Der FC Basel verstärkt seine Verteidigung. Wie der Klub am Dienstag mitteilt, unterschrieb der Linksverteidiger Coleen Louis einen Vertrag bis im Sommer 2030.
Der 21-jährige französisch-guadeloupianische Doppelbürger spielte in der vergangenen Saison beim Amiens SC in der zweiten französischen Liga, wo er sich in der zweiten Saisonhälfte als Stammspieler etablierte. Zum Ende der Spielzeit stieg er mit dem Verein jedoch ab. Zuvor war er für zwei Saisons beim Paris FC in der U19 und der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Für die französische Nationalmannschaft bestritt Louis insgesamt fünf Einsätze in den Nachwuchsteams. (riz/sda)
Coleen Louis 🇫🇷
Alter: 21
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Vorlagen
Der 21-jährige französisch-guadeloupianische Doppelbürger spielte in der vergangenen Saison beim Amiens SC in der zweiten französischen Liga, wo er sich in der zweiten Saisonhälfte als Stammspieler etablierte. Zum Ende der Spielzeit stieg er mit dem Verein jedoch ab. Zuvor war er für zwei Saisons beim Paris FC in der U19 und der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Für die französische Nationalmannschaft bestritt Louis insgesamt fünf Einsätze in den Nachwuchsteams. (riz/sda)
Coleen Louis 🇫🇷
Alter: 21
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Vorlagen