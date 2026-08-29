Elf Jahre nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach verlässtden Bundesligisten. Der 29-jährige Zürcher Innenverteidiger unterschreibt beim Premier-League-Klubeinen Dreijahresvertrag, wie der Verein mitteilt. Bei den «Fohlen» spielte er schon einmal unter Daniel Farke, dem Trainer der Engländer.Mit 318 Bundesliga-Partien ist er nicht nur der Schweizer mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Liga, sondern auch der Ausländer, der am häufigsten für die Borussen im Einsatz gestanden hat. Für den Wechsel nach England empfahl sich Elvedi nicht zuletzt an der WM im Sommer mit herausragenden Leistungen.Letzte Saison belegte der dreimalige Meister den 14. Platz. Mit Noah Okafor wird in Leeds auch ein Schweizer neuer Teamkollege von Elvedi. Zudem gehört der ehemalige FCZ-Fanliebling Wilfried Gnonto zum Team, das letzte Saison im Cup bis in den Halbfinal vorstiess. (ram/sda)🇨🇭Alter: 29 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 8 Mio. EuroBilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore