Atubolu war in den vergangenen Jahren die klare Nummer 1 bei den Breisgauern. Eine Verlängerung seines bis 2027 gültigen Vertrags schlug der 24-Jährige vorerst jedoch aus und bekundete stattdessen Wechselabsichten. Danach folgte die Kehrtwende, nachdem sich kein Abnehmer hatte finden lassen. Der Leihvertrag beinhaltet gemäss Mitteilung eine «bedingte Kaufpflicht». Welche Parameter für eine definitive Übernahme erfüllt sein müssen, kommunizierten die Vereine nicht. (abu/sda)
Noah Atubolu 🇩🇪
Alter: 24
Position: Torhüter
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor