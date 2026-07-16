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Transfer-News: Marvin Hübel von Aarau zu GC

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Marvin Hübel von Aarau zu GC +++ Isaac Schmidt verstärkt die Young Boys

16.07.2026, 15:0216.07.2026, 15:02
Sportredaktion
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Marvin Hübel von Aarau zu GC
Ende Juni stand Marvin Hübel noch für Aarau in der Barrage im Tor gegen die Grasshoppers, nun wechselt er zu den Zürchern. Der Super-League-Klub verpflichtete den Torhüter mit einem bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Wie GC mitteilte, erhält Hübel die Rückennummer 1 und bildet zusammen mit Justin Hammel das Torhüter-Duo.

Der Keeper wurde beim FC Aarau ausgebildet und schaffte dort den Sprung zur Nummer 1 der ersten Mannschaft. Während drei Saisons stand er regelmässig für den Challenge-League-Klub zwischen den Pfosten. Trotz seines Alters von erst 23 Jahren hat er bereits mehr als 100 Partien im Profi-Fussball bestritten.

Hübels Nachfolger in Aarau wird der 21-jährige ehemalige serbische U19-Internationale Luka Velickovic, der aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon kommt. (car/sda)

Marvin Hübel 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 12 Spiele zu null

Isaac Schmidt verstärkt die Young Boys
Isaac Schmidt wechselt von Leeds United zu den Young Boys. Der 26-Jährige hat einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030 unterzeichnet. (car)

Isaac Schmidt 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 2,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 1 Tor


YB-Stürmer Colley in die Türkei
Die Karriere von Ebrima Colley geht in der Türkei weiter. Der Offensivspieler aus Gambia verlässt YB nach drei Saisons zu Konyaspor. (ram)

Ebrima Colley 🇬🇲
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 3 Tore
Nächster Schweizer zu Brügge
Nach dem früheren Nati-Goalie Yann Sommer und Ex-FCZ-Spieler Cheveyo Tsawa holt Club Brügge den 18-jährigen Andrej Vasovic vom FC Luzern. Der Stürmer ist Teil der Schweizer U19-Nationalmannschaft.

Für den FCL ist der Wechsel ein neuer Transferrekord: Die Belgier bezahlen rund sieben Millionen Franken. Die Ablöse kann sich durch Boni auf über zehn Millionen Franken erhöhen. (ram)

Andrej Vasovic 🇨🇭
Alter: 18 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 12 Tore
Belgiens Captain wechselt zu Manchester United
Belgiens Captain Youri Tielemans wechselt innerhalb der englischen Premier League von Aston Villa zu Manchester United. Nach Angaben seines neuen Vereins erhält der Mittelfeldspieler einen bis Juni 2031 gültigen Vertrag. Bei der WM war der 29-Jährige mit der belgischen Nationalmannschaft im Viertelfinal an Spanien gescheitert.

Mit Aston Villa hatte Tielemans in der abgelaufenen Saison durch einen Finalsieg gegen den SC Freiburg (3:0) den Titel in der Europa League gewonnen. (riz/sda/dpa)

Youri Tielemans 🇧🇪
Alter: 29
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 2 Tore, 7 Vorlagen