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Weltklasse Zürich: So schlagen wir uns im Leichtathletik-Vergleich

Video: watson/nina bürge

Die Jungen wollten den Chef in der Leichtathletik schlagen – das Resultat ist eindeutig

25.08.2026, 18:4326.08.2026, 11:17
Nina Bürge
Nina Bürge
Corsin Manser
Corsin Manser
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Nico Lercher

Am Mittwoch und Donnerstag findet im Zürcher Letzigrund-Stadion Weltklasse Zürich statt. Im zweitletzten Diamond-League-Event der diesjährigen Leichtathletik-Saison treffen Schweizer Leichtathletik-Stars auf die internationale Weltelite. Audrey Werro, Simon Ehammer und Angelica Moser sind genauso dabei wie Stabhochsprung-Dominator Mondo Duplantis oder 100-Meter-Olympiasiegerin Julien Alfred.

Doch wie talentiert ist eigentlich die watson-Redaktion in der Leichtathletik? Social-Media-Managerin Flavia Kälin, Volontär Nico Lercher und Chefredaktionsmitglied Corsin Manser haben es ausprobiert und sind in drei verschiedenen Disziplinen gegeneinander angetreten. Wer ist die beste Mehrkämpferin oder der beste Mehrkämpfer – quasi die Annik Kälin oder der Simon Ehammer – unseres Teams? Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge
Das Programm von Weltklasse Zürich
Mittwoch, 26. August
17.30 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Zürich HB)

Donnerstag, 27. August
18.27 Uhr: Hochsprung Frauen
19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19.20 Uhr: Kugelstossen Männer
19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)
19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)
20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Jonas Raess)
20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)
20.32 Uhr: 100 m Frauen (🇨🇭 Géraldine Di Tizio-Frey)
20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer
20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)
20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21.08 Uhr: 800 m Männer
21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji)
21.26 Uhr: 1500 m Männer
21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)
21.53 Uhr: 200 m Männer

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8 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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arowa
25.08.2026 20:26registriert April 2023
Ein Video mit den unsportlichen Redaktionsmitglieder hätte ich mir viel lieber angeschaut.
251
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Roger Rüebli
25.08.2026 19:44registriert Juni 2018
Ach der Corsin mit seiner sympathischen Bescheidenheit wieder 🤷‍♂️
262
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8
Macht Margaret Qualley etwa OnlyFans für Fussfetischisten?
Normalerweise versteht man unter einem Halbschuh ja etwas ganz Anderes. Einen halbhohen Schuh eben. Chanel hat das jetzt flugs umdefiniert und sich gedacht, dass man ja auch einfach mal die Hälfte des Schuhs weglassen könne. Und so ging die Schauspielerin Margaret Qualley an der Premiere des Postapokalypse-Dramas «The Dog Stars» (starring a dog und Jacob Elordi) in London eben nur mit einem Luxus-Fersenschutz über den weissen Teppich und sonst nichts.
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