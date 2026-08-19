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Transfer-News: Michel Aebischer wechselt fix zu Union Berlin

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Union Berlin lässt Aebischer Käse essen +++ Aston Villa holt Japans Nati-Goalie

19.08.2026, 12:2119.08.2026, 12:21
Sportredaktion
Sportredaktion

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Fix: Aebischer zu Union Berlin
Michel Aebischer zieht es von Italien nach Deutschland. Der 29-jährige Schweizer Nationalspieler wechselt von Pisa zu Union Berlin. An der Alten Försterei trifft er auf Landsmann Mauro Lustrinelli. Der Tessiner übernahm bei den Eisernen in diesem Sommer das Traineramt, nachdem er Thun sensationell zum Meistertitel geführt hatte.

Für Aebischer, der seine Karriere bei YB begann und 2022 zu Bologna wechselte, ist es die dritte Station im Ausland. Im vergangenen Jahr stieg er mit Pisa aus der Serie A ab. Wie lange sein Vertrag mit Union Berlin Gültigkeit hat, wurde nicht kommuniziert. (ram/sda)

Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor
Villa rüstet nochmals auf
Johan Manzambis neuer Klub verstärkt seine Defensive. Aston Villa holt mit Zion Suzuki den japanischen Natigoalie und mit Matteo Ruggeri einen Verteidiger, der mit Atalanta 2024 die Europa League gewonnen hat. (ram)

Zion Suzuki 🇯🇵
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 30 Mio. Euro

Matteo Ruggeri 🇮🇹
Alter: 24 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Wechselt Embolo doch nicht in die MLS?
Die Zeit von Nati-Stürmer Breel Embolo bei Rennes in der französischen Ligue 1 scheint mit grosser Wahrscheinlichkeit abgelaufen zu sein. Noch offen ist die Frage, wohin der 29-Jährige wechselt. Wie französische Zeitung «L'Équipe» berichtet, soll Embolo ein Vertragsangebot von Atlanta United aus der MLS abgelehnt haben. Stattdessen sei nun Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town erster Anwärter für eine Verpflichtung des Schweizers. Die Engländer seien bereit, die Ablösesumme von rund 17 Millionen Euro zu stemmen. (abu)

Breel Embolo 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 10 Tore, 3 Assists

Rodri bei seinem Traumklub
Der Wechsel von Spaniens Weltmeister-Captain Rodri zum FC Barcelona ist perfekt. Manchester City soll für den Mittelfeldspieler 76,5 Millionen Euro erhalten. Wie der FC Barcelona am Dienstag mitteilt, unterschrieb Rodri einen Vierjahresvertrag. Damit werde für ihn «ein Traum wahr», erklärte der 30-Jährige aus der Juniorenabteilung von Atlético Madrid.

Die letzten sieben Jahre hatte er bei Manchester City gespielt, wo er 2023 die Champions League sowie viermal die Premier League gewann. Die beiden Klubs hatten lange verhandelt. Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für Rodri erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Sein Vertrag in Manchester war nur noch eine Saison gültig. (ram/sda)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Patrick Vieira neuer Nationaltrainer des Senegal
Patrick Vieira ist neuer Nationaltrainer des Senegal. Der ehemalige französische Internationale folgt auf den Senegalesen Pape Thiaw, der nach der Weltmeisterschaft entlassen wurde. Dies gab der senegalesische Fussballverband am Dienstag in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken bekannt.

Der Entscheid, den 50-jährigen und im Senegal geborenen Vieira zu ernennen, sei eine «strategische Wahl», die «einen neuen Schritt im Bestreben der FSF markiert, einen hochkarätigen Trainerstab einzusetzen, der den sportlichen Ambitionen unseres Landes entspricht», teilte der Verband mit. (car/sda/afp)

Luzern holt wohl neue Nummer 1
Beim FC Luzern bahnt sich eine Veränderung auf der Torhüterposition an. Nachdem Simon Simoni in den ersten drei Spielen immer einen Patzer hatte, soll sich Sportchef Remo Meyer nach einer Alternative umgesehen haben. Wie der Blick berichtet, ist der FCL bei einem ehemaligen Lausanner fündig geworden: Karlo Letica. Der Vertrag des Kroaten im Waadtland wurde diesen Sommer nicht verlängert, seither ist er vereinslos. In Luzern soll er demnach Simoni als Nummer 1 verdrängen.

Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Junger Spanier für die Grasshoppers
Die Grasshoppers verpflichten Manex Guibelalde von Athletic Bilbao. Der 22-jährige Spanier erhält bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Guibelalde stammt aus der Nachwuchsabteilung von Real Sociedad. Vor einem Jahr wechselte er zum baskischen Rivalen Bilbao, wo der 1,93 m grosse zentrale Mittelfeldspieler für die 2. Mannschaft in der 3. Liga zu 24 Einsätzen kam. (abu/sda)

Manex Guibelalde 🇪🇸
Alter: 22
Position: Zentrales Mitteleld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele


Bremen holt Füllkrug zurück
Niclas Füllkrug steht offenbar vor einer Rückkehr zu Werder Bremen. Schon heute soll der 33-Jährige den Medizincheck absolvieren. Wie «Sky» berichtete, soll der 33-Jährige vom Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen werden.

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham. (abu/sda)

Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 33
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor
Ein Schwede für den FC Thun
Der FC Thun verstärkt sein Kader mit dem schwedischen Mittelfeldspieler Tom Strannegaard. Der 24-Jährige wechselt vom norwegischen Eliteserien-Klub Start Kristiansand mit einem Dreijahresvertrag ins Berner Oberland, wie der Verein mitteilt.

Strannegaard soll beim Schweizer Meister auf der linken Aussenbahn zum Einsatz kommen. (abu/sda)

Tom Strannegaard 🇸🇪
Alter: 24
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spile, 2 Tore, 4 Assists


Enzo Fernandez soll vor Wechsel zu Manchester City stehen
Manchester City soll an einer Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers interessiert sein. Der aktuelle Manchester City Trainer, Enzo Maresca, sieht Enzo Fernandez weiterhin als eine Priorität – er kennt den Mittelfeldspieler aus seiner Zeit bei Chelsea gut.

Die Summe welche Manchester City für den 25-Jährigen bereit wäre zu bezahlen liegt bei 120 Millionen Euro – die selbe Summe, welche Chelsea an Benfica gezahlt hatten. (car)

YB gibt Tsimba nach Belgien ab
Der 20-jährige Stürmer Emmanuel Tsimba verlässt die Young Boys und wechselt definitiv nach Belgien zum KVC Westerlo. Bei den Bernern kam der Angreifer primär in der U21 zum Einsatz, absolvierte aber auch zwölf Pflichtspiele für das Fanionteam. Zuletzt stürmte Tsimba in der vergangenen Rückrunde leihweise für die Grasshoppers, für die er in 17 Einsätzen zwei Tore erzielte. (abu/sda)

Emmanuel Tsimba 🇨🇭
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 4 Tore


Remo Freuler wechselt zu Olympiakos Piräus
Remo Freuler setzt seine Karriere in Griechenland fort. Der 34-jährige Schweizer Nationalspieler wechselt nach Ablauf seines Vertrages mit Bologna zu Olympiakos Piräus, wie sein neuer Klub mitteilt.

Mit dem griechischen Rekordmeister, der letzte Saison in der Liga hinter AEK Athen den 2. Platz belegte hatte, wird Freuler die Europa League bestreiten. Die Qualifikation für die Champions League hat das vom Spanier José Luis Mendilibar trainierte Team verpasst. Der Schweizer unterschrieb für zwei Jahre. (abu/sda)

Remo Freuler 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 1 Tor, 2 Assists


ManCity und Barça über Rodri einig
Dem Wechsel von Spaniens Welt- und Europameister Rodri von Manchester City zum FC Barcelona steht offenbar nichts mehr im Weg. Wie der britische Journalist David Ornstein berichtet, sollen sich die Klubs auf eine Ablösesumme von 76,5 Millionen Euro geeinigt haben. Der Spieler selbst sei sich mit den Katalanen bereits einig. Der Vertrag von Rodri beim Premier-League-Klub läuft nur noch bis 2027. Auch Real Madrid hatte sich – erfolglos – um die Dienste des 30-Jährigen bemüht. (abu)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Elvedi am Montag nach Leeds
Der Wechsel von Nico Elvedi zu Leeds United steht unmittelbar bevor. Der Premier-League-Klub und Borussia Mönchengladbach, der langjährige Arbeitgeber des Schweizer Nationalspielers, sind sich über den Transfer einig. Leeds überweist rund 10 Mio. Euro nach Deutschland.

«Ich bin lange genug im Fussball, um zu wissen, dass ein Transfer erst durch ist, wenn alles unterschrieben ist», sagte Leeds-Trainer Daniel Farke. «Aber ich will nicht lügen: Wir rechnen damit, dass in den nächsten 48 Stunden etwas geschieht.» Elvedi wird am Montag für die Medizintests erwartet. (ram)

Nico Elvedi 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore
Quelle: BBC
PSG holt Ferran Torres
Paris Saint-Germain hat den spanischen WM-Finalhelden Ferran Torres verpflichtet. Der 26-Jährige verlässt den FC Barcelona und wechselt in die französische Hauptstadt. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 50 Millionen Euro betragen. (lak/sda/dpa)

Ferran Torres 🇪🇸
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 55 Millionen Euro
Giotto Morandi kehrt zu den Grasshoppers zurück
Die Grasshoppers holen Giotto Morandi zurück in ihre Reihen. Der Mittelfeldspieler, der vor einem Jahr ablösefrei zu Servette gewechselt ist, unterschreibt beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. (lak/sda)

Giotto Morandi 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 350'000 Euro
Breel Embolo soll kurz vor Vertragsabschluss stehen mit Atlanta United
Der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo soll kurz vor dem Abschluss eines Vertrages Atlanta United stehen. Der 29-Jährige steht derzeit bei Stade Rennes unter Vertrag und erzielte für das Team aus der Ligue 1 im vergangenen Saison 10 Tore.

Breel Embolo 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen


Athekame von Milan an Lyon ausgeliehen
Olympique Lyon bestätigt, dass der 21-jährige Genfer Verteidiger Zachary Athekame für die neue Saison leihweise von der AC Milan an Lyon ausgeliehen wird. Die einjährige Leihe beinhaltet eine Kaufoption. Athekame wechselte vor einem Jahr von den Young Boys zu AC Milan und sammelte dort mehr als 800 Minuten Spielzeit in der Serie A. Athekame wurde in der Schweiz bei Xamax ausgebildet und besitzt bei Milan noch einen Vertrag über vier Jahre. (car/sda)

Zachary Athekame 🇨🇭
Alter: 21 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen
Vujevic wechselt in die Serie B
David Vujevic verlässt den FC Zürich und wechselt zu Carrarese Calcio in die Serie B, wie die beiden Vereine mitteilten. Der 19-jährige Innenverteidiger durchlief die Nachwuchsabteilung der Zürcher und debütierte im April 2025 in der Super League. Insgesamt kam der kroatische U21-Nationalspieler auf 23 Einsätze in der höchsten Schweizer Liga. (riz/sda)

David Vujevic 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 1 Vorlage
BVB steigt aus El-Mala-Poker aus
Wochenlang verhandelte Borussia Dortmund mit dem 1. FC Köln, um Said El Mala zu verpflichten. Nun bestätigt BVB-Geschäftsführer Lars Ricken, dass der BVB kein Angebot mehr abgeben wird. Der Funke Mediengruppe sagt Ricken: «Said El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird es in diesem Sommer auch nicht werden.»

Der BVB wird gemäss Ricken kein weiteres Angebot mehr abgeben. In den vergangenen Tagen habe es zwischen den beiden Vereinen offene Gespräche gegeben, aber ohne Erfolg. Die Kölner verlangen für ihren Youngster 50 Millionen Euro. Auch der FC Brentford sei am 19-Jährigen interessiert gewesen sein, El Mala selbst hat das Angebot aber abgelehnt. (riz)

Said El Mala 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tor, 5 Vorlagen
Franzose Leroy vom FC Basel nach England
Der Franzose Léo Leroy verlässt den FC Basel nach zwei Jahren Richtung England. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Preston North End in die zweithöchste englische Liga. Der Vertrag des 26-jährigen Leroy hätte noch bis im Sommer 2028 Gültigkeit gehabt. (sda)

Léo Leroy 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen
Von Moos von Servette zu den Grasshoppers
Julian von Moos wechselt innerhalb der Super League den Verein. Der 25-jährige Stürmer siedelt von Servette zu den Grasshoppers um.

Von Moos stand zwei Jahre bei den Genfern unter Vertrag. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Luzern. Das Engagement bei den Grasshoppers ist eine Rückkehr. Bei den Zürchern hat Von Moos mehrere Stufen in der Nachwuchsabteilung durchlaufen. (riz/sda)


Julian von Moos 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 0,7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen
Elvedi steht vor einem Wechsel in die Premier League
Wechselt Nico Elvedi nach elf Jahren bei Borussia Mönchengladbach den Verein? Wie Sky Sport berichtet, hat sich der Schweizer Innenverteidiger mit Leeds United auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt.

Noch stehen die entscheidenden Verhandlungen zwischen Leeds und Gladbach aus. Elvedi trug in seiner Karriere bisher 364 Mal in Pflichtspielen das Trikot der Fohlen. 2015 wechselte der heute 29-Jährige für vier Millionen Euro vom FC Zürich in die Bundesliga. Bei Leeds würde Elvedi auf Nati-Kollege Noah Okafor treffen. An der Weltmeisterschaft in diesem Sommer zeigte Elvedi starke Leistungen und war ein Schlüsselspieler der Schweizer (riz)

Nico Elvedi 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Innenverteidiger Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
Albanischer Internationaler für GC
Die Grasshoppers verstärken sich mit dem albanischen Innenverteidiger Bujar Pllana. Die Zürcher haben den 24-jährigen Albaner für zwei Jahre verpflichtet. Der 1,90 m grosse Innenverteidiger wechselt von Lechia Gdansk aus der höchsten polnischen Liga zum Schweizer Rekordmeister, wie die Zürcher mitteilen.

Pllana ist seit diesem Jahr albanischer Nationalverteidiger. GC ist mit einem sehr jungen Kader schlecht in die Saison gestartet. Nach drei Spielen der Super League weist es nur einen Punkt auf. (riz/sda)

Bujar Pllana 🇦🇱
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 1 Tor
Pep Chavarria zu Chelsea
Chelsea verstärkt seine Defensive. Von Rayo Vallecano kommt für 19 Millionen Euro Ablöse der Verteidiger Pep Chavarria. Er dürfte sich mit dem Niederländer Jorrel Hato um Einsatzminuten duellieren, wenn es gilt, Weltmeister Marc Cucurella (zu Real Madrid) zu ersetzen. Chavarria gilt als Spätzünder, sein Debüt in der höchsten spanischen Liga gab er im Alter von 24 Jahren. (ram)

Pep Chavarria 🇪🇸
Alter: 28 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 44 Spiele, 1 Tor
Frosinone holt Ösis im Doppelpack
Serie-A-Aufsteiger Frosinone rüstet auf. Von Werder Bremen hat es Romano Schmid (Bild: rechts) verpflichtet, die Ablösesumme soll rund 8,5 Millionen Euro betragen. Mit Schmid wechselt ein österreichischer Landsmann nach Frosinone: Florian Grillitsch (links), der zuletzt bei Braga beschäftigt war. (ram)

Romano Schmid 🇦🇹
Alter: 26 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 4 Tore

Florian Grillitsch 🇦🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 3 Tore
Junger Kongolese für Luzern
Der FC Luzern verpflichtet Faveurdi Bongeli. Der 19-jährige Offensivspieler wechselt leihweise für ein Jahr aus der Demokratischen Republik Kongo von Meister TP Mazembe in die Innerschweiz. Wie der Klub mitteilt, besitzt er anschliessend eine Kaufoption.

Bongeli gelangen in der vergangenen Saison 17 Tore und neun Vorlagen für TP Mazembe. Der Nachwuchs-Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo trifft in Luzern auf seinen Landsmann Oscar Kabwit. (abu/sda)

Faveurdi Bongeli 🇨🇩
Alter: 19
Position: Linksaussen
Marktwert: nicht vorhanden
Bilanz 2025/26: 17 Tore, 9 Assists


Thun verpflichtet Stürmer Braschi
Der FC Thun nahm einen neuen Spieler unter Vertrag. Der 19-jährige Italiener Riccardo Braschi wechselte vom Serie-A-Klub Fiorentina zum Schweizer Meister.

Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre mit einer Option auf eine weitere Saison, wie die Berner Oberländer mitteilten. Braschi durchlief alle Nachwuchsstufen bei der AC Fiorentina.

In der vergangenen Saison schaffte der 1,90 m grosse Italiener den Sprung in die erste Mannschaft der Fiorentina. Dabei kam er zu zwei Einsätzen in der Serie A sowie zu einem Einsatz in der Conference League. (car/sda)

Riccardo Braschi 🇮🇹
Alter: 19
Position: Stürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 19 Tore, 5 Assist
GC an ehemaligem FCB-Spieler Koindredi interessiert
GC sucht noch immer neue Spieler für die bereits laufende Saison und hat bei Sporting Lissabon angeklopft. Im «Blick»-Podcast «Forza» wurde bestätigt, dass Koba Koindredi ein Thema bei den Zürchern ist. Es wäre eine Rückkehr in die Super League für den Franzosen. Zunächst stand der Franzose in der Saison 2024/25 bei Lausanne unter Vertrag und wurde in der letzten Spielzeit an den FC Basel ausgeliehen.

Eigentlich waren die Verhandlungen zwischen Sporting und GC bereits weit fortgeschritten, aber aktuell sind die Verhandlungen wohl auf Eis gelegt. Für Sporting absolvierte Koindredi bisher acht Partien und hat noch einen Vertrag bis 2028. (riz)

Koba Koindredi 🇫🇷
Alter: 24
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Barça leiht Araujo an Liverpool aus
Der FC Barcelona leiht Ronald Araujo für ein Jahr an den FC Liverpool aus, wie die beiden Klubs vermelden. Laut Medienberichten haben die Engländer eine Kaufoption in Höhe von über 50 Millionen Euro für den 27-jährigen Verteidiger ausgehandelt.

Araujo war in Barcelona erst Anfang des Jahres zum Captain ernannt worden. In den Planungen von Hansi Flick spielte er zuletzt aber keine zentrale Rolle mehr. Der Nationalspieler Uruguays kam 2018 nach Barcelona und absolvierte über 200 Pflichtspiele für die Katalanen. (riz/sda/dpa)

Ronald Araujo 🇺🇾
Alter: 27
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 4 Tore
Lugano verpflichtet Nationalspieler von Usbekistan
Der FC Lugano verpflichtet Bekhruz Karimov. Wie die Tessiner mitteilten, unterschrieb der Nationalspieler von Usbekistan einen Fünfjahresvertrag. Bis anhin spielte der 19-jährige Rechtsverteidiger für den PFC Surkhon aus seinem Heimatland.

An der WM in Nordamerika kam Karimov für Usbekistan in zwei Spielen, gegen Kolumbien und Portugal, zum Einsatz. (abu/sda)

Bekhruz Karimov 🇺🇿
Alter: 19
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 7 Spiele


Aebischer nach Berlin
Die Laufbahn von Nationalspieler Michel Aebischer geht wohl in der Bundesliga weiter. Laut italienischen Medienberichten ist sich der Mittelfeldspieler mit Union Berlin einig geworden.

Serie-A-Absteiger Pisa soll für Aebischer, für den sich auch Mainz und Köln interessierten, zwischen 3 und 4 Millionen Euro erhalten. Bei Union würde der Freiburger mit Mauro Lustrinelli auf einen Landsmann als Trainer treffen. (ram)

Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor
Quelle: Sestaporta
Kane vor Verlängerung mit den Bayern
Harry Kane wird seinen Vertrag bei Bayern München offenbar verlängern. Wie die englische «Times» berichtet, soll der Starstürmer bald ein neues Arbeitspapier bis 2029 unterschreiben. Ursprünglich wäre der Vertrag des Engländers im Sommer 2027 ausgelaufen. Vergangene Saison erzielte Kane für die Bayern 61 Tore in 51 Pflichtspielen. (abu)

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 33
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 51 Spiele, 61 Tore, 7 Assists
Young Boys holen Sène
Ab sofort steht den Young Boys eine zusätzliche Verstärkung für die Offensive zur Verfügung: Der 25-jährige Kaly Sène wechselt vom FC Middlesbrough aus der englischen Championship mit einem Vierjahresvertrag zu YB.

Der Senegalese kennt die Super League seit sechs Jahren: Damals war er vom Nachwuchs von Juventus Turin zu Basel gewechselt. Nach einem leihweisen Abstecher zu Omonia Nikosia wechselte er zum Grasshopper Club, bei dem er in 25 Spielen 10 Tore erzielte. Danach folgte der Transfer zu Lausanne, wobei er in der Westschweiz in 79 Partien 25 Tore markierte. In der vergangenen Spielzeit gehörte er dem FC Middlesbrough (28 Einsätze, 2 Treffer) an. (abu)
Ibayi verlässt Thun in Richtung Marokko
Christopher Ibayi verlässt den FC Thun. Wie der Verein am Freitagabend mitteilt, wechselt der 31-jährige Stürmer per sofort zum marokkanischen Meister Maghreb de Fès. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Ibayi kam im Januar 2025 zum FC Thun und überzeugte in der Vorrunde der Meister-Saison, ehe er durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Mit zehn Toren war er in der vergangenen Super League der drittbeste Torschütze der Thuner. (sda/con)

Christopher Ibayi
Alter: 31 Position: MIttelstürmer
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen
ManCity lehnt erstes Barça-Angebot für Rodri ab
Der spanische Weltmeister Rodri will zum FC Barcelona wechseln. Nachdem Real Madrid intensiv um den 30-jährigen Mittelfeldspieler gebuhlt hatte, hat sich der beste Spieler der WM nun deutlich entschieden, ausschliesslich zu den Katalanen wechseln zu wollen. Darüber habe Rodri Real Madrid gemäss seinem Agenten bereits informiert. Mit Barça ist er sich einig, jetzt laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, habe Manchester City ein erstes Angebot der Blaugrana in Höhe von knapp 50 Millionen Euro aber abgelehnt. Der Vertrag von Rodri beim Premier-League-Klub läuft nur noch bis 2027. (nih)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
FC Luzern verpflichtet polnischen Stürmer
Der FC Luzern nimmt den polnischen Stürmer Daniel Mikolajewski für eine Saison leihweise unter Vertrag. Der 20-Jährige kommt von Parma Calcio, wie die Zentralschweizer mitteilten. Mikolajewski spielte zuletzt hauptsächlich in der höchsten italienischen Juniorenliga. Im vergangenen April debütierte der U21-Nationalspieler Polens in der Serie A und kam auf drei Einsätze. (riz/sda)

Daniel Mikolajewski 🇵🇱
Alter: 20
Position: Stürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 23 Tore

Djibril Sow unterschreibt bei Genoa
Djibril Sow verlässt den FC Sevilla nach drei Jahren und unterschreibt bei Genoa. Der schon länger erwartete Wechsel wurde am Donnerstagabend von beiden Vereinen bestätigt. Für den 56-fachen Nationalspieler ist es die erste Station in der italienischen Serie A.

Bei Genoa unterschreibt Sow laut Mitteilung einen «mehrjährigen» Vertrag. Nach der Super League und der Bundesliga komme er nach Genua, um sich in einem so anspruchsvollen Wettbewerb wie der Serie A zu beweisen, wird der Mittelfeldspieler zu seinem Transfer zitiert. In Sevilla spielte er zuletzt meist gegen den Abstieg. Die Ablösesumme soll gemäss Medienberichten rund 4 Millionen Euro betragen.

In Genua wird Sow Teamkollege von Ethan Meichtry. Der 20-jährige Schweizer U21-Nationalspieler wechselte diesen Sommer vom Schweizer Meister Thun nach Italien. (nih/sda)

Djibril Sow 🇨🇭
Alter: 29
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 7,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 5 Tore, 4 Assists

Vinicius verlängert bei Real Madrid
Vinicius Junior bleibt bei Real Madrid. Die Königlichen verkündigen die Verlängerung des ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrags um fünf Jahre. Der 26-Jährige hat sich also dazu entschieden, in der spanischen Hauptstadt zu bleiben. Das letzte Angebot hatte der brasilianische Flügelspieler noch abgelehnt.

Dennoch habe Vinicius gemäss Berichten immer bei den Königlichen bleiben wollen. Auch für Präsident Florentino Perez und den neuen Trainer José Mourinho war eine Vertragsverlängerung stets das Ziel. Der FIFA-Weltfussballer von 2024 zog aber auch grosses Interesse aus dem Ausland auf sich. So hätte Arsenal mit voller Macht versucht, den Linksaussen zu verpflichten, wenn dieser verfügbar gewesen wäre. (nih)
Spektakuläre Wende bei Rodri: Barça wohl neu in der Pole-Position
Der FC Barcelona mischt sich in das Rennen um Rodri ein. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wird bereits seit einiger Zeit von Real Madrid umworben, soll nach einem Gespräch mit den Katalanen aber einen Wechsel zu Barça bevorzugen, wie The Athletic berichtet. Dort gefalle ihm das System unter Trainer Hansi Flick, der viel Wert auf Ballbesitz legt, besser als jenes bei den Königlichen, die neu von José Mourinho trainiert werden. Ausserdem kennt er viele Profis der Blaugrana bereits aus dem Nationalteam, während Real Madrid vom spanischen Weltmeisterteam in Neuzugang Marc Cucurella nur einen Spieler unter Vertrag hat.

Der Vertrag des 30-Jährigen bei ManCity läuft nur noch ein Jahr, eine Verlängerung sei aktuell kein Thema, heisst es. Wollen die Skyblues noch eine Ablöse einstreichen, wäre ein Verkauf in diesem Sommer wohl die beste Möglichkeit. Gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano habe Rodri dem FC Barcelona bereits grünes Licht für Verhandlungen gegeben. Der Klub habe ein erstes Angebot vorgelegt und bereits Kontakt zu Manchester City aufgenommen. Erst müssen die Katalanen aber noch Spieler verkaufen, um sich Rodri leisten zu können. (nih)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Fix: Yan Diomande wechselt von Leipzig zu Real Madrid
Real Madrid bestätigt die Verpflichtung von Flügelspieler Yan Diomande von Leipzig. Der 19-jährige Ivorer kam erst im letzten Sommer vom spanischen Erstligisten Leganes in die Bundesliga. Leipzig bezahlte damals 20 MIllionen Euro. Diomande beeindruckte von Beginn weg und spielte sich damit auf den Radar von Real Madrid. Nach langen Verhandlungen ist der Transfer nun fix.

Diomande könnte damit zum teuersten Einkauf in der Geschichte von Real Madrid werden. Gemäss Berichten haben sich die Königlichen mit Leipzig auf eine Ablösesumme von 125 Millionen Euro geeinigt. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe auf über 140 Millionen Euro steigen, 135 Millionen Euro seien sehr realistisch. Bisher ist Jude Bellingham mit einer Ablösesumme von 127 Millionen Euro der Rekordtransfer der Madrilenen. (nih)

Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 19 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Uruguay-Legende Forlan wird Nationaltrainer der Südamerikaner
36 Tore erzielte Diego Forlan in 112 Länderspielen für Uruguay, beim Erreichen des vierten Platzes an der WM 2010 wurde er als bester Spieler ausgezeichnet. Ausserdem gewann er 2011 die Copa America, Uruguays letzten grossen Titel. Nun ist der 47-Jährige als Nationaltrainer seiner Heimat vorgestellt worden. Der frühere Stürmer folgt damit auf Marcelo Bielsa, der nach dem enttäuschenden Gruppenaus an der WM in Nordamerika entlassen worden war.

Als Trainer ist Forlan noch relativ unerfahren. Bisher trainierte er lediglich den uruguayischen Erstligisten Peñarol und Zweitligist Atenas. An beiden Stationen wurde er aber nach wenigen Spielen entlassen. Seit fünf Jahren ist er nunmehr ohne Anstellung gewesen. Nun übernimmt er sowohl Uruguays Nationalteam als auch die U20. (nih)
Salahs Millionenvertrag in der Türkei
Jetzt ist alles unter Dach und Fach: Ägyptens Star Mohamed Salah spielt künftig in der Türkei für Trabzonspor. Der Ex-Liverpool-Stürmer unterschrieb am Donnerstag beim Liga-Dritten für zwei Jahre und kassiert pro Saison 17 Mio. Euro. Zudem soll es Bonuszahlungen geben.

Salah wechselt ablösefrei, nachdem er für Liverpool im Lauf von neun Jahren 257 Tore erzielt, zweimal die Premier League und einmal die Champions League gewonnen hatte. (nih/sda/apa)
Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor und die Fans empfangen ihn wie einen König
Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor und die Fans empfangen ihn wie einen König
Mohamed Salah 🇪🇬
Alter: 34 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 12 Tore, 10 Vorlagen
Deutscher Trainer für Fabian Schär
Der Schweizer Verteidiger Fabian Schär bekommt bei Newcastle United einen deutschen Trainer. Der 38-jährige Matthias Jaissle unterschrieb beim Klub aus der Premier League einen Vertrag bis 2030, wie Newcastle bekannt gab.

Jaissle trainierte in Österreich Liefering und Salzburg sowie zuletzt während dreier Jahre den saudi-arabischen Klub Al-Ahli. In Newcastle tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Eddie Howe an. (nih/sda)
Real Madrid und Leipzig einigen sich wohl auf Diomande-Ablöse
Yan Diomande könnte zum teuersten Einkauf in der Geschichte von Real Madrid werden. Die Königlichen haben sich mit Leipzig auf eine Ablösesumme von 125 Millionen Euro geeinigt, wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe auf über 140 Millionen Euro steigen, 135 Millionen Euro seien sehr realistisch. Bisher ist Jude Bellingham mit einer Ablösesumme von 127 Millionen Euro der Rekordtransfer der Madrilenen.

Diomande kam erst im letzten Sommer vom spanischen Erstligisten Leganes in die Bundesliga. Leipzig bezahlte damals 20 MIllionen Euro. Der 19-jährige Ivorer beeindruckte von Beginn weg und spielte sich damit auf den Radar von Real Madrid. Nach langen Verhandlungen stehe ein Transfer nun kurz bevor. (nih)

Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 19 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Djibril Sow vor Wechsel nach Italien
Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow wird wohl bald zu Genoa wechseln. Der Mittelfeldspieler vom FC Sevilla müsse nur noch den Medizincheck bestehen, danach stehe einer Unterschrift bis 2030 nichts mehr im Wege, wie Sky-Insider Florian Plettenberg und Blick berichten. Der 29-Jährige sei ein absoluter Wunschspieler von Genoa-Trainer Daniele De Rossi, der Serie-A-Klub bezahle die Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro.

Sow steht seit 2023 in Sevilla unter Vertrag und absolvierte dort genau 100 Spiele. Zuvor hatte er vier Jahre lang für Eintracht Frankfurt gespielt, wobei er den Triumph in der Europa League feiern durfte. In der Schweiz spielte der FCZ-Junior im Profibereich nur für YB. (nih)

Djibril Sow 🇨🇭
Alter: 29
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 7,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 5 Tore, 4 Assists
Tottenham baggert Liverpool-Star an
Eine Verpflichtung von Bradley Barcola könnte bei Liverpool Folgen für Cody Gakpo haben. Der 27-jährige Niederländer spielt nämlich wie der Franzose vornehmlich auf dem linken Flügel. Derzeit führe das Umfeld von Gakpo Gespräche mit Tottenham Hotspur, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Der Klub aus London hat den 54-fachen Nationalspieler schon länger auf dem Zettel, vor einem Monat war ein Verkauf für Liverpool aber noch ausgeschlossen. Nun habe sich die Tür jedoch geöffnet – alles hänge am finanziellen Paket und eben Bradley Barcola, der für eine enorm hohe Ablösesumme von Paris Saint-Germain kommen könnte. (nih)

Cody Gakpo 🇳🇱
Alter: 27
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 9 Tore, 6 Assists
Junger Italiener für die Grasshoppers
Die Grasshoppers ergänzen ihr Kader mit dem 19-jährigen Italiener Diego Ferrazza. Der Stürmer wechselt aus der Nachwuchsabteilung des Serie-C-Vereins Spezia nach Zürich. Er hat einen bis zum Ende der Saison 2028/29 laufenden Vertrag unterzeichnet. (abu/sda)

Diego Ferrazza 🇮🇹
Alter: 19
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 10'000 Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 8 Tore


Salah unterschreibt bei Trabzonspor
Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor. Der 34-jährige Ägypter hat seinen Vertrag beim FC Liverpool nach der letzten Saison ein Jahr vor Ablauf in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst und unterschreibt beim türkischen Erstligisten für zwei Jahre. Trabzonspor wurde in der letzten Saison hinter Galatasaray und Fenerbahce Dritter der Süper Lig und nimmt an der Qualifikation zur Europa League teil.

Der Rechtsaussen spielte die letzten neun Saisons bei Liverpool, gewann zweimal die englische Meisterschaft sowie in der Saison 2018/19 die Champions League. Zuvor hatte er unter anderem für die AS Roma und Chelsea gespielt. Seine internationale Karriere lancierte Salah einst beim FC Basel, wo er zwischen Sommer 2012 und Januar 2014 unter Vertrag gestanden hatte. (nih)

Mohamed Salah 🇪🇬
Alter: 34 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 12 Tore, 10 Vorlagen

Basels Salah leihweise nach Belgien
Ibrahim Salah, Flügelspieler des FC Basel, bestreitet die kommende Saison in Belgien. Der Super-League-Klub bestätigt den leihweisen Wechsel des belgisch-marokkanischen Doppelbürgers zu Royal Antwerpen.

Der 24-jährige Salah kam im September 2025 nach Basel und erzielte in 35 Pflichtspielen vier Tore. In Antwerpen wird er Teamkollege von Michael Frey, Trainer ist Marvin Compper, der bisherige Assistent beim FC St. Gallen. (nih/sda)

Ibrahim Salah 🇲🇦
Alter: 24 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen
Van Gaal wäre bereit für Niederlande-Job
Wird Louis van Gaal zum vierten Mal Nationaltrainer der Niederlande? Der frühere Bayern- und Barcelona-Trainer, der am Samstag 75 Jahre alt wird, wurde von der Zeitung «De Telegraaf» ins Spiel gebracht. Er selbst erklärte sich bei Voetball International bereit dazu. «Ich will dem niederländischen Verband immer helfen.» Mit dem Kader des Nationalteams sehe er durchaus die Möglichkeit, «Europa- oder Weltmeister werden zu können». Gleichzeitig erklärte er aber, dass es keine Gespräche mit dem Verband gegeben habe. Davon, dass sein Name wieder auftauche, zeigte er sich gewissermassen überrascht.

Ronald Koeman ist nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen Marokko zurückgetreten. Seither hätten Arne Slot, Erik ten Hag und Peter Bosz abgesagt. Derzeit führen Sportdirektor Nigel de Jong und Aufsichtsrat Clarence Seedorf angeblich Gespräche mit U21-Nationaltrainer Michael Reiziger. (nih)
Guimaraes-Wechsel zu Arsenal nähert sich – Newcastle will BVB-Star als Ersatz
Eine Einigung zwischen Arsenal und Newcastle United in den Verhandlungen um den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes rückt näher. Wie Insider David Ornstein von The Athletic berichtet, wollen alle Parteien das Thema demnächst abschliessen. Guimaraes dürfte also bald für den englischen Meister auflaufen. L'Equipe schreibt von einer Ablösesumme für den 28-Jährigen in Höhe von rund 90 Millionen Euro, die Newcastle direkt in einen Ersatz investieren möchte. So wollen die Magpies angeblich die Bemühungen um Felix Nmecha intensivieren. Der 25-jährige Deutsche hat aber erst gerade bei Borussia Dortmund verlängert und soll rund 120 Millionen Euro kosten. Ob der BVB den Leistungsträger überhaupt ziehen lassen möchte, ist unklar. (nih)

Bruno Guimaraes 🇧🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen


Felix Nmecha 🇩🇪
Alter: 25 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen
Ter Stegen von Barcelona an Ajax ausgeliehen
Marc-André ter Stegen spielt in der kommenden Saison bei Ajax Amsterdam. Der 34-jährige Goalie wird für ein Jahr vom FC Barcelona an die Niederländer ausgeliehen, teilten beide Klubs mit.

Ter Stegen hat unter Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr. Bereits im Winter liess sich der Deutsche deshalb zum späteren Absteiger FC Girona ausleihen, um Spielpraxis für die WM zu sammeln.

Allerdings zog sich der frühere Gladbacher gleich im zweiten Spiel mit Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die für ihn letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-fache Internationale seit 2014 und noch bis 2028 unter Vertrag. (riz/sda/dpa)

Marc-André ter Stegen 🇪🇸
Alter: 34
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 2 Gegentore


Vladimir Petkovic nicht mehr Trainer von Algerien
Vladimir Petkovic ist nicht mehr Nationaltrainer Algeriens. Der Fussball-Verband der Nordafrikaner gab am Montagabend die einvernehmliche Trennung vom früheren Schweizer Nationalcoach bekannt.

Petkovic war seit März 2024 Nationalcoach Algeriens. Der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger qualifizierte das Team für die WM 2026 und weist mit 23 Siegen, 5 Remis und 5 Niederlagen in 33 Länderspielen eine gute Bilanz auf. Zum Verhängnis wurden Petkovic die Resultate bei den grossen Turnieren: Bei der WM in diesem Sommer scheiterte Algerien im Sechzehntelfinal an der Schweiz (0:2) und beim Afrika-Cup einige Monate zuvor war das Viertelfinal-Out gegen Nigeria eine Enttäuschung gewesen. (abu/sda)


Peter Gulacsi wechselt zu Villarreal
Der ungarische Goalie Peter Gulacsi verlässt nach elf Jahren Leipzig. Wie der Bundesligist mitteilte, wechselt der 36-Jährige zum spanischen Champions-League-Teilnehmer Villarreal. (nih/sda)

Peter Gulacsi 🇭🇺
Alter: 36
Position: Goalie
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 32 Gegentore, 9 Spiele zu null
Chelsea verpflichtet Jordan Henderson
Chelsea verzeichnet seinen zehnten Neuzugang in diesem Sommer. Die neu von Xabi Alonso trainierten Londoner vermeldeten am Montag die Verpflichtung von Routinier Jordan Henderson. Der 36-Jährige stösst mit einem Zweijahresvertrag von Ligakonkurrent Brentford zu Chelsea.

Henderson war zuletzt Teil der englischen WM-Mannschaft, kam aber nur zu einem Teileinsatz, bevor er sich in der K.o.-Runde beim Jubeln verletzte. In der Premier League hat er schon über 450 Spiele bestritten, die meisten davon mit dem FC Liverpool, für welchen er zwischen 2011 und 2023 spielte. (nih/sda)

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 36
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
BVB investiert 30 Millionen in jungen Griechen
Konstantinos Karetsas wechselt von Genk zu Borussia Dortmund. Der erst 18 Jahre alte Kreativspieler kostet Medienberichten zufolge mindestens 30 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen könnte Karetsas noch bis zu 33 Millionen Euro teuer werden.

Aufgrund der Ablöse ist er der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte nach Ousmane Dembélé 2016. Der Franzose kostete damals rund 35 Millionen Euro. Sein Vertrag in Dortmund ist bis 2031 gültig. (abu/t-online.de)

Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists


Latte Lath wechselt zu Union Berlin, Geubbels nach Lecce
Zwei frühere St. Galler Stürmer haben einen neuen Verein gefunden. Während Willem Geubbels vom FC Paris in die Serie A zu US Lecce wechselt, spielt Emmanuel Latte Lath neu für Union Berlin. Der Transfer zum Bundesligisten mit dem Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli erfolgt auf Leihbasis mit Kaufoption vom MLS-Klub Atlanta United.

Latte Lath war vor einem Jahr vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough für 21,25 Millionen Euro in die USA gewechselt, was damals ein Rekordtransfer für die MLS bedeutete. Nach einer enttäuschenden Saison kehrt der 27-jährige Ivorer nun nach Europa zurück. In der Saison 2022/23 spielte der Stürmer leihweise für den FC St. Gallen und beeindruckte mit 16 Toren in 34 Pflichtspielen. Geubbels absolvierte vergangene Saison 24 Spiele für Paris FC in der Ligue 1 und erzielte dabei fünf Tore. Bei Lecce unterschrieb er nun einen bis 2030 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. (riz/sda)

Willem Geubbels 🇫🇷
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 30 Spiele, 8 Tore, 1 Vorlage


Emmanuel Latte Lath 🇨🇮
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage


Kolo Muani wechselt zu Juventus Turin
Randal Kolo Muani wechselt von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin. Wie die Italiener bekannt geben, unterschrieb der 32-fache französische Nationalspieler einen Vertrag bis 2031. Mit Bonus könnten für den 27-jährigen Stürmer 50 Millionen Euro fällig werden. Kolo Muani spielte bereits im ersten Halbjahr 2025 leihweise für Juventus, in der vergangenen Saison war er an Tottenham ausgeliehen. (sda)
Simon Sohm wechselt innerhalb der Serie A
Der Zürcher Mittelfeldspieler Simon Sohm spielt auch nächste Saison in der Serie A. Der 25-Jährige wird von der Fiorentina an den Aufsteiger Venezia ausgeliehen, wie der Klub aus Venedig mitteilt.

Sohm war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von Parma zur Fiorentina transferiert worden. In Florenz erlebte er ein unglückliches erstes Halbjahr, bevor er leihweise nach Bologna weitergegeben wurde. Bei Venezia wird der vierfache Nationalspieler unter anderem an der Seite des Schweizer U21-Internationalen Junior Ligue spielen. (riz/sda)

Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelfeldspieler
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage
Vaduz verstärkt sich
Super-League-Aufsteiger Vaduz verpflichtet von KAS Eupen aus der zweiten belgischen Liga Mittelstürmer Daniel Kasper. Der 24-jährige Deutsche erhielt einen Vertrag bis Ende der Vorrunde, wie Vaduz mitteilt. (riz/sda)

Daniel Kasper 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 2 Tore
Cordova verlässt YB erneut leihweise
Die Young Boys geben Stürmer Sergio Cordova leihweise mit Kaufoption ab. Der 28-jährige Venezolaner wechselt bis Ende Saison zu Batman Petrolspor in die zweite türkische Liga.

Cordova, der für YB in 33 Spielen zweimal getroffen hat, war bereits im letzten halben Jahr an St. Louis City ausgeliehen. (con/sda)

Sergio Córdova 🇻🇪 Alter: 28 Jahre Position: Mittelstürmer Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen

Arsenal möchten Newcastle-Star verpflichten
Kommt es für Newcastle United zu einem Millionenregen? Wie «The Athletic» berichtet, ist Arsenal bereit 86 Millionen Franken für den Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes zu bezahlen. Arsenal versuchte schon einmal, den Brasilianer zu verpflichten, Newcastle lehnte das 75-Millionen-Franken-Angebot aber ab.

Die Magpies konnten sich in diesem Sommer bereits über zwei grosse Transfererlöse freuen. Sandro Tonali wurde für 109 Millionen Franken an Tottenham verkauft und Barcelona bezahlte 75 Millionen Franken für Anthony Gordon (riz)

Bruno Guimaraes 🇧🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen
Lausanne verpflichtet PSG-Talent
Der FC Lausanne-Sport nimmt den 20-jährigen Franzosen Thomas Cordier unter Vertrag. Der linke Aussenverteidiger wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Paris Saint-Germain für die nächsten drei Saisons zum Super-League-Klub, wie die Waadtländer mitteilten.

Cordier wurde bei PSG ausgebildet. Mit den Nachwuchsteams gewann er zweimal die französische U19-Meisterschaft und kam zudem in der UEFA Youth League zum Einsatz. Gegen Ende der vergangenen Saison gehörte er zweimal zum Kader der ersten Mannschaft in der Ligue 1, kam jedoch nicht zum Einsatz. (riz/sda)

Thomas Cordier 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Bilanz 2025/26: 13 Spiele, 1 Tor
John Stones wechselt zu Inter Mailand
Der englische Innenverteidiger John Stones setzt seine Karriere bei Inter Mailand fort. Der 93-fache Nationalspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag, teilte der italienische Meister mit.

Stones spielte die letzten zehn Jahre für Manchester City und gewann mit dem in dieser Zeitspanne von Pep Guardiola trainierten Klub 20 Titel. Im Juli lief sein Vertrag mit City aus. (nih/sda/afp)

John Stones 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele

Michi Frey zurück nach Belgien
Das Zürcher Gastspiel von Michael Frey ist wieder vorbei. Nach einem halben Jahr bei den Grasshoppers (14 Spiele, 2 Tore) kehrt der Berner Stürmer nach Belgien zurück. Bei Royal Antwerpen unterschrieb er einen Vertrag bis 2028. Den Verein aus Belgien kennt er bereits. Im Sommer 2021 wechselte er von Fenerbahce zu Antwerpen und erzielte dort in 69 Spielen 33 Tore. (abu)

Michael Frey 🇨🇭
Alter: 32
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 0,4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore, 2 Assists


Lausanne holt ManUtd-Verteidiger
Lausanne-Sport verpflichtet Tyler Fredricson. Wie der Westschweizer Verein mitteilte, wechselt der Innenverteidiger von Manchester United in die Super League und unterschreibt einen bis Ende Juni 2029 gültigen Vertrag.

Fredricson bestritt bisher drei Einsätze in der Premier League. Die vergangene Spielzeit war für den 21-jährigen Engländer geprägt von viel Konkurrenz in der 1. Mannschaft und zwei Verletzungen, weswegen er in der höchsten englischen Liga nur zu einem Kurzeinsatz kam. (ram/sda)

Tyler Fredricson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, kein Tor

Chelsea krallt sich für 60 Mio. Lacroix
Der Franzose Maxence Lacroix wechselt den Klub, muss aber nicht umziehen. Den Verteidiger zieht es innerhalb Londons von Crystal Palace zu Chelsea. Die Blues bezahlen rund 60 Mio. Euro für Lacroix, der an der WM in drei Spielen zum Einsatz kam. Mit Crystal Palace gewann er den FA Cup und in der abgelaufenen Saison die Conference League. (ram)

Maxence Lacroix 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 3 Tore
FCB gibt Marin Soticek vorerst leihweise ab
Der FC Basel verleiht Marin Soticek nach der Verpflichtung von Flügelspieler Aaron Malouda an Hajduk Split. Die Kroaten verfügen über eine Kaufoption, wie der FCB am Mittwochabend mitteilt. Der 21-jährige Kroate absovlierte in zwei Jahren 70 Einsätze und erzielte sieben Tore sowie sieben Assists. (nih)

Marin Soticek 🇭🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Eray Cömert wechselt zu Torino
Eray Cömert setzt seine Karriere in Italiens Serie A fort. Der 28-jährige Schweizer Internationale und WM-Teilnehmer spielt in Zukunft für Torino, wie der Turiner Klub bekannt gibt.

Anfang Juli war der Vertrag zwischen Cömert und Valencia nach viereinhalb Jahren ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Der Verteidiger hatte im Winter 2022 von Basel nach Spanien gewechselt. Je eine Saison spielte er seither leihweise auch für Nantes und Valladolid.

Torino belegt letzte Saison in der italienischen Meisterschaft den 12. Platz. (nih/sda)


Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Basel verpflichtet Sohn von Frankreich-Legende
Der FC Basel verpflichtet Aaron Malouda vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK. Der 20-jährige Flügelspieler werde mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet, wie der Klub am Mittwochabend mitteilt.

Der Sohn des 80-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda, der mit Chelsea die Champions League gewann, wurde bei Stade Rennes ausgebildet und spielte ausserdem für die zweite Mannschaft von OSC Lille. Die letzte Saison verbrachte er in Aserbaidschan, wo er neun Tore und vier Assists zum Meistertitel beitrug. Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann spricht von einem «trickreichen, wendigen und vielseitigen Flügelspieler», Malouda selbst freut sich unter anderem auf die «leidenschaftlichen Fans». (nih)

Aaron Malouda 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 900'000 Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 9 Tore, 4 Assists


Neuer vor letzter Saison
Torhüter Manuel Neuer steht wohl vor seiner letzten Saison. «Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre», sagte der Bayern-Keeper beim Trainingsauftakt zur «Bild»-Zeitung. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 startet in seine 21. Bundesliga-Saison. (ram)

Manuel Neuer 🇩🇪
Alter: 40 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 11 zu Null
Liverpool angelt sich Barcola
Stürmer Bradley Barcola ist sich mit dem FC Liverpool über einen Transfer einig. Nach einem Gespräch mit dem neuen Trainer der Reds, Andoni Iraola, habe er seine Zustimmung gegeben, heisst es. Nun verhandeln Liverpool und Paris Saint-Germain, wobei die Klubs noch weit von einer Einigung entfernt seien. Zuletzt war von einer Ablöse von 170 Millionen Euro die Rede.

Sollte PSG Barcola abgeben, würde es sich um Ersatz bemühen. Dieser könnte Yan Diomandé heissen. Der 19-jährige von RB Leipzig soll sich mit Real Madrid zwar bereits einig sein, doch vielleicht heisst die nächste Station seiner Karriere Paris. (ram)

Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore, 7 Assists
Quelle: L'Équipe
Sancho ab in die Wüste?
Die ins Stocken geratene Karriere von Jadon Sancho könnte in Katar weitergehen. Der nach Ablauf seines Vertrags bei Manchester United vereinslose Engländer wird mit Al-Rayyan SC in Verbindung gebracht. Eine Rückkehr nach Dortmund könnte an Sanchos Gehalt scheitern, denn der BVB will ihm maximal fünf Millionen Euro im Jahr bezahlen. (ram)

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 26 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 1 Tor
Quelle: Footmercato
Mancini kehrt wohl zur italienischen Nationalmannschaft zurück
Nachdem Andrea Pirlo doch nicht neuer Trainer der italienischen Nationalmannschaft wird, holt der vierfache Weltmeister wohl Roberto Mancini zurück auf die Trainerbank. Dies berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Mancini stand bereits von 2018 bis 2023 bei der Squadra Azzura an der Seitenlinie. Zwar gewannen die Italiener mit Mancini im Jahr 2021 die Europameisterschaft, verpassten aber die darauffolgende Weltmeisterschaft.

Nachdem Mancini im Sommer 2023 zurücktrat, wechselte der mittlerweile 62-Jährige kurze Zeit später zur saudiarabischen Nationalmannschaft. Danach folgte noch ein kurzes Engagement beim saudischen Verein Al-Sadd. (riz)

Sassuolo soll Freuler ein Angebot gemacht haben
Natispieler Remo Freuler ist weiterhin ohne Vertrag in der kommenden Saison. Nun soll Serie-A-Verein Sassuolo dem Mittelfeldspieler ein Angebot gemacht haben, berichtet «TuttoMercatoWeb». Bereits länger ist klar, dass auch Olympiakos Piräus und der SC Neom aus Saudi-Arabien am 34-Jährigen interessiert sind. Freuler selbst hofft laut «La Gazzetta dello Sport» dass er zu seinem vorherigen Verein Bologna zurückkehren kann. (riz)

Remo Freuler 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Akanji bekommt altbekannte Konkurrenz
John Stones soll sich mit Inter Mailand einig sein. Nachdem sein Vertrag bei Manchester City ausgelaufen ist, werde der 32-jährige Innenverteidiger seine Karriere gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano in der Serie A fortsetzen. Dort trifft er auch seinen alten Gefährten Manuel Akanji, der in diesem Sommer nach einjähriger Leihe definitiv zu Inter gewechselt ist. Der Engländer und der Schweizer konkurrieren mit Alessandro Bastoni, Yann Bisseck und Benjamin Pavard um die Positionen in der Dreierkette. (nih)

John Stones 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele
BVB sichert sich wohl griechisches Juwel
Die Verhandlungen zogen sich hin, doch nun scheint Borussia Dortmund eine Einigung mit Genk getroffen und im Rennen um den 18-jährigen Konstantinos Karetsas damit unter anderem die AC Milan ausgestochen zu haben. Der Kicker bestätigte belgische Berichte, dass der BVB für den griechischen Spielmacher 30 Millionen Euro hinblättere. Dazu kämen zwei Millionen Euro in realistisch erreichbaren Bonuszahlungen. Karetsas ist in Genk geboren und spielte bisher nur für seinen Heimatklub. In der letzten Saison brillierte er in der heimischen Liga mit elf Assists. Auch in der Europa League, in der Genk den Achtelfinal erreichte, konnte er glänzen – unter anderem traf er gegen den FC Basel. (nih)

Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists
Chelsea arbeitet an Verpflichtung von Routinier für Sturm
Es ist lange her, dass Danny Welbeck als eines der grössten Sturmtalente Englands galt. Der Manchester-United-Junior gab sein Premier-League-Debüt noch vor seinem 18. Geburtstag im November 2008 und traf dabei gleich. Seither sind 399 Spiele und 89 Tore in Englands Oberhaus hinzugekommen. Ausserdem absolvierte er 42 Länderspiele. Mittlerweile ist er längst ein Routinier und spielt seit sechs Jahren für Brighton. In den letzten beiden Saisons traf er zweistellig. Deshalb zeigt gemäss Transfer-Insider David Ornstein von The Athletic nun Chelsea Interesse am 35-jährigen Stürmer, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft. Trainer Xabi Alonso gefalle Welbeck als Spieler sowie als Anführer. Alle Seiten würden sich optimistisch zeigen, dass eine Einigung gefunden werden könne. Im Gegenzug sei es möglich, dass Chelsea die Stürmer Liam Delap und Emmanuel Emegha ziehen lässt. (nih)

Danny Welbeck 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 35 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 14 Tore, 2 Assists
ManCity will Marokko-Shootingstar
Mit Marokko schaffte es Ayyoub Bouaddi, der auch für Frankreich hätte spielen können, bis in den WM-Viertelfinal. Der 18-jährige Mittelfeldspieler überzeugte mit seiner Ruhe am Ball und seinem Spielverständnis. Auch bei OSC Lille war er trotz seines jungen Alters schon die ganze letzte Saison gesetzt. Nun hat jedoch Manchester City angeklopft. Gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano würden sowohl Bouaddi als auch Lille mit den Skyblues verhandeln. Diese seien der am stärksten interessierte Klub. Es sei jedoch noch unklar, ob ein allfälliger Wechsel des Jungstars noch in diesem Sommer oder erst im Jahr 2027 vollzogen würde. (nih)

Ayyoub Bouaddi 🇲🇦
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 1 Assist
170 Mio. Euro für Barcola?
Stürmer Bradley Barcola ist heiss begehrt. Um den Stürmer von Paris St-Germain buhlen dem Vernehmen nach besonders Arsenal und Liverpool. Der 23-jährige Franzose wäre ein teures Investment: PSG verlangt offenbar rund 170 Millionen Euro. (ram)

Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore, 7 Assists
Quelle: The Times
Diomandé mit Real Madrid einig
Die Karriere von Yan Diomandé geht womöglich in Madrid weiter. Der Angreifer und Real Madrid haben sich über einen Vertrag geeinigt. Nun müssen sich die Klubs einigen. RB Leipzig verlangt dem Vernehmen nach eine Ablöse von mindestens 120 Millionen Euro – nachdem es für Diomandé vor einem Jahr 20 Millionen Euro an CD Leganés überwiesen hatte. (ram)

Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 19 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Quelle: BBC
WM-Held Vozinha wechselt nach Chile
Bei der WM 2026 begeisterte Kap-Verde-Torhüter Vozinha die ganze Fussballwelt. Nun hat der 40-Jährige einen neuen Verein gefunden. In Zukunft läuft Vozinha für den chilenischen Verein CSD Colo Coloauf. Der Präsident Anibal Mosa kündigte an: «Vozinha wird Spieler von Colo-Colo werden, er wird in den nächsten Tagen nach Chile kommen, die obligatorischen Untersuchungen absolvieren und anschliessend hier im Stadion vorgestellt werden.» Der Klub aus der chilenischen Hauptstadt Santiago gewann bereits 34 Mal die nationale Meisterschaft. (riz)

Vozinha🇨🇻
Alter: 40
Position: Torhüter
Marktwert: 0,55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 6 Spiele ohne Gegentor
Eray Cömert vor Wechsel nach Italien
Ende Juni lief der Vertrag von Eray Cömert beim FC Valencia nach vier Jahren aus. Nun hat der Schweizer Innenverteidiger wohl einen neuen Arbeitgeber gefunden: Wie unter anderem Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist sich der 28-Jährige mit dem FC Turin einig. So soll Cömert, der Teil des Schweizer WM-Kaders war aber nur zu einem Einsatz kam, beim Serie-A-Klub einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Es wäre seine vierte Station, seitdem er seinen Jugendklub Basel verlassen hat. Valencia verlieh ihn jeweils eine Saison lang an Nantes und Valladolid. (nih)

Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Real Madrid jagt Rodri und Jungstar Diomandé
Das wäre eine ordentliche Ansage: Real Madrid plant gleich zwei Toptransfers. Einerseits arbeiten die Königlichen gemäss übereinstimmenden Medienberichten daran, Rodri von Manchester City loszueisen. Der 30-jährige Spanier, der gerade zum besten Spieler der WM ausgezeichnet wurde, liebäugelte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Transfer zu Real Madrid. Sein Vertrag bei Manchester City läuft nur noch ein Jahr, doch bemüht sich sein aktueller Klub sehr um eine Verlängerung. Real Madrid gehe aber davon aus, dass Rodri in diesem Sommer in die spanische Hauptstadt wechseln werde.

Ausserdem seien die Madrilenen gemäss The Athletic dem Tauziehen um Leipzig-Juwel Yan Diomandé beigetreten. Der 19-jährige Flügelspieler wird von PSG und Liverpool umgarnt, doch beharre Leipzig auf einem Verbleib. Angebote in Höhe von rund 100 Millionen Euro hätte der Bundesligist bereits abgelehnt – er fordere rund 130 Millionen Euro. Verhandlungen zwischen Leipzig und Real Madrid würden derzeit laufen, wobei auch die Königlichen noch weit von der geforderten Ablöse entfernt seien. (nih)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore


Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 22
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Georgios Koutsias verlässt Lugano
Georgios Koutsias verlässt den FC Lugano in Richtung Portugal. Wie die Tessiner am Freitag mitteilten, unterschrieb der Grieche einen Vertrag beim Erstligisten Famalicão. In der Super League war Koutsias für Lugano seit Anfang 2025 zu 58 Einsätzen in Pflichtspielen gekommen. Der Stürmer traf insgesamt 14 Mal. (nih/sda)

Georgios Koutsias 🇬🇷
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 6 Tore, 3 Assists
Koné bleibt leihweise bei Lausanne
Sékou Koné spielt auch in der kommenden Saison leihweise für Lausanne-Sport, wie der Westschweizer Super-League-Klub am Freitag mitteilte. Der 20-Jährige kam im Februar 2026 von Manchester United nach Lausanne und bestritt bisher fünf Spiele für die erste Mannschaft, ehe er für den Rest der Saison verletzt ausfiel.

Gleichzeitig gab Lausanne-Sport den Abgang von Mayka Okuka bekannt, der bei Yverdon Sport einen Vertrag bis 2028 unterschrieb. Der 23-jährige Mittelfeldspieler lief seit März 2025 auf Leihbasis für Stade Nyonnais in der Challenge League auf. (nih/sda)

Sékou Koné 🇲🇱
Alter: 20
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 8 Spiele
Aigbogun wechselt zu Como 1907
Eseosa Aigbogun schliesst sich dem Serie-A-Aufsteiger Como 1907 an. Der Vertrag der 33-Jährigen bei Strasbourg lief in diesem Sommer aus. In Norditalien wird die 100-fache Schweizer Nationalspielerin Teamkollegin von Riola Xhemaili, die ebenfalls in diesem Sommer aus Eindhoven verpflichtet wurde.

Für Aigbogun ist es eine Rückkehr nach Italien. Vor ihrem Engagement in Strasbourg spielte sie von 2023 bis 2025 für die AS Roma. (abu/sda)


Freuler vor Wechsel nach Saudi-Arabien?
Wo setzt Remo Freuler seine Karriere fort? Der Vertrag des 34-jährigen Nationalspielers bei Bologna lief diesen Sommer aus. Und wie der Transfer-Journalist Santi Aouna berichtet, könnte es ihn nach Saudi-Arabien ziehen. Demnach soll sich Freuler bereits mit dem Neom SC einig sein. Der Klub, der in der saudischen Liga letzte Saison auf Rang 8 landete, hat auch eine Partnerschaft mit Lausanne-Sport. Neben Neom sollen auch Olympiakos oder Chicago Fire Interesse am Schweizer haben. (abu)

Remo Freuler 🇨🇭
Alter: 34
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
40 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Tzolis wechselt von Brügge zu Arsenal
Der griechische Nationalstürmer Christos Tzolis hat einen Fünfjahresvertrag bei Arsenal unterschrieben, wie die Engländer mitteilen. Der 24-Jährige wechselt vom FC Brügge, dem neuen Klub von Yann Sommer, Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic, auf die Insel. Die Ablösesumme wird auf 40 Millionen Euro geschätzt. Es ist dies der teuerste Transfer in der Geschichte der belgischen Liga. (nih/sda/afp)

Christos Tzolis 🇬🇷
Alter: 24
Position: Linksaussen
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 22 Tore, 29 Vorlagen
Thun verpflichtet den Mittelfeldspieler Saiz
Verstärkung für das Berner Oberland: Der FC Thun sicherte sich die Dienste von Mittelfeldspieler Fabio Saiz. Er kommt von Yverdon und unterschrieb für drei Jahre, wie der Schweizer Meister mitteilte.

Der schweizerisch-spanische Doppelbürger wurde bei Neuchâtel Xamax ausgebildet. Dort schaffte er vor sechs Jahren den Sprung in den Profifussball und entwickelte sich zum Stammspieler. Im vergangenen Winter wechselte Saiz zu Yverdon. Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus 137 Partien in der Challenge League mit. (nih/sda)

Fabio Saiz 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen

Fix: Adeyemi von Dortmund zu Barça
Was sich seit einigen Tagen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und schliesst sich dem FC Barcelona an. Der deutsche Nationalspieler unterschreibt bei den Katalanen einen Vertrag bis 2031. Es ist ein Wiedersehen mit Hansi Flick, unter dem Adeyemi einst sein Debüt in der deutschen Nationalelf gegeben hat. (abu)

Karim Adeyemi 🇩🇪
Alter: 24
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 10 Tore, 6 Vorlagen


Guardiola will Zeit für Familie statt Italien-Job
Startrainer Pep Guardiola ist kurz davor, das Angebot des italienischen Fussballverbands für den Trainerjob beim Nationalteam abzulehnen. Wie die renommierte Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, haben Verband und Trainer derzeit «signifikant unterschiedliche Lohnvorstellungen». Zudem habe Guardiola seiner Familie eine Pause versprochen und wolle dieses Versprechen ehren.

Der Spanier wäre der Wunschkandidat des neuen Sportdirektors Paolo Maldini gewesen. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (abu/ram)
Verinac von St. Gallen leihweise zu Lustenau
Der FC St. Gallen leiht Stürmer Antonio Verinac für eine Saison an den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau aus. Der 21-jährige Verinac steht bei St. Gallen noch für vier Jahre unter Vertrag. Er stiess letzten Winter aus Lübeck zu den Ostschweizern und gelangte bislang in drei Pflichtspielen zum Einsatz. (riz/sda)

Antonio Verinac 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 10 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Chelsea greift für Rogers tief in die Tasche
Der FC Chelsea hat den englischen Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa verpflichtet. Wie der Premier-League-Klub aus London mitteilt, stattet er den 23-jährigen Offensivspieler mit einem bis 2033 gültigen Vertrag aus.

Zur Ablösesumme machten die Vereine zunächst keine Angaben. Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten aber übereinstimmend von rund 137 Millionen Euro. Das würde Rogers zum teuersten englischen Profi der Geschichte machen. Länderübergreifend wurden nur für Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Alexander Isak noch höhere Summen gezahlt. (ram/sda/dpa)

Morgan Rogers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore
Simon Simoni neuer FC-Luzern-Goalie
Der FC Luzern hat den albanischen Nationaltorhüter Simon Simoni verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt und erhält einen Vertrag bis 2029, die der Klub mitteilte. Der 22-jährige Simoni tritt die Nachfolge des zu Hannover 96 gewechselten Pascal Loretz an und ist als Nummer 1 vorgesehen.

Der 1,95 m grosse Torhüter wechselte im Winter der Saison 2022/23 von seinem albanischen Klub FK Dinamo zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Dort kam er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Es folgten zwei Leihgeschäfte: Zuerst spielte Simoni eine halbe Saison beim Drittligisten Ingolstadt 04, bevor er für eineinhalb Jahre zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga wechselte. Vor der Vertragsunterzeichnung in Luzern absolvierte er in der vergangenen Woche als Testspieler mehrere Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Am Samstag stand er im Vorbereitungsspiel gegen St. Truiden während der gesamten Spieldauer von 90 Minuten im Tor. (riz/sda)

Simon Simoni 🇦🇱
Alter: 22
Position: Torhüter
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 3 Spiele, 1 Spiel ohne Gegentor
Zidane soll schon bei Frankreich unterschrieben haben
Nur drei Tage, nachdem die Karriere von Didier Deschamps als Frankreichs Nationaltrainer geendet hat, soll sein Nachfolger Zinédine Zidane bereits den Vertrag unterschrieben haben. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Demnach soll eine mündliche Vereinbarung bereits seit Mitte November bestehen. Zidane soll dann nächste Woche offiziell als Nationaltrainer vorgestellt werden. (abu)
Guardiola nach Italien?
Das wäre ein Knaller: Pep Guardiola ist offenbar ein Kandidat als neuer Nationaltrainer von Italien. Laut «Sky Sport» kam es übers Wochenende zu einem Treffen in Barcelona, wo Paolo Maldini und Leonardo mit Guardiola über diese Möglichkeit sprachen.

Ex-Star Maldini hat beim tief gefallenen vierfachen Weltmeister den Posten des Technischen Direktors übernommen, der Brasilianer Leonardo arbeitet als Berater. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (ram)
Chelsea bezahlt wohl Rekordsumme für Manzambi-Kollegen
Kurz nach der Vorstellung von Johan Manzambi verkauft Aston Villa wohl einen seiner neuen Teamkollegen. So soll der Klub aus Birmingham mit Chelsea über einen Transfer von Morgan Rogers einig sein. Dies berichtet Insider David Ornstein von The Athletic. Der Spielmacher werde demnach 137 Millionen Euro kosten. Für beide Klubs wäre dies eine neue Rekordsumme, ausserdem wäre Rogers damit der teuerste Engländer der Geschichte. Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibe bei den Blues einen Sechsjahresvertrag. Nach Youri Tielemans, der zu Manchester United gewechselt ist, wäre das bereits der zweite Mittelfeldspieler, der Aston Villa in diesem Sommer verlässt. Damit dürfte sich Manzambis Stammplatz unter Trainer Unai Emery zusätzlich zementieren. (nih)

Morgan Rogers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 23
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore, 12 Vorlagen
Stürmer Hunziker für vier Jahre zu St. Gallen
Der Stürmer Andrin Hunziker wechselt vom FC Basel nach St. Gallen. Wie die Ostschweizer mitteilten, unterschrieb der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale einen Vierjahresvertrag.

Der 23-jährige Basler konnte sich beim FCB nie richtig durchsetzen. In den letzten Jahren wurde er immer wieder ausgeliehen, an Aarau in die Challenge League, den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga und in der letzten Saison an Winterthur. Dort erzielte er in 36 Spielen elf Tore. Über die Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben. (riz/sda)

Andrin Hunziker 🇨🇭
Alter: 23
Position: Stürmer
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 12 Tore, 4 Vorlagen
Jetzt ist es offiziell: Manzambi wechselt zu Aston Villa
Johan Manzambi wechselt nach seinen starken Leistungen an der WM wie erwartet vom SC Freiburg zu Aston Villa in die Premier League.

Sein neuer Klub machte weder zur Vertragslaufzeit noch zur Ablösesumme Angaben. Das Medium Sky berichtet von 60 Millionen Euro, die mit Bonuszahlungen auf 70 Millionen steigen könnten. Der 20-Jährige dürfte aber in jedem Fall Granit Xhaka als Schweizer Rekordtransfer ablösen. Dieser wechselte 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal. (cpf/sda)
Luana Bühler kehrt zum FCZ zurück
Die 30-jährige Luana Bühler, Verteidigerin mit 61 Länderspielen, kehrt von Tottenham Hotspurs zu den FC Zürich Frauen zurück. Bühler unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Luana Bühler stammt aus der Innerschweiz (FC Schötz) und debütierte als 16-Jährige bei Kriens in der NLA der Frauen. Von Januar 2017 bis Sommer 2018 spielte sie bereits für die FCZ Frauen. Seither spielte sie acht Jahre lang im Ausland; zuerst bei Hoffenheim (5 Saisons), dann bei Tottenham. (abu/sda)
Zan Celar kehrt zu Basel in die Super League zurück
Der FC Basel verpflichtet von den Queens Park Rangers den slowenischen Stürmer Zan Celar.

Der 27-Jährige spielte zwischen 2021 und 2024 für den FC Lugano und wechselte danach nach England. Bei Basel unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag. Für Lugano skorte Celar in 95 Pflichtspielen 40 Tore. (abu/sda)

Zan Celar 🇸🇮
Alter: 27
Position: Stürmer
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 0 Tore


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Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
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Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Platz 50: Rasmus Höjlund (DEN), Mittelstürmer. Wechselte im August 2023 für 79,8 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United.
quelle: keystone / peter powell
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