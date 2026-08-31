Herba Guirassy verlässt erstmals seinen Stammverein Nantes, für dessen 1. Mannschaft er 46 Partien bestritten hat, 39 davon in den letzten beiden Saisons in der Ligue 1. Im Sommer folgte der Abstieg des Traditionsvereins. In der Ligue 2 kam Guirassy in den letzten Wochen zu vier Einsätzen (1 Tor und 1 Assist).
Die Young Boys beschreiben den Neuzugang, der im März seinen bisher einzigen Einsatz für Frankreichs U21 hatte, als trickreich und schnell. Zur Ablösesumme machte YB keine Angaben. Gemäss der Sportzeitung «L'Equipe» soll sie rund 5 Millionen Euro betragen. (hkl/sda)