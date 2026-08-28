Leonardo Genoni hat bei Zug noch einmal verlängert. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

«Spaghetti-Revolution» beim EVZ und Leonardo Genonis Mission

Nach dem turbulentesten Sommer der Neuzeit überrascht Zug mit einer neuen Leidenschaft. Mit Leonardo Genoni als Schlüsselfigur. Die Verlängerung mit dem 39‑jährigen Torhüter bis 2030 ist eine Investition in die Zukunft.

Klaus Zaugg Folge mir

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TV-Kameras sind nie da und der Bekanntheitsgrad hält sich in Grenzen. Und doch bietet der Lehner Cup im luzernischen Sursee immer wieder an lauwarmen Abenden im August in der Vorsaison als «Spengler Cup der armen Leute» interessante Einblicke. Dass die Zuger den tschechischen Lotter-Erstligisten Budejovice mit einer Selbstverständlichkeit sondergleichen 3:0 gebodigt haben, ist nur eine Randnotiz wert. Interessanter sind eine Anekdote und eine Vertragsverlängerung.



Die Zuger sind bereits zum 9. Mal nach Sursee gereist. Aber etwas war am Donnerstag anders. Seit das Hochleistungssportzentrum OYM im Frühjahr 2020 eröffnet worden ist, haben sich die Zuger beim Lehner Cup nach den Spielen selbst verpflegt. Sie brachten die speziell zubereitete hochwertige Nahrung mit nach Sursee.

Einer der Gründe für das unterhaltsame Zuger Sommergewitter war der Aufstand der Spieler gegen die spassbremsende «Kasernierung» im OYM. Und siehe da: Etwas ist offenbar anders geworden. Die Zuger haben sich nach der Partie gegen Budejovice nicht mehr in der Kabine mit mitgebrachtem «Astronauten-Futter» verpflegt. Sie durften oben im Stadionrestaurant auf Einladung des Organisators unbeschwert Spaghetti futtern. Angesichts der bisherigen unbedingten OYM-Gläubigkeit kommt dieser kulinarische Befreiungsschlag einer «Spaghetti-Revolution» gleich. Nach dem Motto: Zug rockt wieder.

Das stärkste Zeichen für eine Veränderung ist allerdings die Weiterverpflichtung von Leonardo Genoni. Einen Tag vor seinem 39. Geburtstag hat er seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag bis 2030 verlängert.

Er wird beim Vertragsende im Frühjahr 2030 41 Jahre alt sein. Und es ist ein Vertrag, um zu spielen. Also ohne Klauseln, die nach einem allfälligen Rücktritt eine Weiterbeschäftigung als Torhütertrainer oder Klubbotschafter oder Assistent des Sportchefs ermöglichen. Er sagt, an solche Klauseln habe er gar nicht gedacht: «Ich will bis 2030 spielen.»

Ein Wahnsinn? Ja, bei einem gewöhnlichen Goalie. Nein, bei Leonardo Genoni. Im Normalfall wäre seine Weiterbeschäftigung bis 2030 die Vergoldung des Karriere-Herbstes, die einen Übergang in die Zeit nach der Spielerkarriere ermöglicht. In diesem Fall ist die Prolongation mit einem 39‑jährigen hochdekorierten Veteranen nicht eine Belohnung für die Vergangenheit. Sondern eine Investition in die Zukunft. Leonardo Genoni hat noch mindestens drei gute Jahre vor sich. Seine Spielintelligenz ermöglicht ihm einen so energieschonenden Stil, dass ihn weniger Verschleiss-Erscheinungen plagen als manchen 30‑jährigen Berufskollegen. Dominik Hasek, der einen weit spektakuläreren und kräfteraubenderen Stil pflegte, hat mit 43 seinen zweiten Stanley Cup gewonnen.

Nach dem 3:0 gegen Budejovice, dem ersten Spiel nach seiner Unterschrift unter den neuen Vertrag, ist er tiefenentspannt. Viel Arbeit hatte er nicht. Seine Vordermänner arbeiteten konzentriert, geradlinig und mit der erforderlichen Intensität.

Er erklärt, warum er bis 2030 weiterspielen will. «Zug hat mir das Gefühl gegeben, dass man mich unbedingt behalten will. Ich habe viele Gespräche geführt. Dabei habe ich eine Aufbruchstimmung gespürt, die mich davon überzeugt hat, dass es nun wieder aufwärtsgeht. Es ist allen klar, dass etwas ändern muss und dass wir in Zug Mittelmass nicht akzeptieren können.»

Er war mit Davos, mit dem SCB und mit Zug Meister. Er weiss, was es braucht, um am Ende der Meisterschaft ganz oben zu stehen. Wenn er nun in Zug von einer Aufbruchstimmung spricht, dann sind das mehr als die freundlichen Worte, die im August überall im Hinblick auf die neue Saison zu hören sind.

Genoni möchte mit Zug wieder Meister werden. Bild: KEYSTONE

Ganz konkret nennt er auf eine entsprechende Frage einen 8. Meistertitel als persönliches Ziel. Der siebenfache Meister sagt es mit einer leisen Selbstverständlichkeit, die erahnen lässt, dass seine Motivation und Leidenschaft brennen wie eh und je. Ein Romantik-Transfer nach Vertragsablauf im nächsten Frühjahr zu einem anderen Klub (etwa zu Ambri) sei für ihn kein Thema gewesen. «Ich bin Realist, kein Romantiker.»

Der vierfache WM-Finalist hat auch das Kapitel Nationalmannschaft, anders als der gleichaltrige Reto Berra, noch nicht abgeschlossen. Nationaltrainer Jan Cadieux habe am Vortag angerufen. «Ich war gerade besetzt, aber ich werde ihn zurückrufen.» Er wird also einem Länderspiel-Aufgebot Folge leisten. Sein Vorbehalt gegen eine Fortsetzung seiner internationalen Karriere: «Meine Leistung muss stimmen.»

Krisen und turbulente Sommermonate können dazu führen, dass ein Team enger zusammenrückt, erst recht, wenn hochbezahlte und hochbegabte Spieler im Stolz verletzt sind. Und wenn sie beim Spaghetti-Plausch nach einem Spiel wieder mehr Spass haben. Die Zuger sind so talentiert, dass sie, wenn sie wieder zu einem Team zusammenfinden (was letzte Saison nicht der Fall war), um den Titel spielen können.

Zug auf einer Mission, ähnlich wie damals, als der Transfer von Leonardo Genoni im Sommer 2019 die Aufbruchstimmung entfachte, die in zwei Meisterfeiern zinste? Vorwitzig wird Zugs letzter Mann gefragt, ob er mit seinem Team nun auf einer Mission sei. Nach dem Motto: «Make Zug great again.» Da muss er denn doch schmunzeln und scherzt in Anspielung auf diesen Slogan von Donald Trump: «Ja, so kann man das sagen, aber ohne rote Dächlikappe …»

Leonardo Genoni mit Zug noch einmal Meister und zum 13. Mal im WM-Team? Hochgesteckte Ziele. Aber nicht ganz unrealistisch für den Realisten im EVZ-Kasten.