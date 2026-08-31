We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026
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Für 125 Mio. Euro fix: Barcola zu Liverpool +++ BVB und Juve wollen Woltemade
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Fix: Barcola wechselt zu Liverpool
Holt der BVB Woltemade – oder Juve?
Am deutschen Nationalspieler soll aber auch Juventus stark interessiert sein. Dem Vernehmen nach soll es zwischen den Turinern und Woltemade sogar schon eine Einigung geben. (ram)
Nick Woltemade 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 54 Spiele, 12 Tore
Quellen: Bild | Fabrizio Romano
Monteiro beim Medizincheck in Lecce
Joël Monteiro 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 6 Spiele, 3 Tore
Nottingham Forest holt Muñoz
Daniel Muñoz 🇨🇴
Alter: 30 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 5 Tore
Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz. ✍️ pic.twitter.com/jvbcPsdMxU— Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026
ManCity gibt nochmals 40 Mio. aus
«Es ist alles sehr anders hier, aber ich glaube, dass ich mich schnell daran gewöhnen werde», sagte Allan. Damit hat Manchester City in diesem Transferfenster rund 313 Millionen Euro ausgegeben, am meisten (135 Mio. Euro) für Mittelfeldspieler Elliot Anderson. (ram)
Allan 🇧🇷
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 6 Tore
Welcome to City, Allan 🩵 pic.twitter.com/3UNqwzZkiA— Manchester City (@ManCity) August 31, 2026
Moukoko in die Türkei?
Youssoufa Moukoko 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 18 Tore
Quelle: Sky
Ajax angelt sich Amrabat
Sofyan Amrabat 🇲🇦¨
Alter: 30 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore
Ajax has reached an agreement with Sofyan Amrabat. The defensive midfielder has signed a contract in Amsterdam that takes immediate effect and runs until June 30, 2028.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2026
Jordi Cruijff: ‘We are delighted to have secured Sofyan’s signature. He is physically strong, technically… pic.twitter.com/b9iSUYkXGb
Watkins in die Wüste
Ollie Watkins 🏴
Alter: 30 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 21 Tore
DONE DEAL! 🔏— Match of the Day (@BBCMOTD) August 30, 2026
Ollie Watkins has completed his £51m move to Saudi Pro League side Al-Hilal from Aston Villa. pic.twitter.com/I7gkmzArv7
Decarli beendet Karriere
Decarli schloss sich vor zwei Jahren den Zürchern an. Davor hatte er mit Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga gespielt. (ram/sda)
Saulo Decarli 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Meilensteine: Belgischer Meister 2018 mit Brügge, Zweitliga-Meister mit Bochum 2021. 131 Spiele in der 2. Bundesliga, 28 in der Super League, 23 in der Serie B.
Dibu Martinez zu Chelsea
Emiliano Martinez 🇦🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 44 Spiele, 14x zu Null
LS holt Verteidiger Cozza
Nicolas Cozza 🇫🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Verteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, kein Tor
Imeri vor Wechsel in die Bundesliga
Kastriot Imeri 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Quelle: Blick
Lausanne holt ivorischen Stürmer
Nene, der im Playoff der Conference League gegen St.Gallen ohne Einsatz blieb, kam bei den Dänen bisher kaum über die Jokerrolle hinaus. Trotzdem erzielte er in der vergangenen Saison fünf Meisterschaftstore. Nach Ablauf der einjährigen Leihe verfügen die Lausanner über eine Kaufoption. (sda)
Levy Nene 🇨🇮
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 10 Tore
Franzose Ayé zieht von Servette in die Türkei weiter
Florian Ayé 🇫🇷
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 12 Tore
Freiburg leiht Atubolu nach Frankfurt aus
Atubolu war in den vergangenen Jahren die klare Nummer 1 bei den Breisgauern. Eine Verlängerung seines bis 2027 gültigen Vertrags schlug der 24-Jährige vorerst jedoch aus und bekundete stattdessen Wechselabsichten. Danach folgte die Kehrtwende, nachdem sich kein Abnehmer hatte finden lassen. Der Leihvertrag beinhaltet gemäss Mitteilung eine «bedingte Kaufpflicht». Welche Parameter für eine definitive Übernahme erfüllt sein müssen, kommunizierten die Vereine nicht. (abu/sda)
Noah Atubolu 🇩🇪
Alter: 24
Position: Torhüter
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Kily Gonzalez neuer Trainer von Inter Miami
Hoyos musste seinen Posten nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg in der Major League Soccer räumen. Er hatte das Amt erst im April von Javier Mascherano übernommen. Zuvor wirkte der 63-jährige Hoyos im Verein als Sportdirektor. Mascherano, auch er Argentinier, war unerwartet zurückgetreten - fünf Monate, nachdem er die Mannschaft aus Florida zum ersten Meistertitel geführt hatte. (abu/sda)
Marmoush zu den Spurs
Omar Marmoush 🇪🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore
Omar is a Lilywhite 🇪🇬 pic.twitter.com/Bq8Vxt5f7l— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026
Goretzka fix zu Aston Villa
Leon Goretzka 🇩🇪
Alter: 31 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 5 Tore
A serial winner arrives at B6... 🏆— Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Leon Goretzka 🤩 pic.twitter.com/IW3xcTaPU9
Witzig auf dem Absprung?
Christian Witzig 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 9 Spiele, 1 Tor
Quelle: Blick
Palhinha definitiv weg aus München
João Palhinha 🇵🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 7 Tore
Bem-vindo, João Palhinha! 🦅 pic.twitter.com/Q3I3qIbFDA— SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2026
Bayern leiht ausserdem eines seiner Talente aus. Der 19-jährige Peruaner Felipe Chavez soll in der 2. Bundesliga bei Magdeburg Spielpraxis sammeln. (ram)
👋🏻 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄!— 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) August 26, 2026
Der FCM hat Felipe Chávez vom FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet. Anschließend verfügt unser Club zudem über eine Kaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Felipe! 😁
—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/nxWJc2wvll
ManCity haut richtig Kohle raus
Ayyoub Bouaddi 🇲🇦
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, kein Tor
Welcome to City, @BouaddiAyyoub 🩵 pic.twitter.com/iKi1XxAFSi— Manchester City (@ManCity) August 26, 2026
ManUtd klotzt bei Baleba
Baleba unterschrieb für fünf Jahre und sagte: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich nun im Klub meiner Träume spielen kann.» Er könne es nicht erwarten, unter Michael Carrick aufzulaufen: «Seine Erfahrung und sein Knowhow machen ihn zum perfekten Trainer, der mir dabei helfen wird, das höchste Niveau zu erreichen.» (ram)
Carlos Baleba 🇨🇲
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, kein Tor
Carlos Baleba. Manchester United.— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
IT'S OFFICIAL! ❤️🔒
Leipzig holt Nkunku zurück
Christopher Nkunku 🇫🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 35 Spiele, 8 Tore
HE IS BACK! 🎈😍— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026
Christopher #Nkunku kehrt für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zu den Roten Bullen zurück. Zudem gibt es eine Kaufoption. 🤝
Willkommen zurück in Leipzig, Christo! ❤️🤍
🔗 https://t.co/B55Pm5tcO3 pic.twitter.com/t7krYlQVLf
Hadjam verlässt YB Richtung Premier League
Jaouen Hadjam🇩🇿
Alter: 23 Jahre
Position: Linksverteitiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, kein Tor
Darian Males verlässt die Young Boys
Der bei Luzern ausgebildete Males suchte 2020 sein Glück bei Inter Mailand, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Anfang 2021 kehrte er leihweise in die Schweizer Liga zurück und lief für den FC Basel auf. Im Sommer 2023 wechselte der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale zu den Young Boys, mit denen er in der ersten Saison gleich Schweizer Meister wurde.
Bei Widzew Lodz unterschrieb der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag. (sda)
Auch Matoshi verlässt Thun
«Obwohl auch dieser Abgang natürlich schmerzt, macht es mich stolz zu sehen, dass mit Valmir ein weiterer Spieler, der bei uns ausgebildet wurde, den Sprung ins Ausland schafft», sagte Thuns Präsident Andres Gerber. Matoshis Weg sei ein schönes Zeichen für die hervorragende Arbeit, die im Nachwuchs geleistet werde. (ram)
Valmir Matoshi 🇽🇰
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 7 Spiele, kein Tor
Ex-Espe Maglica in die Türkei
Matej Maglica 🇭🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 8 Tore
Kocaelisporumuza hoş geldin Matej Maglica! 💪🏻— Kocaelispor (@Kocaelispor) August 24, 2026
Futbolcu Matej Maglica'nın kulübümüze nihai transferi konusunda Almanya Futbol Federasyonu'na tescilli SV Darmstadt 98 ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Oyuncumuza kutsal armamız altında… pic.twitter.com/ygBY2zfj1E
HSV holt Knipser Moffi
Nach einer mässigen Saison beim FC Porto will er seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Vor allem bei Lorient und Nizza zeigte Moffi, dass er weiss, wo das Tor steht. (ram)
Terem Moffi 🇳🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 5 Tore
Fix: Thun verliert auch Heule
Michael Heule 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 8 Spiele, kein Tor
Neuer Stürmer für YB?
Herba Guirassy 🇫🇷
Alter: 19 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Quelle: Sky
Coulibaly verlässt Bremen
Karim Coulibaly 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 1 Tor
Skhiri zurück nach Köln
Ellyes Skhiri 🇹🇳
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, kein Tor
Sierro will zurück nach Europa
Vincent Sierro 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
El Mala bleibt in Köln
Zuletzt war ein Wechsel El Malas zu Borussia Dortmund wie zuvor auch ein Transfer zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion geplatzt. Danach gab es Gerüchte über ein Interesse von RB Leipzig. Nun bleibt El Mala jedoch in der Rheinmetropole. (abu/t-online.de)
Said El Mala 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tor, 5 Vorlagen
Cancelo zurück zu Barcelona
João Cancelo 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 3 Tore
The heart always finds its way home. 💙❤️ pic.twitter.com/vYWa5AmevZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2026
Ltaief wechselt nach Polen
Sayfallah Ltaief 🇹🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 3 Tore
Sayfallah Ltaief piłkarzem Cracovii! ⚪️🔴— CRACOVIA (@KSCracoviaSA) August 20, 2026
🔗 https://t.co/Kdg3IOmxsK pic.twitter.com/lbpj5WrVsm
Auxerre bessert bei GC-Meyer nach
Tim Meyer 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 4 Spiele
Quelle: Blick
Demirovic in die Türkei?
Bereits verkauft hat Stuttgart einen anderen Ex-St.Galler. Für Stürmer Jovan Milosevic blättert Braga 8 Millionen Euro hin. (ram)
Ermedin Demirovic 🇧🇦
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 15 Tore
Quelle: Sky
Reijnders kassiert bei Saudis fett ab
Tijjani Reijnders 🇳🇱
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore
مرحباً أهل الخُبر 👋🏻 مرحباً جمهور @alqadsiah ❤️💛 pic.twitter.com/L9V9an0p4n— Tijjani Reijnders (@T_Reijnders) August 19, 2026
Fix: Elvedi zu Leeds United
Mit 318 Bundesliga-Partien ist er nicht nur der Schweizer mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Liga, sondern auch der Ausländer, der am häufigsten für die Borussen im Einsatz gestanden hat. Für den Wechsel nach England empfahl sich Elvedi nicht zuletzt an der WM im Sommer mit herausragenden Leistungen.
Letzte Saison belegte der dreimalige Meister den 14. Platz. Mit Noah Okafor wird in Leeds auch ein Schweizer neuer Teamkollege von Elvedi. Zudem gehört der ehemalige FCZ-Fanliebling Wilfried Gnonto zum Team, das letzte Saison im Cup bis in den Halbfinal vorstiess. (ram/sda)
Nico Elvedi 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore
🤩 Welcome to Leeds, Nico! pic.twitter.com/erff8FgHJM— Leeds United (@LUFC) August 19, 2026
Pogba und Monaco trennen sich
Pogba war im Sommer 2025 als vereinsloser Spieler ins Fürstentum gewechselt. Bei Juventus Turin war sein Vertrag vorzeitig aufgelöst worden, nachdem eine Dopingprobe positiv ausgefallen war. Ob der mittlerweile 33-jährige Weltmeister von 2018, für den Manchester United vor zehn Jahren die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro auf den Tisch legte, seine Karriere andernorts fortsetzt, ist unklar. (ram/sda/dpa)
Paul Pogba 🇫🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Markwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, kein Tor
Fix: Aebischer zu Union Berlin
Für Aebischer, der seine Karriere bei YB begann und 2022 zu Bologna wechselte, ist es die dritte Station im Ausland. Im vergangenen Jahr stieg er mit Pisa aus der Serie A ab. Wie lange sein Vertrag mit Union Berlin Gültigkeit hat, wurde nicht kommuniziert. (ram/sda)
Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor
Gute Schweizer Käse. 🧀 #FCUnion https://t.co/CUN2fileRn pic.twitter.com/uik6T9SRW2— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 19, 2026
Villa rüstet nochmals auf
Zion Suzuki 🇯🇵
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 30 Mio. Euro
Matteo Ruggeri 🇮🇹
Alter: 24 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Good morning, Villans ✌️ pic.twitter.com/o2O4m9a7id— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 19, 2026
Wechselt Embolo doch nicht in die MLS?
Breel Embolo 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 10 Tore, 3 Assists
Rodri bei seinem Traumklub
Die letzten sieben Jahre hatte er bei Manchester City gespielt, wo er 2023 die Champions League sowie viermal die Premier League gewann. Die beiden Klubs hatten lange verhandelt. Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für Rodri erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Sein Vertrag in Manchester war nur noch eine Saison gültig. (ram/sda)
Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026
Patrick Vieira neuer Nationaltrainer des Senegal
Der Entscheid, den 50-jährigen und im Senegal geborenen Vieira zu ernennen, sei eine «strategische Wahl», die «einen neuen Schritt im Bestreben der FSF markiert, einen hochkarätigen Trainerstab einzusetzen, der den sportlichen Ambitionen unseres Landes entspricht», teilte der Verband mit. (car/sda/afp)
Luzern holt wohl neue Nummer 1
Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Junger Spanier für die Grasshoppers
Guibelalde stammt aus der Nachwuchsabteilung von Real Sociedad. Vor einem Jahr wechselte er zum baskischen Rivalen Bilbao, wo der 1,93 m grosse zentrale Mittelfeldspieler für die 2. Mannschaft in der 3. Liga zu 24 Einsätzen kam. (abu/sda)
Manex Guibelalde 🇪🇸
Alter: 22
Position: Zentrales Mitteleld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele
Bremen holt Füllkrug zurück
Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham. (abu/sda)
Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 33
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor