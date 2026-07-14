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Transfer-News: Französischer Verteidiger Louis wechselt zum FCB

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Französischer Verteidiger wechselt zum FCB +++ Thun verpflichtet Zoukit

14.07.2026, 18:4914.07.2026, 18:49
Sportredaktion
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FC Basel verstärkt sich mit Linksverteidiger
Der FC Basel verstärkt seine Verteidigung. Wie der Klub am Dienstag mitteilt, unterschrieb der Linksverteidiger Coleen Louis einen Vertrag bis im Sommer 2030.

Der 21-jährige französisch-guadeloupianische Doppelbürger spielte in der vergangenen Saison beim Amiens SC in der zweiten französischen Liga, wo er sich in der zweiten Saisonhälfte als Stammspieler etablierte. Zum Ende der Spielzeit stieg er mit dem Verein jedoch ab. Zuvor war er für zwei Saisons beim Paris FC in der U19 und der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Für die französische Nationalmannschaft bestritt Louis insgesamt fünf Einsätze in den Nachwuchsteams. (riz/sda)

Coleen Louis 🇫🇷
Alter: 21
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Vorlagen
Nassim Zoukit verlässt Aarau in Richtung Thun
Nassim Zoukit wechselt vom FC Aarau zum Schweizer Meister nach Thun. Wie der Verein mitteilt, unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag über drei Jahre, mit Option auf eine weitere Saison.

Der Mittelfeldspieler wurde unter anderem in der Nachwuchsabteilung des FC Girona in Spanien ausgebildet, ehe er 2021 in die Schweiz zu Etoile Carouge wechselte und später mit Lausanne-Sport Erfahrung in der Super League sammelte. Im vergangenen Sommer unterschrieb er – nachdem er 2023 wieder zu Carouge zurückgekehrt war – beim FC Aarau. Für das Team der Challenge League, das den Aufstieg in der Barrage gegen GC knapp verpasste, stand er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 39 Mal in der Startelf. (riz/sda)

Nassim Zoukit 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 7 Vorlagen
Amir Saipi verlässt den FC Lugano
Der FC Lugano gibt auf seiner Homepage den Wechsel von Torhüter Amir Saipi zum spanischen Zweitligisten Club Deportivo Castellon bekannt.

Saipi hütete während fünf Jahren das Tor Luganos, bestritt 180 Pflichtspiele und gewann mit Lugano 2022 den Schweizer Cup und erreichte in der Saison 24/25 die Achtelfinals der Conference League. (abu/sda)$

Amir Saipi 🇽🇰
Alter: 26
Position: Torhüter
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 8 Mal ohne Gegentor
Ngom verlässt GC
Mouhamed El Bachir Ngom verlässt die Grasshoppers nach nur einem halben Jahr bereits wieder. Der 26-jährige Senegalese verteidigt künftig in Belgien für Gent. Dies bestätigt der Grasshopper Club Zürich auf Instagram.

Ngom bestritt 18 Partien für GC und erzielte ein Tor. Mit diesem einzigen Treffer im Barrage-Rückspiel gegen Aarau in der Verlängerung rettete er den Grasshoppers den Klassenerhalt. (abu/sda)

Mouhamed Ngom 🇸🇳
Alter: 26
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 1 Tor


Yann Sommer wechselt fix zu Club Brügge
Yann Sommer setzt seine Laufbahn nach dem Abschied von Inter Mailand beim FC Brügge fort. Wie der belgische Meister am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 37-jährige langjährige Schweizer Nationaltorhüter beim Champions-League-Teilnehmer einen Dreijahresvertrag.

Sommer spielte in den letzten drei Jahren bei Inter Mailand, wo sein Vertrag in diesem Sommer auslief. Mit den Norditalienern gewann er zwei Meistertitel, feierte einen Cupsieg und stand im Vorjahr im Final der Champions League. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er bis zu seinem Rücktritt nach der EM 2024 94 Länderspiele. Frühere Auslandstationen waren Borussia Mönchengladbach und Bayern München.

In Brügge folgt Sommer auf den ehemaligen belgischen Nationaltorhüter Simon Mignolet, der seine Karriere beendet hat. (car/sda)

Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 42 Gegentore, 19 Spiele zu null


Spadanuda wechselt zum FCZ
Der FC Zürich hat den Offensivspieler Kevin Spadanuda verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom FC Luzern und hat einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben, wie der Stadtklub mitteilte.

Spadanuda absolvierte die fussballerische Ausbildung mehrheitlich im Nachwuchs des FC Aarau. Für die Aargauer debütierte er im August 2019 in der ersten Mannschaft und sammelte in 98 Pflichtspielen 46 Skorerpunkte. Im Sommer 2022 wechselte Spadanuda nach Frankreich zu Ajaccio, wo er zu 22 Einsätzen in der Ligue 1 kam. Von 2023 bis 2026 spielte er für den FC Luzern und bestritt 75 Partien in der Super League. (hkl/sda)

Yann Sommer hat wohl neuen Klub
Yann Sommer hat sich wohl für einen Wechsel nach Belgien entschieden. Dies berichtet der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri. Demnach werde der 37-jährige Goalie spätestens am Mittwoch bei Club Brügge unterschreiben, wo er die neue Nummer 1 sein wird. Sommer wurde auch mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, doch verhandeln die Niederländer gerade mit dem FC Barcelona über eine Verpflichtung von Marc-André ter Stegen. Auch ein Angebot aus Spanien habe der ehemalige Nati-Goalie gehabt. Zudem war der FC Basel an einer Rückholaktion interessiert. Dennoch entschied sich Sommer nun wohl für den belgischen Meister und die Champions League. Sein Vertrag bei Inter Mailand ist vor Kurzem nach drei Jahren ausgelaufen. Bei den Nerazzurri wäre Sommer angeblich nicht mehr die Nummer 1 gewesen. (nih)

Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 42 Gegentore, 19 Spiele zu null
Tabakovic wechselt nach Salzburg
Haris Tabakovic wechselt nach drei Jahren in Deutschland zurück nach Österreich. Der in der Schweiz geborene WM-Teilnehmer mit Bosnien-Herzegowina und ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale unterschrieb bei Red Bull Salzburg einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison war der 32-Jährige von Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

Tabakovic, ein klassischer Mittelstürmer, spielte schon zwischen 2020 und 2023 in Österreich - zwei Saisons für Austria Lustenau und eine für Austria Wien. Für Alessandro Vogt, der vom FC St. Gallen nach Hoffenheim wechselte, ist Tabakovics Abgang eine gute Nachricht. Der Schweizer U21-Internationale hat beim Unterfangen, sich in der Bundesliga zu behaupten, fürs Erste einen Konkurrenten weniger. (car/sda)


Tsawa wechselt vom FCZ nach Brügge
Cheveyo Tsawa verlässt den FC Zürich. Der Schweizer U21-Internationale wechselt nach Belgien zum FC Brügge, wie der FCZ mitteilt.

Tsawa unterschreibt beim 20-fachen belgischen Meister einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten für den 19-jährigen Mittelfeldspieler machten beide Klubs keine Angaben. Belgische Medien schreiben von einer Ablösesumme in Höhe von gut sechs Millionen Euro.

Tsawa hatte vor vier Jahren aus dem St. Galler Nachwuchs in die Jugendabteilung des FC Zürich gewechselt. Im Februar 2024 debütierte er mit den Stadtzürchern in Luzern in der Super League. Insgesamt bestritt Tsawa für die erste Mannschaft des FCZ 61 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore. (riz/sda)

Cheveyo Tsawa 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen


Loretz unterschreibt in Hannover
Der FC Luzern verliert seinen Stammgoalie. Pascal Loretz hat in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 unterschrieben. Der 23-Jährige habe sich mit guten Leistungen und auch als Persönlichkeit entwickelt, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer. «Es freut uns, dass er nun in Deutschland bei einem Traditionsverein die Chance erhält, den nächsten Schritt zu machen.»

Loretz unterschrieb bis 2030. «Was ich speziell aus der vergangenen Saison an Bildern und Videos aus dem Stadion gesehen habe, ist extrem beeindruckend. Genau darauf habe ich sehr grosse Lust», sagte der Keeper. (ram)

Pascal Loretz 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 9x zu Null
Mathias Tomas wechselt von Thun nach Mexiko
Der FC Thun und Mathias Tomas gehen getrennte Wege. Der 25-jährige Offensivspieler aus Uruguay wechselt zum mexikanischen Erstligisten Puebla FC.

Tomas stiess im Frühjahr 2025 aus Griechenland zum FC Thun. Nach nur zwei Einsätzen wurde der Südamerikaner jedoch von einer schweren Verletzung zurückgeworfen und musste fast den gesamten Rest der Aufstiegssaison pausieren. In der vergangenen Saison war Tomas an APOEL Nikosia nach Zypern ausgeliehen. Insgesamt bestritt er nur drei Spiele für den Schweizer Meister, allesamt noch in der Challenge League. (car/sda)