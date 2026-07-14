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Transfer-News: Riola Xhemaili wechselt in die Serie A

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Riola Xhemaili zieht es in die Serie A +++ Tielemans wechselt zu Manchester United

14.07.2026, 18:4914.07.2026, 20:35
Sportredaktion
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Belgiens Captain wechselt zu Manchester United
Belgiens Captain Youri Tielemans wechselt innerhalb der englischen Premier League von Aston Villa zu Manchester United. Nach Angaben seines neuen Vereins erhält der Mittelfeldspieler einen bis Juni 2031 gültigen Vertrag. Bei der WM war der 29-Jährige mit der belgischen Nationalmannschaft im Viertelfinal an Spanien gescheitert.

Mit Aston Villa hatte Tielemans in der abgelaufenen Saison durch einen Finalsieg gegen den SC Freiburg (3:0) den Titel in der Europa League gewonnen. (riz/sda/dpa)

Youri Tielemans 🇧🇪
Alter: 29
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 2 Tore, 7 Vorlagen
Riola Xhemaili wechselt in die Serie A
Riola Xhemaili wechselt von der PSV Eindhoven in den Niederlanden zum FC Como. Dies teilte der Verein aus Norditalien mit, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen.

Xhemaili gewann in der vergangenen Saison mit Eindhoven den Meistertitel und traf dabei in 22 Meisterschaftsspielen 14 Mal. «Sie ist eine proaktive und mutige Spielerin, die sowohl Tore schiessen als auch vorbereiten kann», lässt sich Heather O'Reilly, Leiterin Frauenfussball bei Como, in der Mitteilung zum Transfer der Schweizer Nationalspielerin zitieren. Beim Serie-A-Team, das die vergangene Saison im 8. Rang abschloss, trifft Xhemaili auf den ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Nils Nielsen, der als technischer Direktor angestellt ist. (riz/sda)

Riola Xhemaili 🇨🇭
Alter: 23
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 160'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 18 Tore, 7 Vorlagen
FC Basel verstärkt sich mit Linksverteidiger
Der FC Basel verstärkt seine Verteidigung. Wie der Klub am Dienstag mitteilt, unterschrieb der Linksverteidiger Coleen Louis einen Vertrag bis im Sommer 2030.

Der 21-jährige französisch-guadeloupianische Doppelbürger spielte in der vergangenen Saison beim Amiens SC in der zweiten französischen Liga, wo er sich in der zweiten Saisonhälfte als Stammspieler etablierte. Zum Ende der Spielzeit stieg er mit dem Verein jedoch ab. Zuvor war er für zwei Saisons beim Paris FC in der U19 und der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Für die französische Nationalmannschaft bestritt Louis insgesamt fünf Einsätze in den Nachwuchsteams. (riz/sda)

Coleen Louis 🇫🇷
Alter: 21
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Vorlagen
Nassim Zoukit verlässt Aarau in Richtung Thun
Nassim Zoukit wechselt vom FC Aarau zum Schweizer Meister nach Thun. Wie der Verein mitteilt, unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag über drei Jahre, mit Option auf eine weitere Saison.

Der Mittelfeldspieler wurde unter anderem in der Nachwuchsabteilung des FC Girona in Spanien ausgebildet, ehe er 2021 in die Schweiz zu Etoile Carouge wechselte und später mit Lausanne-Sport Erfahrung in der Super League sammelte. Im vergangenen Sommer unterschrieb er – nachdem er 2023 wieder zu Carouge zurückgekehrt war – beim FC Aarau. Für das Team der Challenge League, das den Aufstieg in der Barrage gegen GC knapp verpasste, stand er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 39 Mal in der Startelf. (riz/sda)

Nassim Zoukit 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 7 Vorlagen
Amir Saipi verlässt den FC Lugano
Der FC Lugano gibt auf seiner Homepage den Wechsel von Torhüter Amir Saipi zum spanischen Zweitligisten Club Deportivo Castellon bekannt.

Saipi hütete während fünf Jahren das Tor Luganos, bestritt 180 Pflichtspiele und gewann mit Lugano 2022 den Schweizer Cup und erreichte in der Saison 24/25 die Achtelfinals der Conference League. (abu/sda)$

Amir Saipi 🇽🇰
Alter: 26
Position: Torhüter
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 8 Mal ohne Gegentor
Ngom verlässt GC
Mouhamed El Bachir Ngom verlässt die Grasshoppers nach nur einem halben Jahr bereits wieder. Der 26-jährige Senegalese verteidigt künftig in Belgien für Gent. Dies bestätigt der Grasshopper Club Zürich auf Instagram.

Ngom bestritt 18 Partien für GC und erzielte ein Tor. Mit diesem einzigen Treffer im Barrage-Rückspiel gegen Aarau in der Verlängerung rettete er den Grasshoppers den Klassenerhalt. (abu/sda)

Mouhamed Ngom 🇸🇳
Alter: 26
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 1 Tor


Yann Sommer wechselt fix zu Club Brügge
Yann Sommer setzt seine Laufbahn nach dem Abschied von Inter Mailand beim FC Brügge fort. Wie der belgische Meister am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 37-jährige langjährige Schweizer Nationaltorhüter beim Champions-League-Teilnehmer einen Dreijahresvertrag.

Sommer spielte in den letzten drei Jahren bei Inter Mailand, wo sein Vertrag in diesem Sommer auslief. Mit den Norditalienern gewann er zwei Meistertitel, feierte einen Cupsieg und stand im Vorjahr im Final der Champions League. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er bis zu seinem Rücktritt nach der EM 2024 94 Länderspiele. Frühere Auslandstationen waren Borussia Mönchengladbach und Bayern München.

In Brügge folgt Sommer auf den ehemaligen belgischen Nationaltorhüter Simon Mignolet, der seine Karriere beendet hat. (car/sda)

Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 42 Gegentore, 19 Spiele zu null


Spadanuda wechselt zum FCZ
Der FC Zürich hat den Offensivspieler Kevin Spadanuda verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom FC Luzern und hat einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben, wie der Stadtklub mitteilte.

Spadanuda absolvierte die fussballerische Ausbildung mehrheitlich im Nachwuchs des FC Aarau. Für die Aargauer debütierte er im August 2019 in der ersten Mannschaft und sammelte in 98 Pflichtspielen 46 Skorerpunkte. Im Sommer 2022 wechselte Spadanuda nach Frankreich zu Ajaccio, wo er zu 22 Einsätzen in der Ligue 1 kam. Von 2023 bis 2026 spielte er für den FC Luzern und bestritt 75 Partien in der Super League. (hkl/sda)

Yann Sommer hat wohl neuen Klub
Yann Sommer hat sich wohl für einen Wechsel nach Belgien entschieden. Dies berichtet der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri. Demnach werde der 37-jährige Goalie spätestens am Mittwoch bei Club Brügge unterschreiben, wo er die neue Nummer 1 sein wird. Sommer wurde auch mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, doch verhandeln die Niederländer gerade mit dem FC Barcelona über eine Verpflichtung von Marc-André ter Stegen. Auch ein Angebot aus Spanien habe der ehemalige Nati-Goalie gehabt. Zudem war der FC Basel an einer Rückholaktion interessiert. Dennoch entschied sich Sommer nun wohl für den belgischen Meister und die Champions League. Sein Vertrag bei Inter Mailand ist vor Kurzem nach drei Jahren ausgelaufen. Bei den Nerazzurri wäre Sommer angeblich nicht mehr die Nummer 1 gewesen. (nih)

Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 42 Gegentore, 19 Spiele zu null
Tabakovic wechselt nach Salzburg
Haris Tabakovic wechselt nach drei Jahren in Deutschland zurück nach Österreich. Der in der Schweiz geborene WM-Teilnehmer mit Bosnien-Herzegowina und ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale unterschrieb bei Red Bull Salzburg einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison war der 32-Jährige von Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

Tabakovic, ein klassischer Mittelstürmer, spielte schon zwischen 2020 und 2023 in Österreich - zwei Saisons für Austria Lustenau und eine für Austria Wien. Für Alessandro Vogt, der vom FC St. Gallen nach Hoffenheim wechselte, ist Tabakovics Abgang eine gute Nachricht. Der Schweizer U21-Internationale hat beim Unterfangen, sich in der Bundesliga zu behaupten, fürs Erste einen Konkurrenten weniger. (car/sda)