freundlich30°
DE | FR
burger
Quiz
Sport

Für wen sollst du sein? – Argentinien, Frankreich, Spanien oder England?

KEYPIX - Fans singen die Nationalhymne an einem Public Viewing des Fussball WM Viertelfinal zwischen Argentinien und der Schweiz mit Anpfiff um drei Uhr morgens, am Sonntag, 12. Juli 2026, auf dem Fus ...
Das Turnier ist für die Schweiz vorbei – aber die WM geht weiter. Für wen schlägt dein Herz jetzt?Bild: keystone

Die Schweiz ist raus und die grosse Frage lautet: Für wen soll ich nun eigentlich sein?

13.07.2026, 19:0113.07.2026, 19:01

Unsere Schweizer Nati ist raus, die Träume vom Titel geplatzt, das Trikot hängt schon im Schrank. Aber die WM? Die geht weiter, leider ohne uns – und das ist eigentlich unfair.

Zum Glück gibt es eine Lösung: Adoptier dir ein neues Team für den Rest des Turniers! Ob Frankreich, Spanien, England oder Argentinien – eines davon wird zu dir passen wie die Faust aufs Auge. Nur Argentinien bitte nicht – die haben uns schliesslich aus dem Turnier gehauen.

Mach jetzt den Quiz und finde dein WM-Ersatzteam.

7 Fragen
Cover Image
Sport

Frankreich, Spanien, England oder Argentinien – welches Team solltest du nun unterstützen?

Finde es in diesem Test heraus!

Wer wird dein neues Team? Verrat es uns in den Kommentaren!

(car)

Jetzt waren wir lange genug enttäuscht: Diese fünf Schweizer WM-Momente bleiben für immer
Mehr zur Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 133
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Wie 2022 immer noch die Weltbesten? Sicher ist: Argentinien steht im Halbfinal. Es beendet mit einem 3:1 n.V. die Träume der Schweiz.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schweiz scheidet im WM-Viertelfinale aus – das sagen die Fans der Nati nach dem Spiel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ist dein Nachname Worldwide? Dann sag, wie sich diese Länder nennen
Liebe Quizzticle-Klasse,
Zur Story