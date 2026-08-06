Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor. Bild: keystone

Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor und die Fans empfangen ihn wie einen König

Nach neun durchaus erfolgreichen Jahren bei Liverpool hat Mohamed Salah einen neuen Verein gefunden und wechselt zum türkischen Team Trabzonspor. Die Fans haben den Ägypter gleich sehr euphorisch empfangen.

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Riesige Euphorie beim türkischen Topteam Trabzonspor. Zukünftig wird Weltstar Mohamed Salah für die Mannschaft aus Trabzon auflaufen und einen Vertrag für zwei Jahre unterschreiben. Der Vertrag des Ägypters bei Liverpool lief in diesem Sommer aus und so wechselt der ehemalige Basel-Akteur ablösefrei in die Süper Lig.

Am Mittwoch reiste Salah bereits zu seinem neuen Team und absolvierte den Medizintest erfolgreich. Der 34-Jährige wurde dann gebührend von den Fans seines neuen Vereins empfangen. Mehrere Tausend Trabzonspor-Anhänger liessen es sich nicht entgehen, einen ersten Blick auf ihren Königstransfer zu werfen. Es wurden Pyros gezündet und gefeiert, als hätte Trabzonspor soeben die Meisterschaft gewonnen.



Auch Salah selbst war vom Empfang begeistert, bedankte sich bei den Fans und richtete den Blick gleich in die nahe Zukunft. «Ich bin wirklich glücklich und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Ich hoffe, dass wir in der Meisterschaft und auch im Europapokal Grosses erreichen können.» Die letzte Saison schloss der siebenfache türkische Meister auf dem dritten Platz ab und hat die Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren.

Bereits als Salah im Flugzeug sass, wurden erste Bilder von ihm gepostet, auf denen er bereits das Trikot seines neuen Vereins trug. Als der Ägypter dann landete und empfangen wurde, haben mehrere TV-Stationen das Ereignis live übertragen.

Noch ist aber der Vertrag von Salah nicht unterschrieben. Dies wird am Donnerstag im eigenen Stadion von Trabzonspor geschehen. Bei seinem neuen Team soll Salah 17 Millionen Euro netto pro Saison verdienen. (riz)