Da soll noch einer sagen, die saudische Liga sei kein Sprungbrett! Von Al-Hilal wechselt João Cancelo zum FC Barcelona. Dort war der portugiesische Nationalspieler früher schon zwei Mal unter Vertrag. Cancelo unterschrieb für drei Jahre und kommt ablösefrei. (ram)
João Cancelo 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 3 Tore
João Cancelo 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 3 Tore
The heart always finds its way home. 💙❤️ pic.twitter.com/vYWa5AmevZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2026