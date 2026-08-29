Kann es kaum glauben: Akpe Victory gelingt das 3:3 für Basel. Bild: keystone

Es war tatsächlich ein Spitzenspiel: YB und Basel sorgen für Spektakel

Die Young Boys und der FC Basel neutralisieren sich im Wankdorf. Beim spektakulären 3:3 verpassten die Berner eine mögliche frühe Entscheidungen.

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Eine halbe Stunde lang spielte YB den Gast an die Wand. Ein Angriff nach dem anderen rollte Richtung Tor von FCB-Goalie Mirko Salvi. Für den FCB hätte die Rechnung bald mal deutlich höher ausfallen können als 0:2. Nach den Toren von Joël Monteiro (7.) und Samuel Essende (14.) verpasste YB mehrmals den dritten Treffer. YB-Trainer Gerardo Seoane sprach nach dem Spiel Klartext: «Ich bin enttäuscht und verärgert.»

Die frühe YB-Führung durch Monteiro. Video: SRF

Der FC Basel kam wie aus dem Nichts zurück ins Spiel. Nach einem Eckball agierten die so locker aufspielenden Gastgeber zum ersten Mal fahrlässig, und Kazeem Olaigbe fand viel Raum vor, um sein Tempo auszuspielen und Richtung Berner Tor zu sprinten. Das 1:2 erzielte der Belgier trotz langem Sprint und einem kleinen Schubser in den Rücken souverän.

Shaqiris Einfluss als Joker

Der Anschlusstreffer fiel unmittelbar, bevor Xherdan Shaqiri früh als ordnende Hand im Basler Spiel eingewechselt wurde. Der Captain initiierte fünf Minuten nach dem 1:2 den nächsten Basler Angriff, der über Metinho zum Ausgleich von Asane Sow führte. Innerhalb von fünf Minuten hatte Basel die Young Boys gleich zweimal überrascht und den Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

Der Basler Doppelschlag zum 2:2. Video: SRF

Die Berner brachen danach nicht ein, sie erzielten durch den agilen, trickreichen und immer gefährlichen Alvyn Sanches kurz vor der Pause das 3:2. Aber ihre defensiven Schwächen waren öfters zu sehen, als Trainer Gerardo Seoane recht sein konnte. Nach der Pause hatte der im Berner Strafraum vergessen gegangene Sow eine grosse Chance, noch bevor Akpe Victory mit seinem Weitschuss den dritten Basler Treffer erzielte.

Akpe Victory mit dem erneuten Basler Ausgleich. Video: SRF

Akpe Victory steht stellvertretend für den grossen Einsatz und die Moral des FCB. Der junge nigerianische Verteidiger traf mit seinem Flachschuss nicht nur zum 3:3, sondern er hielt den Punkt später mit einer starken Rettungsaktion auch fest. Akrobatisch verhinderte er eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff ein traumhaftes Tor von Alvyn Sanches. Dieser hatte sich durch den Basler Strafraum gedribbelt und mit einem Lob Salvi überlistet – aber nicht Akpe Victory.

«Schade, haben wir nicht gewonnen», meinte FCB-Star Shaqiri im SRF. «Aber wenn man gegen YB 0:2 hinten liegt und so zurück kommt wie wir, kann man zufrieden sein. Wir haben Mentalität gezeigt.»

Young Boys – Basel 3:3 (3:2)

29'220 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 7. Monteiro 1:0. 14. Essende (Blum) 2:0. 32. Olaigbe (Akpe) 2:1. 37. Asane Sow (Metinho) 2:2. 45. Sanches (Monteiro) 3:2. 71. Akpe (Daniliuc) 3:3.

Young Boys: Keller; Blum, Lauper, Benito, Bukinac (67. Schmidt); Fassnacht (68. Virginius), Gigovic, Fernandes (79. Pech), Monteiro (79. Etoski); Sanches; Essende (79. Sène).

Basel: Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Akpe, Cissé; Metinho (75. Harder), Omeragic, Malachowski (33. Shaqiri); Asane Sow, Celar (87. Koloto), Olaigbe (75. Otele).

Bemerkungen: Verwarnungen: 39. Akpe, 44. Metinho, 45. Fassnacht, 76. Monteiro, 89. Blum.

Die Spiele am frühen Abend:

(ram/sda)