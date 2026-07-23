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Super League: So tippt watson die Tabelle

epa13125492 Players of Thun greet their supporters after the UEFA Champions League second qualifying round match between FC Thun and Dinamo Zagreb, in Thun, Switzerland, 21 July 2026. EPA/PETER KLAUNZ ...
Kann Thun erneut um den Meisterpokal spielen?Bild: keystone

Auch wenn es kaum Unberechenbareres gibt: So tippt watson die neue Super-League-Saison

Am Samstag startet die neue Super-League-Saison. Wie so oft in der höchsten Schweizer Liga kann fast alles geschehen. Aber wir versuchen es trotzdem und geben unsere Prognose ab, wie die Tabelle zum Ende der Saison aussehen wird.
23.07.2026, 11:1123.07.2026, 11:11
sportredaktion

Sechs Tage, nachdem der WM-Final in den USA stattgefunden hat, rollt der Ball wieder in der Schweizer Super League. Am Samstagabend startet die neue Saison mit den Partien Lausanne gegen GC und Servette gegen Basel. Aller Voraussicht nach steht im Schweizer Oberhaus mal wieder eine Saison an, in der alles möglich scheint.

Nur diese 15 Dinge sind noch unberechenbarer als die Super League

Bis hin zum Schluss des Transferfensters am 8. September kann zwar noch sehr viel geschehen. Trotzdem versuchen wir, unsere Expertise unter Beweis zu stellen, und tippen die vollständige Super-League-Tabelle (komplett ohne Gewähr).

Grasshopper Club Zürich

Dreimal rettete sich GC zuletzt über die Barrage – aber nicht mehr in dieser Saison. Der Rekordmeister muss nach dem Besitzerwechsel und der Entlassung von Sportchef Alain Sutter den Gang in die Challenge League antreten. Die Karriere von Amir Abrashi endet mit einer riesigen Enttäuschung.

FC Vaduz

Die Liechtensteiner sind zurück im Oberhaus und retten sich in der ersten Super-League-Saison seit fünf Jahren in die Barrage. Trainer Marc Schneider wird dafür sorgen, dass auch in einer Krise Ruhe herrschen wird.

Die Vaduzer jubeln mit dem Pokal nach dem Aufstieg in die Super League im Fussball Meisterschaftsspiel der Challenge League zwischen dem FC Wil und dem FC Vaduz im Stadion Bergholz, am Freitag, 15. Ma ...
Der FC Vaduz schaffte am letzten Spieltag den Aufstieg.Bild: keystone

Lausanne

Die Waadtländer haben deutlich höhere Ansprüche als den Abstiegskampf. Allerdings muss sich Lausanne auch in dieser Saison nach einigen gewichtigen Abgängen nach unten orientieren.

FC Zürich

Mit Marcel Koller soll es beim FCZ wieder bergauf gehen. Dies klappt mit einem ähnlichen Kader wie in der letzten Saison nur bedingt. Zürich klassiert sich einen Platz besser als in der Spielzeit davor.

Trainer Marcel Koller (FCZ) liest seine Notizen beim Trainingsauftakt zur Saison 2026/2027 des FC Zuerich (FCZ) am Montag, 15. Juni 2026 auf der Sportanlage Heerenschuerli in Zuerich. (KEYSTONE/Claudi ...
Marcel Koller soll den FCZ wieder zum Erfolg führen.Bild: keystone

FC Thun

Nach dem sensationellen Meistertitel werden im Berner Oberland wieder kleinere Brötchen gebacken. Mit dem Abstieg hat Thun zwar nichts zu tun, aber die ganzen Abgänge wiegen schwer und so endet die Saison im unteren Mittelfeld.

Servette FC

Nach einem enttäuschenden letzten Jahr kam es bei Servette zu vielen Wechseln und diese schlagen in der Westschweiz nicht wie erwartet ein. Die Grenats verpassen die Championship Group erneut.

FC Sion

So viel Ruhe wie im letzten Jahr herrschte beim FC Sion wohl noch nie. Die Walliser werden erneut eine konstante Saison absolvieren und die Top sechs knapp erreichen.

De gauche a droite, Barthelemy Constantin, directeur sportif du FC Sion, Didier Tholot, entraineur du FC Sion, Christian Constantin, president du FC Sion, posent pour le photographe lors d&#039;une co ...
Mittlerweile ein eingespieltes Team. Die beiden Constantins mit Trainer Didier Tholot.Bild: keystone

FC Luzern

Saison Nummer eins nach der Ära Mario Frick verläuft besser als die letzte Spielzeit und die Innerschweizer können sich mit dem neuen Trainer Udo Portmann für die Championship Group qualifizieren. Die europäischen Plätze werden aber verpasst.

FC Lugano

Endlich spielen die Tessiner in einem richtigen Stadion und sie gehören weiterhin zu den besten Mannschaften der Liga. Der ganz grosse Coup bleibt aber weiterhin aus.

A panoramic view of the new AIL Arena stadium, during the qualifying match for the 2027 Womens World Cup in Brazil, at the AIL Arena, Lugano, on Friday 5 June 2026..(KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay).
Der FC Lugano hat endlich ein richtiges Fussballstadion.Bild: keystone

FC Basel

Der FCB blickt auf einen turbulenten Sommer zurück und musste viele Abgänge verkraften. Zwar reicht es in dieser Saison nicht ganz nach vorne, aber Basel qualifiziert sich für das europäische Geschäft.

So oft schafften es die Teams in den letzten 23 Jahren in die Top 3:

FC St.Gallen

Bei den Ostschweizern ist vieles gleich geblieben wie im letzten Jahr. Auch die Endplatzierung wird dieselbe bleiben. Nur knapp wird St.Gallen den ersten Meistertitel seit 2000 verpassen.

BSC Young Boys

Offensiv gehörten die Young Boys bereits in der letzten Saison zu den besten Teams, kassierten aber zu viele Treffer. Die Verteidigung wurde nun mit Isaac Schmidt und Cédric Zesiger verstärkt. Nach drei Jahren kehrt der Meisterpokal nach Bern zurück.

YB Trainer Gerry Seoane posiert mit dem Pokal, nach dem Super League Spiel zwischen dem BSC Young Boys Bern und dem FC St. Gallen, am Montag, 3. August 2020 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Pete ...
Gerry Seoane wurde mit YB bereits zweimal Meister.Bild: keystone

Und jetzt du!

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quelle: keystone / alessandro della valle
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