Ende Juni stand Marvin Hübel noch für Aarau in der Barrage im Tor gegen die Grasshoppers, nun wechselt er zu den Zürchern. Der Super-League-Klub verpflichtete den Torhüter mit einem bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Wie GC mitteilte, erhält Hübel die Rückennummer 1 und bildet zusammen mit Justin Hammel das Torhüter-Duo.
Der Keeper wurde beim FC Aarau ausgebildet und schaffte dort den Sprung zur Nummer 1 der ersten Mannschaft. Während drei Saisons stand er regelmässig für den Challenge-League-Klub zwischen den Pfosten. Trotz seines Alters von erst 23 Jahren hat er bereits mehr als 100 Partien im Profi-Fussball bestritten.
Hübels Nachfolger in Aarau wird der 21-jährige ehemalige serbische U19-Internationale Luka Velickovic, der aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon kommt. (car/sda)
Marvin Hübel 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 12 Spiele zu null
Der Keeper wurde beim FC Aarau ausgebildet und schaffte dort den Sprung zur Nummer 1 der ersten Mannschaft. Während drei Saisons stand er regelmässig für den Challenge-League-Klub zwischen den Pfosten. Trotz seines Alters von erst 23 Jahren hat er bereits mehr als 100 Partien im Profi-Fussball bestritten.
Hübels Nachfolger in Aarau wird der 21-jährige ehemalige serbische U19-Internationale Luka Velickovic, der aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon kommt. (car/sda)
Marvin Hübel 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 12 Spiele zu null