferte 20 Assists.
«Seine Verpflichtung unterstreicht unseren Anspruch, um Titel zu kämpfen, und hebt die Massstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist», sagte Gregg Berhalter. Der frühere US-Nationaltrainer ist in Chicago Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion. (car/sda/dpa)
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists
Elmin Rastoder wechselt zu Panathinaikos Athen
Schweizer Meister FC Thun verliert einen weiteren Schlüsselspieler. Elmin Rastoder schliesst sich dem griechischen Spitzenklub Panathinaikos Athen an, wie der Verein mitteilt.
Der 24-jährige Stürmer war mit 15 Treffern bester Torschütze der Thuner in der vergangenen Saison und ligaweit der drittbeste. Zudem steuerte er sechs Assists zum überraschenden Titelgewinn bei.
Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Rastoder war erst im Sommer 2024 vom Grasshopper Club Zürich nach Thun gekommen. Zuvor mussten die Berner Oberländer bereits den Abgang von Führungsspieler Leonardo Bertone verkraften. (car/sda)
Elmin Rastoder 🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Der 24-jährige Stürmer war mit 15 Treffern bester Torschütze der Thuner in der vergangenen Saison und ligaweit der drittbeste. Zudem steuerte er sechs Assists zum überraschenden Titelgewinn bei.
Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Rastoder war erst im Sommer 2024 vom Grasshopper Club Zürich nach Thun gekommen. Zuvor mussten die Berner Oberländer bereits den Abgang von Führungsspieler Leonardo Bertone verkraften. (car/sda)
Elmin Rastoder 🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Bénie Traoré wechselt von Basel in die MLS
Bénie Traoré verlässt den FC Basel und wechselt in die MLS zum New York City FC, wie der Klub am Montagabend mitteilt. Der 23-Jährige spielte seit Sommer 2024 bei Basel und erzielte in wettbewerbsübergreifend 80 Pflichtspielen 25 Tore. Hinzu kommen 15 Assists.
Bei seinem neuen Klub unterschrieb Traoré laut dem New York City FC bis zur Saison 2029/30, mit Option auf eine weitere Saison. (car/sda)
Bei seinem neuen Klub unterschrieb Traoré laut dem New York City FC bis zur Saison 2029/30, mit Option auf eine weitere Saison. (car/sda)
Zwei Meisterhelden werden Thun verlassen
Beim FC Thun kommt es wohl zu zwei weiteren Abgängen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Elmin Rastoder den Medizintest bei Panathinaikos absolviert und wird bei den Griechen unterschreiben. Rastoder stand in der Meistersaison in 36 Spielen auf dem Platz und war mit 21 Skorerpunkten einer der Schlüsselspieler.
Auch Mittelfeldspieler Franz-Ethan Meichtry gehörte in der sensationellen Meistersaison zum Stammpersonal. Der 20-Jährige wechselt gemäss Florian Plettenberg in die italienische Serie A zu Genua. Meichtry unterschreibt einen Vertrag bis 2031. (riz)
Elmin Rastoder 🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Franz-Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen
Auch Mittelfeldspieler Franz-Ethan Meichtry gehörte in der sensationellen Meistersaison zum Stammpersonal. Der 20-Jährige wechselt gemäss Florian Plettenberg in die italienische Serie A zu Genua. Meichtry unterschreibt einen Vertrag bis 2031. (riz)
Elmin Rastoder 🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Franz-Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen
Rayan Raveloson verlässt YB
Mittelfeldspieler Rayan Raveloson verlässt die Young Boys und wechselt zu Amed SFK, das in die höchste türkische Liga aufgestiegen ist. Das vermeldeten die Berner am Montag. Der 29-jährige Raveloson stiess im Januar 2025 zu YB und bestritt 55 Pflichtspiele, in denen dem Internationalen aus Madagaskar drei Tore gelangen. (riz/sda)
Rayan Raveloson 🇲🇬
Alter: 29
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Marktwert: 1 Million Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 1 Tor
Rayan Raveloson 🇲🇬
Alter: 29
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Marktwert: 1 Million Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 1 Tor
Servette verpflichtet jungen französischen Stürmer
Servette gab am Montag bekannt, sich mit Hellas Verona über den Transfer von Mathis Lambourde geeinigt zu haben. Der 20-jährige französische Stürmer unterschrieb bei den Genfern einen Vierjahresvertrag. In der vergangenen Saison spielte er leihweise für Reggiana in der Serie B, wo er in 24 Spielen vier Tore erzielte. Zuvor hatte er für Verona sieben Partien in der Serie A bestritten und dabei einmal getroffen. (riz/sda)
Mathis Lambourde 🇫🇷
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage
Mathis Lambourde 🇫🇷
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage
Maresca wird Nachfolger von Guardiola bei Manchester City
Enzo Maresca tritt bei Manchester City in die grossen Fussstapfen von Pep Guardiola. Der 46-jährige Italiener unterschrieb am Montag bei den Skyblues einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2029, wie der Verein aus dem Nordwesten Englands mitteilte.
Maresca war bereits in den Saisons 2020/21 und 2022/23 bei Manchester City tätig: zunächst als Trainer der Nachwuchsakademie, später als Assistent von Guardiola, als die Mannschaft das Triple aus Premier League, Champions League und FA Cup gewann. Anschliessend arbeitete er als Cheftrainer bei Leicester City und Chelsea. Seit Januar dieses Jahres war er ohne Verein. Mit Chelsea gewann er die Conference League sowie die Klub-WM.
Guardiola zog nach zehn Jahren bei Manchester City einen Schlussstrich. Mit insgesamt 20 Titeln prägte er eine äusserst erfolgreiche Ära. (car/sda/afp)
Maresca war bereits in den Saisons 2020/21 und 2022/23 bei Manchester City tätig: zunächst als Trainer der Nachwuchsakademie, später als Assistent von Guardiola, als die Mannschaft das Triple aus Premier League, Champions League und FA Cup gewann. Anschliessend arbeitete er als Cheftrainer bei Leicester City und Chelsea. Seit Januar dieses Jahres war er ohne Verein. Mit Chelsea gewann er die Conference League sowie die Klub-WM.
Guardiola zog nach zehn Jahren bei Manchester City einen Schlussstrich. Mit insgesamt 20 Titeln prägte er eine äusserst erfolgreiche Ära. (car/sda/afp)
Amenda wechselt wohl in die Premier League
Aurèle Amenda steht kurz davor, Eintracht Frankfurt zu verlassen und in die Premier League zu Aufsteiger Coventry City zu wechseln. Wie die deutsche Zeitung Bild berichtet, sind die Verhandlungen so gut wie sicher abgeschlossen. Einzig der Medizintest steht noch aus.
Insgesamt zahle Coventry 20 Millionen Euro für Amenda, welcher im WM-Kader der Schweiz steht, aber noch nicht eingesetzt wurde. Im Sommer 2024 wechselte der Innenverteidiger von YB zu Frankfurt und absolvierte in der letzten Saison 29 Pflichtspiele für die Eintracht (riz)
Aurèle Amenda 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele
Insgesamt zahle Coventry 20 Millionen Euro für Amenda, welcher im WM-Kader der Schweiz steht, aber noch nicht eingesetzt wurde. Im Sommer 2024 wechselte der Innenverteidiger von YB zu Frankfurt und absolvierte in der letzten Saison 29 Pflichtspiele für die Eintracht (riz)
Aurèle Amenda 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele
Lewandowski wechselt angeblich in die USA
Robert Lewandowski ist wohl bald der nächste Star in der MLS: Der 37-jährige Pole stehe vor einer Unterschrift bei Chicago Fire, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Lewandowski werde schon in dieser Woche unterschreiben. Zuletzt spielte der Stürmer vier Jahre lang für den FC Barcelona, mit dem er dreimal die Meisterschaft gewann. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. (nih)
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists
Premier-League-Klub an Manzambi interessiert
Spätestens durch die WM weiss nun die ganze Fussballwelt über das Talent von Johan Manzambi Bescheid. Der 20-Jährige ist ein grosser Kandidat für einen Wechsel zu einem Topklub in diesem Sommer. Wie Sky in England berichtet, sei nun Newcastle United interessiert am Nati-Juwel. Die Magpies könnten in diesem Sommer sowohl Sandro Tonali als auch Bruno Guimarães verlieren und suchen deshalb bereits potenzielle Nachfolger. Und dafür haben sie wohl auch den Profi des SC Freiburg auf der Liste. Für Manzambi würden dank seiner Leistungen an der WM mittlerweile wohl mehr als die zuvor vermuteten rund 50 Millionen Euro fällig. (nih)
Johan Manzambi 🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore, 9 Assists
Johan Manzambi 🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore, 9 Assists
Alessio Besio neu beim VfL Wolfsburg
Alessio Besio wechselt vom SC Freiburg zum Bundesliga-Absteiger Wolfsburg. Der 23-jährige Stürmer aus der Ostschweiz, der in der letzten Saison leihweise beim SC Verl in der 3. Liga spielte, unterschrieb bei den Niedersachsen einen bis Sommer 2030 gültigen Vertrag.
Besio wechselte 2023 von seinem Stammklub St. Gallen zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Während seiner Leihe nach Verl empfahl er sich mit 18 Toren und 12 Vorlagen in 36 Spielen für eine höhere Aufgabe.
«Alessio Besio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit grossem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern», wird Wolfsburgs Schweizer Sportchef Pirmin Schwegler in der Mitteilung zitiert. (nih/sda)
Alessio Besio 🇨🇭
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 18 Tore, 12 Assists
Besio wechselte 2023 von seinem Stammklub St. Gallen zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Während seiner Leihe nach Verl empfahl er sich mit 18 Toren und 12 Vorlagen in 36 Spielen für eine höhere Aufgabe.
«Alessio Besio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit grossem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern», wird Wolfsburgs Schweizer Sportchef Pirmin Schwegler in der Mitteilung zitiert. (nih/sda)
Alessio Besio 🇨🇭
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 18 Tore, 12 Assists
Frankfurt mit Bayern wegen deutschem WM-Shootingstar einig
Die Verhandlungen zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt sind angeblich zu einem positiven Ende gekommen. Der deutsche Rekordmeister soll gemäss Sky-Insider Florian Plettenberg 55 Millionen Euro für Nathaniel Brown bezahlen. Der 23-jährige Linksverteidiger hatte sich schon zuvor mit den Münchnern auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Brown spielt aktuell die Weltmeisterschaft mit Deutschland und glänzte dort vor allem im ersten Spiel gegen Curaçao (7:1) mit einem Tor und einem Assist.
Bei Frankfurt ist er seit knapp zwei Jahren Stammspieler und hat sich dort zu einer festen Grösse entwickelt. Seit Oktober 2025 ist er zudem Nationalspieler. Bei Bayern wird er mit Alphonso Davies um die Position in der Linksverteidigung konkurrieren. (nih)
Bei Frankfurt ist er seit knapp zwei Jahren Stammspieler und hat sich dort zu einer festen Grösse entwickelt. Seit Oktober 2025 ist er zudem Nationalspieler. Bei Bayern wird er mit Alphonso Davies um die Position in der Linksverteidigung konkurrieren. (nih)
Nathaniel Brown 🇩🇪
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 4 Tore, 6 Assists
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 4 Tore, 6 Assists
ManCity zahlt Rekordablöse für England-Star
Elliot Anderson wird wohl bald bei Manchester City unterschreiben. Am Freitagmorgen solle der 23-jährige Mittelfeldspieler, der bei der WM zweimal in Englands Startformation stand, in New York den Medizincheck absolvieren. Wie unter anderem Transfer-Insider David Ornstein von The Athletic berichtet, hätten sich ManCity und Nottingham Forest bereits geeinigt. Die Ablösesumme solle sich auf 116 Millionen Pfund (aktuell knapp 135 Millionen Euro) belaufen. Damit würde Anderson Jack Grealish als teuerster Transfer der Skyblues ablösen.
Anderson wechselte 2024 für 41 Millionen Euro von Newcastle nach Nottingham und brillierte dort als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, der auch defensive Qualitäten hat. Bei Manchester City verstärkt er ein Mittelfeld, das Bernardo Silva verliert und dem die Optionen hinter Rodri und Tijani Reijnders auf der Sechs und der Acht etwas abgehen. (nih)
Elliot Anderson 🏴
Alter: 23
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Assists
Anderson wechselte 2024 für 41 Millionen Euro von Newcastle nach Nottingham und brillierte dort als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, der auch defensive Qualitäten hat. Bei Manchester City verstärkt er ein Mittelfeld, das Bernardo Silva verliert und dem die Optionen hinter Rodri und Tijani Reijnders auf der Sechs und der Acht etwas abgehen. (nih)
Elliot Anderson 🏴
Alter: 23
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Assists
Neuer Trainerposten für Johan Djourou
Der frühere Nationalspieler Johan Djourou wird ab Juli Cheftrainer des Frauen-Teams von Étoile Carouge, das in der Nationalliga B spielt. Das teilte der Schweizerische Fussballverband SFV am Donnerstagabend mit. Gleichzeitig wird der 39-jährige Genfer seine Funktion als Technischer Direktor der Frauen-Nationalteams weiter ausüben. «Seine Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Frauen-Teams bleiben unverändert», schreibt der SFV. (abu/sda)
Nicolas Bürgy zum FC Thun
Nicolas Bürgy wechselt zurück in die Schweiz. Der 30-jährige Innenverteidiger erhielt beim Schweizer Meister Thun einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf eine weitere Saison.
Der bei den Young Boys ausgebildete Bürgy spielte ab 2017 bereits einmal eineinhalb Saisons leihweise für die Berner Oberländer. Danach wechselte der Berner über Aarau und Paderborn nach Dänemark, wo er zuletzt für Odense BK spielte. (car/sda)
Der bei den Young Boys ausgebildete Bürgy spielte ab 2017 bereits einmal eineinhalb Saisons leihweise für die Berner Oberländer. Danach wechselte der Berner über Aarau und Paderborn nach Dänemark, wo er zuletzt für Odense BK spielte. (car/sda)
Gattuso übernimmt bei Lazio Rom
Italiens früherer Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt den Trainerposten bei Lazio Rom. Der Hauptstadtklub gab am Dienstag die Verpflichtung des Weltmeisters von 2006 bekannt.
Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)
Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)
Thun verpflichtet Nico Maier
Der Schweizer Meister FC Thun verpflichtet den 25-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Nico Maier. Der frühere YB-Junior unterschrieb einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie die Berner Oberländer mitteilten.
Maier spielte von 2022 bis Sommer 2025 für den FC Wil in der Challenge League und zuletzt bei Blau-Weiss Linz. Für den Absteiger der österreichischen Bundesliga erzielte er in 21 Meisterschaftseinsätzen vier Tore. (riz/sda)
Nico Maier 🇨🇭
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 22 Spiele, 4 Tore, 1 Assists
Maier spielte von 2022 bis Sommer 2025 für den FC Wil in der Challenge League und zuletzt bei Blau-Weiss Linz. Für den Absteiger der österreichischen Bundesliga erzielte er in 21 Meisterschaftseinsätzen vier Tore. (riz/sda)
Nico Maier 🇨🇭
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 22 Spiele, 4 Tore, 1 Assists
Servette verpflichtet brasilianischen Mittelfeldspieler
Der Servette FC meldet die Verpflichtung des 28-jährigen Brasilianers Pedro Naressi. Der defensive Mittelfeldspieler erhält bei den Genfern einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorez Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz. (car/sda)
Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorez Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz. (car/sda)
Nadine Riesen wechselt zu West Ham
Die Schweizer Nationalspielerin Nadine Riesen schliesst sich nach ihrem Abgang bei Eintracht Frankfurt West Ham United an. Wie der Klub aus London mitteilt, erhält die 26-jährige Verteidigerin einen Dreijahresvertrag.
Riesen spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt, wo sie den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Beim Zehnten der abgelaufenen Saison in der englischen Women's Super League trifft Riesen mit Seraina Piubel und Leila Wandeler auf zwei Kolleginnen aus dem Nationalteam. (abu/sda)
Riesen spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt, wo sie den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Beim Zehnten der abgelaufenen Saison in der englischen Women's Super League trifft Riesen mit Seraina Piubel und Leila Wandeler auf zwei Kolleginnen aus dem Nationalteam. (abu/sda)
Alvarez fordert Transfer – Atlético reagiert mit klarer Ansage
Julian Alvarez befindet sich derzeit mit Argentinien an der WM. Dort kam er zweimal nur von der Bank – nach dem 2:0-Sieg gegen Österreich liess der Stürmer von Atlético Madrid dann aber eine Bombe platzen. «Es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, aber ich bin eine ehrliche Person: Ich habe mit den Verantwortlichen des Klubs gesprochen und ich denke, dass das beste für alle ein Transfer ist.»
Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)
Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)
Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Aufsteiger Vaduz holt Stürmer Dejan Sorgic
Der FC Vaduz hat sich für die Super League verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtet den 36-jährigen Stürmer Dejan Sorgic, der zuletzt in der Challenge League für Yverdon spielte.
Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)
Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)
Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Demichelis trainiert künftig den RB Leipzig
Martin Demichelis heisst der neue Trainer von RB Leipzig. Der 45-jährige Argentinier folgt auf Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Bundesligist mitteilte. Demichelis war zuletzt bei Mallorca tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Klub zunächst verlängert. Nun dürfte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben.
Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Ittens Wechsel zu Werder Bremen perfekt
Cédric Itten kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das von Werder Bremen gesuchte Profil, wird Peter Niemeyer, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.
2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.
In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)
Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore
2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.
In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)
Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore
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