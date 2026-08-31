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Transfer-News: Für 125 Mio. Euro fix: Bradley Barcola zum FC Liverpool

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Für 125 Mio. Euro fix: Barcola zu Liverpool +++ BVB und Juve wollen Woltemade

31.08.2026, 15:3531.08.2026, 15:35
Sportredaktion
Sportredaktion

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Fix: Barcola wechselt zu Liverpool
Eine Überraschung ist dieser Transfer nicht mehr, aber seit Montagnachmittag ist er amtlich: Bradley Barcola wechselt zum FC Liverpool. Der Franzose kommt von PSG, das 125 Mio. Euro kassiert. Der Wechsel stand seit einiger Zeit im Raum. (ram)

Holt der BVB Woltemade – oder Juve?
Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem Ersatz für Giannis Konstantelias. Der neue Grieche hat sich beim Bundesliga-Auftaktsieg gegen den HSV einen Kreuzbandriss zugezogen. Nun hat Dortmund dem Vernehmen nach ein Auge auf Nick Woltemade geworfen, der bei Newcastle United unglücklich ist.

Am deutschen Nationalspieler soll aber auch Juventus stark interessiert sein. Dem Vernehmen nach soll es zwischen den Turinern und Woltemade sogar schon eine Einigung geben. (ram)

Nick Woltemade 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 54 Spiele, 12 Tore
Quellen: Bild | Fabrizio Romano
Monteiro beim Medizincheck in Lecce
Joël Monteiro wird YB verlassen. Der Angreifer, am Samstag noch Torschütze beim 3:3 gegen Basel, absolviert im Verlaufe des Tages die medizinischen Untersuchungen und wird danach, sofern alles klappt, bei US Lecce unterschreiben. Das teilt der Serie-A-Klub mit. (ram)

Joël Monteiro 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 6 Spiele, 3 Tore
Nottingham Forest holt Muñoz
Der Kolumbianer Daniel Muñoz wechselt innerhalb der Premier League. Für 25 Mio. Euro kauft Nottingham Forest ihn Crystal Palace ab. Der Verteidiger spielte im Sommer an der WM und verlässt Palace nach zwei Saisons. (ram)

Daniel Muñoz 🇨🇴
Alter: 30 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 5 Tore
ManCity gibt nochmals 40 Mio. aus
Manchester City verstärkt seine Offensive. Der Brasilianer Allan ist den Engländern 40 Millionen Euro Wert. Er kommt von Palmeiras, für das er in 96 Spielen neun Tore schoss.

«Es ist alles sehr anders hier, aber ich glaube, dass ich mich schnell daran gewöhnen werde», sagte Allan. Damit hat Manchester City in diesem Transferfenster rund 313 Millionen Euro ausgegeben, am meisten (135 Mio. Euro) für Mittelfeldspieler Elliot Anderson. (ram)

Allan 🇧🇷
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 6 Tore
Moukoko in die Türkei?
Das einstige Wunderkind Youssoufa Moukoko zieht es wohl in die Türkei. Der frühere BVB-Stürmer soll vor einem Wechsel vom FC Kopenhagen zu Çorumspor stehen. (ram)

Youssoufa Moukoko 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 18 Tore
Quelle: Sky
Ajax angelt sich Amrabat
Marokkos Routinier Sofyan Amrabat wechselt in die Niederlande, wo er aufgewachsen ist. Von Fenerbahce zieht es den 30-Jährigen ablösefrei zu Ajax Amsterdam. (ram)

Sofyan Amrabat 🇲🇦¨
Alter: 30 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore
Watkins in die Wüste
Mit 30 Jahren wechselt der englische Nationalspieler Ollie Watkins nach Saudi-Arabien. Der Stürmer hat bei Al-Hilal unterschrieben. Aston Villa kassiert für Watkins knapp 60 Millionen Euro Ablöse. (ram)

Ollie Watkins 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 30 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 21 Tore
Decarli beendet Karriere
Saulo Decarli beendet seine Karriere als Fussball-Profi. Der 34-jährige Innenverteidiger hat sich gemäss einer Medienmitteilung mit den Zuständigen der Grasshoppers auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Decarli schloss sich vor zwei Jahren den Zürchern an. Davor hatte er mit Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga gespielt. (ram/sda)

Saulo Decarli 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Meilensteine: Belgischer Meister 2018 mit Brügge, Zweitliga-Meister mit Bochum 2021. 131 Spiele in der 2. Bundesliga, 28 in der Super League, 23 in der Serie B.
Dibu Martinez zu Chelsea
Nach sechs Jahren verlässt Emiliano Martinez Aston Villa. Der argentinische Weltmeister-Goalie wechselt zum Ligakonkurrenten Chelsea. Bei den Londonern unterschrieb der 33-Jährige einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte. Martinez dürfte den Spanier Robert Sanchez als Nummer 1 ablösen. (ram/sda)

Emiliano Martinez 🇦🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 44 Spiele, 14x zu Null
LS holt Verteidiger Cozza
Lausanne-Sport verstärkt seine Defensive und verpflichtet den Verteidiger Nicolas Cozza. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, unterschrieb der vereinslose Franzose bis im Sommer 2029. Zuletzt stand der 27-Jährige für den FC Nantes auf dem Platz, an den er von Wolfsburg ausgeliehen wurde. Cozza kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch auf der linken Aussenbahn eingesetzt werden. (ram/sda)

Nicolas Cozza 🇫🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Verteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, kein Tor
Imeri vor Wechsel in die Bundesliga
Die Laufbahn von Kastriot Imeri geht wohl in Deutschland weiter. Er wechselt von einer Hauptstadt in die andere, von Bern nach Berlin. Bei Union kommt es für Imeri zum Wiedersehen mit Mauro Lustrinelli, der in vergangenen Meistersaison des FC Thun bereits sein Trainer war. Imeri soll am Montag unterschreiben und YB rund drei Millionen Franken einbringen. (ram)

Kastriot Imeri 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Quelle: Blick
Lausanne holt ivorischen Stürmer
Lausanne-Sport verpflichtet mit Levy Nene einen ivorischen Angreifer. Der 20-Jährige stösst als Leihspieler vom FC Nordsjaelland zu den Waadtländern, wie der Klub mitteilt.

Nene, der im Playoff der Conference League gegen St.Gallen ohne Einsatz blieb, kam bei den Dänen bisher kaum über die Jokerrolle hinaus. Trotzdem erzielte er in der vergangenen Saison fünf Meisterschaftstore. Nach Ablauf der einjährigen Leihe verfügen die Lausanner über eine Kaufoption. (sda)

Levy Nene 🇨🇮
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 10 Tore
Franzose Ayé zieht von Servette in die Türkei weiter
Der Franzose Florian Ayé verlässt Servette nach einem Jahr bereits wieder. Der 29-jährige Stürmer schliesst sich dem türkischen Erstligisten Kocaelispor an. Ayé war im vergangenen Sommer vom französischen Ligue-1-Verein Auxerre zu den Genfern gestossen. (sda)

Florian Ayé 🇫🇷
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 12 Tore
Freiburg leiht Atubolu nach Frankfurt aus
Die Hängepartie um Noah Atubolu findet ein vorläufiges Ende. Der Goalie des SC Freiburg verlängert seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag und wechselt leihweise für eine Saison zu Ligakonkurrent Frankfurt, wie die beiden Klubs vermelden.

Atubolu war in den vergangenen Jahren die klare Nummer 1 bei den Breisgauern. Eine Verlängerung seines bis 2027 gültigen Vertrags schlug der 24-Jährige vorerst jedoch aus und bekundete stattdessen Wechselabsichten. Danach folgte die Kehrtwende, nachdem sich kein Abnehmer hatte finden lassen. Der Leihvertrag beinhaltet gemäss Mitteilung eine «bedingte Kaufpflicht». Welche Parameter für eine definitive Übernahme erfüllt sein müssen, kommunizierten die Vereine nicht. (abu/sda)

Noah Atubolu 🇩🇪
Alter: 24
Position: Torhüter
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor


Kily Gonzalez neuer Trainer von Inter Miami
Inter Miami nimmt einen Trainerwechsel vor. Der Argentinier Kily Gonzalez ersetzt beim Team mit Lionel Messi seinen Landsmann Guillermo Hoyos.

Hoyos musste seinen Posten nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg in der Major League Soccer räumen. Er hatte das Amt erst im April von Javier Mascherano übernommen. Zuvor wirkte der 63-jährige Hoyos im Verein als Sportdirektor. Mascherano, auch er Argentinier, war unerwartet zurückgetreten - fünf Monate, nachdem er die Mannschaft aus Florida zum ersten Meistertitel geführt hatte. (abu/sda)
Marmoush zu den Spurs
Manchester City verleiht seinen Stürmer Omar Marmoush. Der Ägypter schliesst sich für eine Saison dem Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur an. (ram)

Omar Marmoush 🇪🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore
Goretzka fix zu Aston Villa
Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka setzt seine Laufbahn in der Premier League fort. Der ablösefreie Mittelfeldspieler hat bei Aston Villa unterschrieben. Dort wird Goretzka, der seit 2018 bei Bayern München spielte, ein Teamkollege des Schweizers Johan Manzambi. (ram)

Leon Goretzka 🇩🇪
Alter: 31 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 5 Tore
Witzig auf dem Absprung?
Der FC St.Gallen verliert womöglich ein Eigengewächs: Christian Witzig soll vor einem Wechsel zu AZ Alkmaar stehen, dem Tabellenführer der Eredivisie. Da Witzig beim FCSG noch bis 2029 unter Vertrag steht, kassieren die Ostschweizer im Falle eines Transfers eine Ablöse. (ram)

Christian Witzig 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 9 Spiele, 1 Tor
Quelle: Blick
Palhinha definitiv weg aus München
Der FC Bayern hat sich mit Benfica geeinigt: João Palhinha kehrt in sein Heimatland zurück. 14 Millionen Euro bezahlt Benfica für den Mittelfeldspieler, der vor zwei Jahren für mehr als das Dreifache nach Deutschland gewechselt war. Bei den Bayern konnte er sich indes nicht durchsetzen, die letzte Saison verbrachte Palhinha leihweise bei Tottenham.

João Palhinha 🇵🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 7 Tore


Bayern leiht ausserdem eines seiner Talente aus. Der 19-jährige Peruaner Felipe Chavez soll in der 2. Bundesliga bei Magdeburg Spielpraxis sammeln. (ram)
ManCity haut richtig Kohle raus
Der 18-jährige Ayyoub Bouaddi wechselt in die Premier League. Für den defensiven Mittelfeldspieler überweist Manchester City 95 Millionen Euro nach Lille. Bouaddi spielte trotz seines jungen Alters für Marokko an der WM und soll bei ManCity in die Fussstapfen von Weltmeister Rodri treten. (ram)

Ayyoub Bouaddi 🇲🇦
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, kein Tor
ManUtd klotzt bei Baleba
Für 76 Mio. Euro Ablöse hat Manchester United den defensiven Mittelfeldspieler Carlos Baleba verpflichtet. Der Kameruner kommt von Ligakonkurrent Brighton.

Baleba unterschrieb für fünf Jahre und sagte: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich nun im Klub meiner Träume spielen kann.» Er könne es nicht erwarten, unter Michael Carrick aufzulaufen: «Seine Erfahrung und sein Knowhow machen ihn zum perfekten Trainer, der mir dabei helfen wird, das höchste Niveau zu erreichen.» (ram)

Carlos Baleba 🇨🇲
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, kein Tor
Leipzig holt Nkunku zurück
Christopher Nkunku kehrt nach drei Jahren zu Leipzig zurück. Der 28-jährige Franzose wird von der AC Milan für diese Saison mit Kaufoption ausgeliehen, bestätigte der Bundesligist. Der in der Offensive polyvalente Nkunku soll den Weggang von Yan Diomande zu Real Madrid kompensieren. Von 2019 bis 2023 bestritt er 119 Partien für Leipzig und überzeugte mit 47 Toren und 43 Vorlagen. (ram/sda/dpa)

Christopher Nkunku 🇫🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 35 Spiele, 8 Tore
Hadjam verlässt YB Richtung Premier League
Jaouen Hadjam wechselt von den Young Boys in die englische Premier League. Der algerische Aussenverteidiger unterschrieb einen Vertrag mit Brighton, teilt der Super-League-Klub mit. Hadjam spielte seit Januar 2024 für die Young Boys. Der 21-fache Nationalspieler und WM-Teilnehmer bestritt für die Berner 98 Partien und wurde 2024 mit dem Klub Schweizer Meister. Nun wechselt er als erster Spieler seit 14 Jahren von YB in die Premier League. (cpf/sda)

Jaouen Hadjam🇩🇿
Alter: 23 Jahre
Position: Linksverteitiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, kein Tor
Darian Males verlässt die Young Boys
Darian Males verlässt die Super League. Der YB-Angreifer wechselt in die polnische Liga zu Widzew Lodz, wie der Berner Klub mitteilt.

Der bei Luzern ausgebildete Males suchte 2020 sein Glück bei Inter Mailand, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Anfang 2021 kehrte er leihweise in die Schweizer Liga zurück und lief für den FC Basel auf. Im Sommer 2023 wechselte der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale zu den Young Boys, mit denen er in der ersten Saison gleich Schweizer Meister wurde.

Bei Widzew Lodz unterschrieb der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag. (sda)
Auch Matoshi verlässt Thun
Die Abgangswelle beim Meister FC Thun reisst nicht ab. Der nächste, der geht, ist Valmir Matoshi. Das 23-jährige Eigengewächs schliesst sich Sturm Graz an.

«Obwohl auch dieser Abgang natürlich schmerzt, macht es mich stolz zu sehen, dass mit Valmir ein weiterer Spieler, der bei uns ausgebildet wurde, den Sprung ins Ausland schafft», sagte Thuns Präsident Andres Gerber. Matoshis Weg sei ein schönes Zeichen für die hervorragende Arbeit, die im Nachwuchs geleistet werde. (ram)

Valmir Matoshi 🇽🇰
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 7 Spiele, kein Tor
Ex-Espe Maglica in die Türkei
Matej Maglica setzt seine Karriere bei Kocaelispor fort. Der 1,98 m lange Verteidiger spielte zuletzt für Darmstadt in der 2. Bundesliga. Maglica war vor einigen Jahren vom VfB Stuttgart an den FC St.Gallen ausgeliehen, für den er rund 50 Spiele absolvierte. (ram)

Matej Maglica 🇭🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 8 Tore
HSV holt Knipser Moffi
Kurz vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison hat der Hamburger SV nochmals aufgerüstet. Er engagierte den nigerianischen Nationalstürmer Terem Moffi.

Nach einer mässigen Saison beim FC Porto will er seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Vor allem bei Lorient und Nizza zeigte Moffi, dass er weiss, wo das Tor steht. (ram)

Terem Moffi 🇳🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 5 Tore
Fix: Thun verliert auch Heule
Mit Michael Heule verlässt eine weitere Stütze der Meistermannschaft den FC Thun. Er hat beim Bundesliga-Absteiger Heidenheim unterschrieben. Für den Linksverteidiger aus der Ostschweiz kassiert Thun dem Vernehmen nach zwischen 2,5 und 3 Millionen Franken Ablöse. Dass Heidenheim Verstärkung brauchen kann, zeigte sich am Sonntag: Im Pokal ging Heules neuer Klub beim Regionalligisten Jeddeloh II mit 2:5 unter. (ram)

Michael Heule 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 8 Spiele, kein Tor
Neuer Stürmer für YB?
Die Young Boys planen offenbar eine weitere Verstärkung ihres Angriffs. Aus Nantes soll Herba Guirassy kommen, ein 19-jähriger Franzose. Es heisst, dass YB rund drei Millionen Euro biete und rasch eine Einigung erzielen wolle, weil Guirassy auch bei anderen Klubs auf dem Zettel steht. (ram)

Herba Guirassy 🇫🇷
Alter: 19 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Quelle: Sky
Coulibaly verlässt Bremen
Racing Strasbourg hat einen neuen Innenverteidiger. Für 20 Mio. Euro holen die Elsässer Karim Coulibaly von Werder Bremen. Strasbourg reagiert damit auf den Abgang von Diego Moreira, der für 50 Mio. Euro an die AC Milan verkauft wurde. (ram)

Karim Coulibaly 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 1 Tor
Skhiri zurück nach Köln
Nach drei Jahren bei Eintracht Frankfurt spielt Ellyes Skhiri wieder für den 1. FC Köln. Der tunesische Nationalspieler unterschrieb bei den Geissböcken für zwei Jahre. (ram)

Ellyes Skhiri 🇹🇳
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, kein Tor
Sierro will zurück nach Europa
Nach einem Jahr bricht Vincent Sierro seine Zelte in Saudi-Arabien ab. Der Mittelfeldspieler hat sich mit Al-Shabab auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Wie Sierros Berater dem «Blick» sagte, wolle sein Klient wieder in Europa spielen. (ram)

Vincent Sierro 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
El Mala bleibt in Köln
Der Wechselpoker um Shootingstar Said El Mala ist beendet: Wie der 1. FC Köln am Donnerstagabend bekanntgab, hat der 19-jährige Offensivstar seinen Vertrag bis 2031 verlängert.

Zuletzt war ein Wechsel El Malas zu Borussia Dortmund wie zuvor auch ein Transfer zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion geplatzt. Danach gab es Gerüchte über ein Interesse von RB Leipzig. Nun bleibt El Mala jedoch in der Rheinmetropole. (abu/t-online.de)

Said El Mala 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tor, 5 Vorlagen



Cancelo zurück zu Barcelona
Da soll noch einer sagen, die saudische Liga sei kein Sprungbrett! Von Al-Hilal wechselt João Cancelo zum FC Barcelona. Dort war der portugiesische Nationalspieler früher schon zwei Mal unter Vertrag. Cancelo unterschrieb für drei Jahre und kommt ablösefrei. (ram)

João Cancelo 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 3 Tore
Ltaief wechselt nach Polen
Der Zürcher Sayfallah Ltaief setzt seine Karriere bei Cracovia fort. Zuletzt war der 26-jährige Angreifer bei Twente Enschede unter Vertrag, aber an Greuther Fürth ausgeliehen. Ltaief ist 23-facher Nationalspieler von Tunesien. (ram)

Sayfallah Ltaief 🇹🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 3 Tore
Auxerre bessert bei GC-Meyer nach
Verlieren die Grasshoppers Tim Meyer? Der Mittelfeldspieler ist weiterhin im Visier von Auxerre. Die Franzosen sollen ihre Offerte nachgebessert haben, nachdem GC ein erstes Angebot abgelehnt habe, wird berichtet. Eigengewächs Meyer soll der Klubleitung mitgeteilt haben, dass er wechseln wolle. (ram)

Tim Meyer 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 4 Spiele
Quelle: Blick
Demirovic in die Türkei?
Galatasaray bemüht sich offenbar stark um Ermedin Demirovic. Der frühere St.Gallen-Stürmer würde dem VfB Stuttgart bei einem Transfer rund 15 Millionen Euro einbringen. Allerdings will der VfB mehr Geld für Demirovic, der noch bis 2028 unter Vertrag steht – und laut türkischen Quellen soll Gala bereit sein, die Offerte nachzubessern.

Bereits verkauft hat Stuttgart einen anderen Ex-St.Galler. Für Stürmer Jovan Milosevic blättert Braga 8 Millionen Euro hin. (ram)

Ermedin Demirovic 🇧🇦
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 15 Tore
Quelle: Sky
Reijnders kassiert bei Saudis fett ab
Der Wechsel von Tijjani Reijnders ist Tatsache. Der Niederländer verlässt Manchester City und schliesst sich dem saudischen Klub Al-Qadsiah FC an. ManCity kassiert 61 Millionen Euro und auch bei Reijnders klingelt die Kasse: Er soll in den vier Jahren, die sein Vertrag läuft, jeweils etwa 20 Millionen Euro erhalten. (ram)

Tijjani Reijnders 🇳🇱
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore
Fix: Elvedi zu Leeds United
Elf Jahre nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach verlässt Nico Elvedi den Bundesligisten. Der 29-jährige Zürcher Innenverteidiger unterschreibt beim Premier-League-Klub Leeds United einen Dreijahresvertrag, wie der Verein mitteilt. Bei den «Fohlen» spielte er schon einmal unter Daniel Farke, dem Trainer der Engländer.

Mit 318 Bundesliga-Partien ist er nicht nur der Schweizer mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Liga, sondern auch der Ausländer, der am häufigsten für die Borussen im Einsatz gestanden hat. Für den Wechsel nach England empfahl sich Elvedi nicht zuletzt an der WM im Sommer mit herausragenden Leistungen.

Letzte Saison belegte der dreimalige Meister den 14. Platz. Mit Noah Okafor wird in Leeds auch ein Schweizer neuer Teamkollege von Elvedi. Zudem gehört der ehemalige FCZ-Fanliebling Wilfried Gnonto zum Team, das letzte Saison im Cup bis in den Halbfinal vorstiess. (ram/sda)

Nico Elvedi 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore
Pogba und Monaco trennen sich
Nach nur sechs Einsätzen und 115 Minuten ist Schluss: Der frühere Weltmeister Paul Pogba und Monaco gehen nach nur einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Der ursprünglich bis 2027 gültige Vertrag sei vorzeitig aufgelöst worden, teilte der französische Erstligist mit. Die gesetzten Ziele seien nach einer gemeinsamen Einschätzung nur teilweise erreicht worden, begründete Monaco die Trennung.

Pogba war im Sommer 2025 als vereinsloser Spieler ins Fürstentum gewechselt. Bei Juventus Turin war sein Vertrag vorzeitig aufgelöst worden, nachdem eine Dopingprobe positiv ausgefallen war. Ob der mittlerweile 33-jährige Weltmeister von 2018, für den Manchester United vor zehn Jahren die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro auf den Tisch legte, seine Karriere andernorts fortsetzt, ist unklar. (ram/sda/dpa)

Paul Pogba 🇫🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Markwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, kein Tor
Fix: Aebischer zu Union Berlin
Michel Aebischer zieht es von Italien nach Deutschland. Der 29-jährige Schweizer Nationalspieler wechselt von Pisa zu Union Berlin. An der Alten Försterei trifft er auf Landsmann Mauro Lustrinelli. Der Tessiner übernahm bei den Eisernen in diesem Sommer das Traineramt, nachdem er Thun sensationell zum Meistertitel geführt hatte.

Für Aebischer, der seine Karriere bei YB begann und 2022 zu Bologna wechselte, ist es die dritte Station im Ausland. Im vergangenen Jahr stieg er mit Pisa aus der Serie A ab. Wie lange sein Vertrag mit Union Berlin Gültigkeit hat, wurde nicht kommuniziert. (ram/sda)

Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor
Villa rüstet nochmals auf
Johan Manzambis neuer Klub verstärkt seine Defensive. Aston Villa holt mit Zion Suzuki den japanischen Natigoalie und mit Matteo Ruggeri einen Verteidiger, der mit Atalanta 2024 die Europa League gewonnen hat. (ram)

Zion Suzuki 🇯🇵
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 30 Mio. Euro

Matteo Ruggeri 🇮🇹
Alter: 24 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Wechselt Embolo doch nicht in die MLS?
Die Zeit von Nati-Stürmer Breel Embolo bei Rennes in der französischen Ligue 1 scheint mit grosser Wahrscheinlichkeit abgelaufen zu sein. Noch offen ist die Frage, wohin der 29-Jährige wechselt. Wie französische Zeitung «L'Équipe» berichtet, soll Embolo ein Vertragsangebot von Atlanta United aus der MLS abgelehnt haben. Stattdessen sei nun Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town erster Anwärter für eine Verpflichtung des Schweizers. Die Engländer seien bereit, die Ablösesumme von rund 17 Millionen Euro zu stemmen. (abu)

Breel Embolo 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 10 Tore, 3 Assists

Rodri bei seinem Traumklub
Der Wechsel von Spaniens Weltmeister-Captain Rodri zum FC Barcelona ist perfekt. Manchester City soll für den Mittelfeldspieler 76,5 Millionen Euro erhalten. Wie der FC Barcelona am Dienstag mitteilt, unterschrieb Rodri einen Vierjahresvertrag. Damit werde für ihn «ein Traum wahr», erklärte der 30-Jährige aus der Juniorenabteilung von Atlético Madrid.

Die letzten sieben Jahre hatte er bei Manchester City gespielt, wo er 2023 die Champions League sowie viermal die Premier League gewann. Die beiden Klubs hatten lange verhandelt. Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für Rodri erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Sein Vertrag in Manchester war nur noch eine Saison gültig. (ram/sda)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Patrick Vieira neuer Nationaltrainer des Senegal
Patrick Vieira ist neuer Nationaltrainer des Senegal. Der ehemalige französische Internationale folgt auf den Senegalesen Pape Thiaw, der nach der Weltmeisterschaft entlassen wurde. Dies gab der senegalesische Fussballverband am Dienstag in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken bekannt.

Der Entscheid, den 50-jährigen und im Senegal geborenen Vieira zu ernennen, sei eine «strategische Wahl», die «einen neuen Schritt im Bestreben der FSF markiert, einen hochkarätigen Trainerstab einzusetzen, der den sportlichen Ambitionen unseres Landes entspricht», teilte der Verband mit. (car/sda/afp)

Luzern holt wohl neue Nummer 1
Beim FC Luzern bahnt sich eine Veränderung auf der Torhüterposition an. Nachdem Simon Simoni in den ersten drei Spielen immer einen Patzer hatte, soll sich Sportchef Remo Meyer nach einer Alternative umgesehen haben. Wie der Blick berichtet, ist der FCL bei einem ehemaligen Lausanner fündig geworden: Karlo Letica. Der Vertrag des Kroaten im Waadtland wurde diesen Sommer nicht verlängert, seither ist er vereinslos. In Luzern soll er demnach Simoni als Nummer 1 verdrängen.

Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Junger Spanier für die Grasshoppers
Die Grasshoppers verpflichten Manex Guibelalde von Athletic Bilbao. Der 22-jährige Spanier erhält bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Guibelalde stammt aus der Nachwuchsabteilung von Real Sociedad. Vor einem Jahr wechselte er zum baskischen Rivalen Bilbao, wo der 1,93 m grosse zentrale Mittelfeldspieler für die 2. Mannschaft in der 3. Liga zu 24 Einsätzen kam. (abu/sda)

Manex Guibelalde 🇪🇸
Alter: 22
Position: Zentrales Mitteleld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele


Bremen holt Füllkrug zurück
Niclas Füllkrug steht offenbar vor einer Rückkehr zu Werder Bremen. Schon heute soll der 33-Jährige den Medizincheck absolvieren. Wie «Sky» berichtete, soll der 33-Jährige vom Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen werden.

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham. (abu/sda)

Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 33
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor

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Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
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Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Platz 50: Rasmus Höjlund (DEN), Mittelstürmer. Wechselte im August 2023 für 79,8 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United.
quelle: keystone / peter powell
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