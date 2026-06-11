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WM 2026 in Nordamerika: Alle Duelle in der K.-o.-Phase im Überblick

epa13027811 An Iranian man walks next to a replica of the World Cup trophy in a street in Tehran, Iran, 10 June 2026. Iran&#039;s football federation says its FIFA World Cup group-stage ticket allocat ...
Wer stemmt die Trophäe am Ende in die Höhe?Bild: keystone

Wie sieht der Turnierbaum für die Nati aus? Hier findest du es heraus

Die Gruppenphase der Monster-WM in den USA ist vorbei, die K.o.-Phase steht bevor. Wer in den Sechzehntenfinals auf wen trifft, erfährst du hier.
11.06.2026, 23:3028.06.2026, 06:50
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Im Fussball-Sport wird ein neuer Weltmeister gesucht. Dafür treffen sich 48 Teams in Mexiko, den USA und Kanada. Hier findest du alle Resultate und Tabellen:

Inhaltsverzeichnis
Die SechzehntelfinalsDer TurnierbaumFür die K.o.-Phase qualifiziertDie Tabelle der GruppendrittenSpiele und Tabellen der GruppenphaseK.o.-PhaseTorschützenkönig

Die Sechzehntelfinals

Der Turnierbaum

FIFA WM 2026: K.-o.-Phase Turnierbaum
Bild: screenshot wikipedia

Für die K.o.-Phase qualifiziert

Alle Mannschaften, die es in ihren Gruppen auf die Plätze 1 oder 2 schaffen, qualifizieren sich automatisch für die Sechzehntelfinals. Dazu kommen die 8 besten Gruppendritten, danach geht es im normalen K.o.-Modus weiter. Diese Mannschaften sind qualifiziert:

  • Mexiko (Gruppenerster A)
  • Südafrika (Gruppenzweiter A)
  • Schweiz (Gruppenerster B)
  • Kanada (Gruppenzweiter B)
  • Bosnien-Herzegowina (Gruppendritter B)
  • Brasilien (Gruppenerster C)
  • Marokko (Gruppenzweiter C)
  • USA (Gruppenerster D)
  • Australien (Gruppenzweiter D)
  • Paraguay (Gruppendritter D)
  • Deutschland (Gruppenerster E)
  • Elfenbeinküste (Gruppenzweiter E)
  • Ecuador (Gruppendritter E)
  • Niederlande (Gruppenerster F)
  • Japan (Gruppenzweiter F)
  • Schweden (Gruppendritter F)
  • Belgien (Gruppenerster G)
  • Ägypten (Gruppenzweiter G)
  • Spanien (Gruppenerster H)
  • Kap Verde (Gruppenzweiter H)
  • Frankreich (Gruppenerster I)
  • Norwegen (Gruppenzweiter I)
  • Argentinien (Gruppenerster J)
  • Österreich (Gruppenzweiter J)
  • Algerien (Gruppendritter J)
  • Kolumbien (Gruppenerster K)
  • Portugal (Gruppenzweiter K)
  • DR Kongo (Gruppendritter K)
  • England (Gruppenerster L)
  • Kroatien (Gruppenzweiter L)
  • Ghana (Gruppendritter L)

Die Tabelle der Gruppendritten

Auch die acht besten Gruppendritten. Hier der Endstand in der Tabelle der auf Platz 3 liegenden Teams.

Sortiert werden die Gruppendritten zuerst nach Punkten (P.), dann nach Tordifferenz und geschossenen Toren (T.), dann nach Fairplay-Wertung (F.) und schliesslich nach FIFA-Weltrangliste (R.).

Fix ausgeschieden sind hingegen diese Länder:

  • Südkorea (Gruppendritter A)
  • Tschechien (Gruppenletzter A)
  • Katar (Gruppenletzter B)
  • Schottland (Gruppendritter C)
  • Haiti (Gruppenletzter C)
  • Türkei (Gruppenletzter D)
  • Curaçao (Gruppenletzter E)
  • Tunesien (Gruppenletzter F)
  • Iran (Gruppendritter G)
  • Neuseeland (Gruppenletzter G)
  • Uruguay (Gruppendritter H)
  • Saudi-Arabien (Gruppenletzter H)
  • Irak (Gruppenletzter I)
  • Jordanien (Gruppenletzter J)
  • Usbekistan (Gruppenletzter K)
  • Panama (Gruppenletzter L)

Spiele und Tabellen der Gruppenphase

Gruppe A

In der Gruppe A treffen Mexiko, Südkorea, Südafrika und Tschechien aufeinander.

Gruppe B

In der Gruppe B treffen Bosnien und Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz aufeinander.

Gruppe C

In der Gruppe C treffen Brasilien, Haiti, Marokko und Schottland aufeinander.

Gruppe D

In der Gruppe D treffen Australien, Paraguay, die Türkei und die USA aufeinander.

Gruppe E

In der Gruppe E treffen Curaçao, Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste aufeinander.

Gruppe F

In der Gruppe F treffen Japan, die Niederlande, Schweden und Tunesien aufeinander.

Gruppe G

In der Gruppe G treffen Ägypten, Belgien, der Iran und Neuseeland aufeinander.

Gruppe H

In der Gruppe H treffen Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay aufeinander.

Gruppe I

In der Gruppe I treffen Frankreich, der Irak, Norwegen und Senegal aufeinander.

Gruppe J

In der Gruppe J treffen Algerien, Argentinien, Jordanien und Österreich aufeinander.

Gruppe K

In der Gruppe K treffen die DR Kongo, Kolumbien, Portugal und Usbekistan aufeinander.

Gruppe L

In der Gruppe L treffen England, Ghana, Kroatien und Panama aufeinander.

K.o.-Phase

Sechzehntelfinal

Achtelfinal

Viertelfinal

Halbfinal

Spiel um Platz 3

Final

Torschützenkönig

Wer schiesst an der WM die meisten Tore? Hier die Liste:

Mehr zur WM 2026:

Alle Kader der WM 2026 in Nordamerika
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Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
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Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
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