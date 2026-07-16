Ende Juni standnoch fürin der Barrage im Tor gegen die, nun wechselt er zu den Zürchern. Der Super-League-Klub verpflichtete den Torhüter mit einem bis Sommergültigen Vertrag. Wie GC mitteilte, erhält Hübel die Rückennummer 1 und bildet zusammen mit Justin Hammel das Torhüter-Duo.Der Keeper wurde beim FC Aarau ausgebildet und schaffte dort den Sprung zur Nummer 1 der ersten Mannschaft. Während drei Saisons stand er regelmässig für den Challenge-League-Klub zwischen den Pfosten. Trotz seines Alters von erst 23 Jahren hat er bereits mehr als 100 Partien im Profi-Fussball bestritten.Hübels Nachfolger in Aarau wird der 21-jährige ehemalige serbische U19-Internationale Luka Velickovic, der aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon kommt. (car/sda)🇨🇭Alter: 23 JahrePosition: TorhüterMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2025/26: 38 Spiele, 12 Spiele zu null