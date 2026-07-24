Ende Juni lief der Vertrag von Eray Cömert beim FC Valencia nach vier Jahren aus. Nun hat der Schweizer Innenverteidiger wohl einen neuen Arbeitgeber gefunden: Wie unter anderem Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist sich der 28-Jährige mit dem FC Turin einig. So soll Cömert, der Teil des Schweizer WM-Kaders war aber nur zu einem Einsatz kam, beim Serie-A-Klub einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Es wäre seine vierte Station, seitdem er seinen Jugendklub Basel verlassen hat. Valencia verlieh ihn jeweils eine Saison lang an Nantes und Valladolid. (nih)
Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist