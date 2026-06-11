Wie sieht der Turnierbaum für die Nati aus? Hier findest du es heraus
Im Fussball-Sport wird ein neuer Weltmeister gesucht. Dafür treffen sich 48 Teams in Mexiko, den USA und Kanada. Hier findest du alle Resultate und Tabellen:
Die Sechzehntelfinals
Der Turnierbaum
Für die K.o.-Phase qualifiziert
Alle Mannschaften, die es in ihren Gruppen auf die Plätze 1 oder 2 schaffen, qualifizieren sich automatisch für die Sechzehntelfinals. Dazu kommen die 8 besten Gruppendritten, danach geht es im normalen K.o.-Modus weiter. Diese Mannschaften sind qualifiziert:
- Mexiko (Gruppenerster A)
- Südafrika (Gruppenzweiter A)
- Schweiz (Gruppenerster B)
- Kanada (Gruppenzweiter B)
- Bosnien-Herzegowina (Gruppendritter B)
- Brasilien (Gruppenerster C)
- Marokko (Gruppenzweiter C)
- USA (Gruppenerster D)
- Australien (Gruppenzweiter D)
- Paraguay (Gruppendritter D)
- Deutschland (Gruppenerster E)
- Elfenbeinküste (Gruppenzweiter E)
- Ecuador (Gruppendritter E)
- Niederlande (Gruppenerster F)
- Japan (Gruppenzweiter F)
- Schweden (Gruppendritter F)
- Belgien (Gruppenerster G)
- Ägypten (Gruppenzweiter G)
- Spanien (Gruppenerster H)
- Kap Verde (Gruppenzweiter H)
- Frankreich (Gruppenerster I)
- Norwegen (Gruppenzweiter I)
- Argentinien (Gruppenerster J)
- Österreich (Gruppenzweiter J)
- Algerien (Gruppendritter J)
- Kolumbien (Gruppenerster K)
- Portugal (Gruppenzweiter K)
- DR Kongo (Gruppendritter K)
- England (Gruppenerster L)
- Kroatien (Gruppenzweiter L)
- Ghana (Gruppendritter L)
Die Tabelle der Gruppendritten
Auch die acht besten Gruppendritten. Hier der Endstand in der Tabelle der auf Platz 3 liegenden Teams.
Fix ausgeschieden sind hingegen diese Länder:
- Südkorea (Gruppendritter A)
- Tschechien (Gruppenletzter A)
- Katar (Gruppenletzter B)
- Schottland (Gruppendritter C)
- Haiti (Gruppenletzter C)
- Türkei (Gruppenletzter D)
- Curaçao (Gruppenletzter E)
- Tunesien (Gruppenletzter F)
- Iran (Gruppendritter G)
- Neuseeland (Gruppenletzter G)
- Uruguay (Gruppendritter H)
- Saudi-Arabien (Gruppenletzter H)
- Irak (Gruppenletzter I)
- Jordanien (Gruppenletzter J)
- Usbekistan (Gruppenletzter K)
- Panama (Gruppenletzter L)
Spiele und Tabellen der Gruppenphase
Gruppe A
In der Gruppe A treffen Mexiko, Südkorea, Südafrika und Tschechien aufeinander.
Gruppe B
In der Gruppe B treffen Bosnien und Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz aufeinander.
Gruppe C
In der Gruppe C treffen Brasilien, Haiti, Marokko und Schottland aufeinander.
Gruppe D
In der Gruppe D treffen Australien, Paraguay, die Türkei und die USA aufeinander.
Gruppe E
In der Gruppe E treffen Curaçao, Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste aufeinander.
Gruppe F
In der Gruppe F treffen Japan, die Niederlande, Schweden und Tunesien aufeinander.
Gruppe G
In der Gruppe G treffen Ägypten, Belgien, der Iran und Neuseeland aufeinander.
Gruppe H
In der Gruppe H treffen Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay aufeinander.
Gruppe I
In der Gruppe I treffen Frankreich, der Irak, Norwegen und Senegal aufeinander.
Gruppe J
In der Gruppe J treffen Algerien, Argentinien, Jordanien und Österreich aufeinander.
Gruppe K
In der Gruppe K treffen die DR Kongo, Kolumbien, Portugal und Usbekistan aufeinander.
Gruppe L
In der Gruppe L treffen England, Ghana, Kroatien und Panama aufeinander.
K.o.-Phase
Sechzehntelfinal
Achtelfinal
Viertelfinal
Halbfinal
Spiel um Platz 3
Final
Torschützenkönig
Wer schiesst an der WM die meisten Tore? Hier die Liste: