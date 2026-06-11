Wer stemmt die Trophäe am Ende in die Höhe? Bild: keystone

Wie sieht der Turnierbaum für die Nati aus? Hier findest du es heraus

Die Gruppenphase der Monster-WM in den USA ist vorbei, die K.o.-Phase steht bevor. Wer in den Sechzehntenfinals auf wen trifft, erfährst du hier.

Leo Helfenberger Folge mir

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Im Fussball-Sport wird ein neuer Weltmeister gesucht. Dafür treffen sich 48 Teams in Mexiko, den USA und Kanada. Hier findest du alle Resultate und Tabellen:

Die Sechzehntelfinals

Der Turnierbaum

Bild: screenshot wikipedia

Für die K.o.-Phase qualifiziert

Alle Mannschaften, die es in ihren Gruppen auf die Plätze 1 oder 2 schaffen, qualifizieren sich automatisch für die Sechzehntelfinals. Dazu kommen die 8 besten Gruppendritten, danach geht es im normalen K.o.-Modus weiter. Diese Mannschaften sind qualifiziert:

Mexiko (Gruppenerster A)

(Gruppenerster A) Südafrika (Gruppenzweiter A)

(Gruppenzweiter A) Schweiz (Gruppenerster B)

(Gruppenerster B) Kanada (Gruppenzweiter B)

(Gruppenzweiter B) Bosnien-Herzegowina (Gruppendritter B)

(Gruppendritter B) Brasilien (Gruppenerster C)

(Gruppenerster C) Marokko (Gruppenzweiter C)

(Gruppenzweiter C) USA (Gruppenerster D)

(Gruppenerster D) Australien (Gruppenzweiter D)

(Gruppenzweiter D) Paraguay (Gruppendritter D)

(Gruppendritter D) Deutschland (Gruppenerster E)

(Gruppenerster E) Elfenbeinküste (Gruppenzweiter E)

(Gruppenzweiter E) Ecuador (Gruppendritter E)

(Gruppendritter E) Niederlande (Gruppenerster F)

(Gruppenerster F) Japan (Gruppenzweiter F)

(Gruppenzweiter F) Schweden (Gruppendritter F)

(Gruppendritter F) Belgien (Gruppenerster G)

(Gruppenerster G) Ägypten (Gruppenzweiter G)

(Gruppenzweiter G) Spanien (Gruppenerster H)

(Gruppenerster H) Kap Verde (Gruppenzweiter H)

(Gruppenzweiter H) Frankreich (Gruppenerster I)

(Gruppenerster I) Norwegen (Gruppenzweiter I)



(Gruppenzweiter I) Argentinien (Gruppenerster J)

(Gruppenerster J) Österreich (Gruppenzweiter J)

(Gruppenzweiter J) Algerien (Gruppendritter J)

(Gruppendritter J) Kolumbien (Gruppenerster K)

(Gruppenerster K) Portugal (Gruppenzweiter K)

(Gruppenzweiter K) DR Kongo (Gruppendritter K)

(Gruppendritter K) England (Gruppenerster L)

(Gruppenerster L) Kroatien (Gruppenzweiter L)

(Gruppenzweiter L) Ghana (Gruppendritter L)

Die Tabelle der Gruppendritten

Auch die acht besten Gruppendritten. Hier der Endstand in der Tabelle der auf Platz 3 liegenden Teams.

Sortiert werden die Gruppendritten zuerst nach Punkten (P.), dann nach Tordifferenz und geschossenen Toren (T.), dann nach Fairplay-Wertung (F.) und schliesslich nach FIFA-Weltrangliste (R.).

Fix ausgeschieden sind hingegen diese Länder:

Südkorea (Gruppendritter A)

(Gruppendritter A) Tschechien (Gruppenletzter A)

(Gruppenletzter A) Katar (Gruppenletzter B)

(Gruppenletzter B) Schottland (Gruppendritter C)

(Gruppendritter C) Haiti (Gruppenletzter C)

(Gruppenletzter C) Türkei (Gruppenletzter D)

(Gruppenletzter D) Curaçao (Gruppenletzter E)

(Gruppenletzter E) Tunesien (Gruppenletzter F)

(Gruppenletzter F) Iran (Gruppendritter G)

(Gruppendritter G) Neuseeland (Gruppenletzter G)

(Gruppenletzter G) Uruguay (Gruppendritter H)

(Gruppendritter H) Saudi-Arabien (Gruppenletzter H)

(Gruppenletzter H) Irak (Gruppenletzter I)

(Gruppenletzter I) Jordanien (Gruppenletzter J)

(Gruppenletzter J) Usbekistan (Gruppenletzter K)

(Gruppenletzter K) Panama (Gruppenletzter L)

Spiele und Tabellen der Gruppenphase

Gruppe A

In der Gruppe A treffen Mexiko, Südkorea, Südafrika und Tschechien aufeinander.

Gruppe B

In der Gruppe B treffen Bosnien und Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz aufeinander.

Gruppe C

In der Gruppe C treffen Brasilien, Haiti, Marokko und Schottland aufeinander.

Gruppe D

In der Gruppe D treffen Australien, Paraguay, die Türkei und die USA aufeinander.

Gruppe E

In der Gruppe E treffen Curaçao, Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste aufeinander.

Gruppe F

In der Gruppe F treffen Japan, die Niederlande, Schweden und Tunesien aufeinander.

Gruppe G

In der Gruppe G treffen Ägypten, Belgien, der Iran und Neuseeland aufeinander.

Gruppe H

In der Gruppe H treffen Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay aufeinander.

Gruppe I

In der Gruppe I treffen Frankreich, der Irak, Norwegen und Senegal aufeinander.

Gruppe J

In der Gruppe J treffen Algerien, Argentinien, Jordanien und Österreich aufeinander.

Gruppe K

In der Gruppe K treffen die DR Kongo, Kolumbien, Portugal und Usbekistan aufeinander.

Gruppe L

In der Gruppe L treffen England, Ghana, Kroatien und Panama aufeinander.

K.o.-Phase

Sechzehntelfinal

Achtelfinal

Viertelfinal

Halbfinal

Spiel um Platz 3

Final

Torschützenkönig

Wer schiesst an der WM die meisten Tore? Hier die Liste: