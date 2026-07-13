Das Turnier ist für die Schweiz vorbei – aber die WM geht weiter. Für wen schlägt dein Herz jetzt? Bild: keystone

Die Schweiz ist raus und die grosse Frage lautet: Für wen soll ich nun eigentlich sein?

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Unsere Schweizer Nati ist raus, die Träume vom Titel geplatzt, das Trikot hängt schon im Schrank. Aber die WM? Die geht weiter, leider ohne uns – und das ist eigentlich unfair.

Zum Glück gibt es eine Lösung: Adoptier dir ein neues Team für den Rest des Turniers! Ob Frankreich, Spanien, England oder Argentinien – eines davon wird zu dir passen wie die Faust aufs Auge. Nur Argentinien bitte nicht – die haben uns schliesslich aus dem Turnier gehauen.

Mach jetzt den Quiz und finde dein WM-Ersatzteam.

7 Fragen Sport Frankreich, Spanien, England oder Argentinien – welches Team solltest du nun unterstützen? Finde es in diesem Test heraus!

Wer wird dein neues Team? Verrat es uns in den Kommentaren!

(car)