wechselt vom FC Aarau zum Schweizer Meister nach. Wie der Verein mitteilt, unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag über drei Jahre, mit Option auf eine weitere Saison.Der Mittelfeldspieler wurde unter anderem in der Nachwuchsabteilung des FC Girona in Spanien ausgebildet, ehe er 2021 in die Schweiz zu Etoile Carouge wechselte und später mit Lausanne-Sport Erfahrung in der Super League sammelte. Im vergangenen Sommer unterschrieb er – nachdem er 2023 wieder zu Carouge zurückgekehrt war – beim FC Aarau. Für das Team der Challenge League, das den Aufstieg in der Barrage gegen GC knapp verpasste, stand er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 39 Mal in der Startelf. (riz/sda)🇨🇭Alter: 25Position: Defensives MittelfeldMarktwert: 400'000 EuroBilanz 2025/26: 37 Spiele, 7 Vorlagen