Loun Srdanovic 🇨🇭
Alter: 19
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Assist
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
🔄 𝖠𝗋𝗅𝖾𝗍 𝖩𝗎𝗇𝗂𝗈𝗋 𝖹é 𝗐𝖾𝖼𝗁𝗌𝖾𝗅𝗍 𝗏𝗈𝗆 𝖥𝖢 𝖡𝖺𝗌𝖾𝗅 𝟣𝟪𝟫𝟥 𝗓𝗎 𝖤𝗂𝗇𝗍𝗋𝖺𝖼𝗁𝗍 𝖡𝗋𝖺𝗎𝗇𝗌𝖼𝗁𝗐𝖾𝗂𝗀 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 3, 2026
Der 20-jährige Offensivspieler Arlet Junior Zé verlässt den FC Basel 1893 per sofort und wechselt in die 2. deutsche Bundesliga zu Eintracht… pic.twitter.com/nzRZhVVTL2
💬 Jan-Christian Dreesen: "𝘎𝘦𝘮𝘦𝘪𝘯𝘴𝘢𝘮 𝘸𝘰𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘳 𝘥𝘦𝘯 𝘯𝘢̈𝘤𝘩𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘚𝘤𝘩𝘳𝘪𝘵𝘵 𝘨𝘦𝘩𝘦𝘯 – 𝘶𝘯𝘥 𝘻𝘶𝘨𝘭𝘦𝘪𝘤𝘩 𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳𝘴𝘵𝘳𝘦𝘪𝘤𝘩𝘵 𝘥𝘪𝘦𝘴𝘦𝘳 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘈𝘯𝘴𝘱𝘳𝘶𝘤𝘩, 𝘫𝘶𝘯𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘶𝘵𝘴𝘤𝘩𝘦… pic.twitter.com/lplcKgQTtf— FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026
✍️ 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹 𝟭𝟴𝟵𝟯 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗞𝗮𝘇𝗲𝗲𝗺 𝗢𝗹𝗮𝗶𝗴𝗯𝗲 𝗹𝗲𝗶𝗵𝘄𝗲𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗶𝘁 𝗞𝗮𝘂𝗳𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 2, 2026
Der FC Basel 1893 verstärkt seine Offensive mit Kazeem Olaigbe. Der belgisch-nigerianische Flügelspieler wechselt leihweise für eine Saison vom… pic.twitter.com/knmP6hvh8G