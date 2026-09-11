Olise macht Reporter das Leben schwer und in Como sind alle Fans nur am Handy
So einfach ist das
Michael Olise ist kein Mann der grossen Worte, das ist schon länger bekannt. Wenn er mal ein Interview geben muss, hält er sich kurz – sehr kurz. Dies musste nach dem 5:0-Sieg von Bayern München gegen Bodö/Glimt am gestrigen Donnerstagabend in der Champions League auch ein Moderator von DAZN feststellen.
Dieser wollte nach den beiden brillanten Toren des 24-jährigen Franzosen wissen, wie sich das für ihn anfühle. «Ich weiss es nicht», antwortete Olise und fügte auf die Nachfrage danach, wie er solche Treffer hinkriege, an: «Ich schiesse und dann geht der Ball rein oder nicht.» Der bemitleidenswerte Fragesteller versuchte dem Bayern-Star noch ein längeres Statement zu entlocken, doch gelang ihm dies auch mit der Bemerkung nicht, dass nur Olise solche Tore erzielen könne. «Nein, das kann jeder», befand der Flügelspieler.
Womöglich dachte Olise bei seiner Antwort auch an seine Teamkollegen. Sowohl Jamal Musiala, der nach seinen Zusammenbrüchen in der Vorbereitung erstmals wieder in der Startformation stand und gleich traf, als auch Alphonso Davies trafen gegen die Norweger sehenswert.
Das übliche Chaos
Was verrückte Geschichten im Fussball angeht, kann wohl kein Land mit der Türkei mithalten. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die AS Roma wurde Fenerbahce Istanbul diesem Ruf einmal mehr gerecht. So erklärte Trainer Ismail Kartal unmittelbar danach seinen Rücktritt.
«Ich habe diese Entscheidung getroffen, um meinem Verein den Weg für die Zukunft freizumachen», sagte der 65-Jährige und fügte an: «Ich habe nicht die Absicht, jemals zurückzukehren.» Kartal hatte den Trainerposten bei Fenerbahce im Juni bereits zum vierten Mal übernommen.
Gemäss Präsident Aziz Yildirim bleibe Kartal hingegen Trainer. «Ich habe gesagt, du wirst weitermachen, Ende. Wir sind eine Familie», wird dieser in türkischen Medien zitiert. Der Grund für Kartals Rücktrittserklärung sei gewesen, dass Fans mit Flaschen auf ihn geworfen hätten, erklärte Yildirim. Eine davon traf ihn. Der Klub teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde.
ÖZEL - İsmail Kartal’a su şişesi atan K.A. adlı şahıs 6222 sayılı kanundan gözaltına alındı! @aspor https://t.co/BBug8QvLo7 pic.twitter.com/wMOl0E1e0U— Erdem Akbaş (@erdemakbs) September 10, 2026
Die Last-Minute-Anti-Spezialisten
So langsam wird es unheimlich: Slavia Prag kann zum Auftakt der Champions League schlicht nicht gewinnen. Gegen RC Lens gingen die Tschechen in der 88. Minute zwar noch in Führung, in der Nachspielzeit drehten die Franzosen die Partie aber noch.
Schon bei den letzten beiden Teilnahmen in der Königsklasse hat Slavia Prag damit den Auftaktsieg in der 90. Minute aus der Hand gegeben. In der Vorsaison gelang Bodö/Glimt der Treffer zum 2:2 in der 90. Minute, 2019 erzielte Inter Mailand den Ausgleich zum 1:1 in der 92. Minute.
Handy das gseh?
Innert sieben Jahren hat es Como unter der Führung von indonesischen Tabak-Magnaten aus der Serie D in die Champions League geschafft. Den Moment, als erstmals die Hymne der Königsklasse im schmucken Stadion am Comer See ertönte, sahen die meisten Fans aber nur durch ihren Handybildschirm.
And here it is before kick off with the Champions League anthem😍😍😍 pic.twitter.com/YV4RhOqVts https://t.co/EM7fqJ6OfA— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 10, 2026
Das Spiel selbst sorgte dann für riesigen Jubel beim Debütanten. Como setzte sich gegen Leipzig 4:1 durch. Den ersten Treffer erzielte übrigens der gebürtige Zürcher Martin Baturina, dessen Bruder Roko beim FC Aarau unter Vertrag steht.
Die Orientierung verloren
Sabah Baku hat sich beim Debüt in der Champions League hingegen wohl teilweise gefragt, wie es hier gelandet ist. Sinnbildlich dafür steht die Orientierungslosigkeit von Goalie Stas Pokatilov beim Treffer von Lisandro Martinez zum 4:0-Endstand zugunsten von Manchester United.
Bemerkenswert: Zu Beginn standen 22 Spieler mit insgesamt 21 verschiedenen Nationalitäten auf dem Feld. Lediglich die Belgier ManUnited-Goalie Senne Lammens und Teamkollege Youri Tielemans haben beide den gleichen Pass.
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