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Mexiko gegen England live: der WM-Achtelfinal in Ticker und Stream

England&#039;s Jude Bellingham (10) celebrates with teammate Harry Kane (9) after scoring his team&#039;s first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico ...
Englands Helden beim Sieg im Achtelfinal gegen Mexiko: Harry Kane und Jude Bellingham (r.).Bild: keystone

England zittert sich in Unterzahl zum Sieg – für Mexiko endet die Heim-WM im Achtelfinal

England stoppt mit einem 3:2-Sieg im WM-Achtelfinal Mexikos Höhenflug und kann weiter vom zweiten Titel nach 1966 träumen. Ein Doppelschlag von Jude Bellingham bringt Mexikos Festung im Aztekenstadion ins Wanken.
06.07.2026, 05:0506.07.2026, 05:57

Eine halbe Stunde lang biss sich am Sonntagabend auch England die Zähne an Mexikos Heimstärke in dem mit 80'824 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllten Aztekenstadion aus. Dann traf Jude Bellingham innerhalb von weniger als 100 Sekunden doppelt und hielt Jordan Pickford die Three Lions mit einer Reihe starker Paraden in der Spur. Nächster Gegner des WM-Finalisten von 2018 ist am nächsten Samstag in Miami (21.00 Uhr Schweizer Zeit) Brasilien-Bezwinger Norwegen um Stürmerstar Erling Haaland.

Bellinghams Doppelschlag leitete Englands Sieg ein.Video: SRF

Bellingham köpfelte in der 36. Minute eine Flanke von Bukayo Saka zum 1:0 ins Tor und war kurz darauf nach einem Doppelpass mit Harry Kane ein zweites Mal aus kurzer Distanz zur Stelle. Zwar verkürzte Julian Quiñones nur vier Minuten später mit seinem vierten WM-Treffer und spielte England ab der 54. Minute wegen einer Roten Karte gegen Jarell Quansah in Unterzahl. Zum Ausgleich kamen die zuvor in vier WM-Spielen viermal siegreichen und ohne Gegentor gebliebenen Mexikaner nicht mehr.

Kane trifft auch im Achtelfinal

Vielmehr nutzte Harry Kane nach einem Foul von Goalie Raul Rangel an Anthony Gordon nach einer Stunde einen Penalty zum 3:1 und seinem sechsten Treffer im Turnier und verkürzte Raul Jimenez neun Minuten später, ebenfalls vom Punkt, wiederum nur.

Bellinghams Führungstreffer war die erste nennenswerte Offensivszene der Engländer, die sich im Sechzehntelfinal gegen Ghana (2:1) schwergetan hatten und von Mexiko mehrmals arg in die Defensive gedrängt wurden. Allein in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit musste Pickford dreimal glänzen, um Mexikos eigentlich verdienten Ausgleich zu verhindern. Nach einer Viertelstunde hatte Raul Jimenez schon die erste seiner drei guten Möglichkeiten in den ersten 45 Minuten vom englischen Goalie vereitelt gesehen.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Mexikos erste WM-Niederlage im Aztekenstadion

Für Mexiko war es die erste Niederlage im 11. WM-Spiel in dem auf 2200 m ü. M. gelegenen Aztekenstadion in Mexikos Hauptstadt und insgesamt erst die dritte im 90. Länderspiel in der legendenumwobenen Spielstätte. Im laufenden Turnier hatte die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre in ihrer WM-Festung noch kein Gegentor erhalten und alle vier Spiele gewonnen.

Wetterbedingt begann die Partie wie schon Mexikos Sechzehntelfinal gegen Ecuador (2:0) mit einstündiger Verspätung. Über Mexico City zogen am Sonntagabend Gewitter und Starkregen. «Die Sicherheit aller Beteiligten hat für die FIFA oberste Priorität», hiess es seitens des Weltverbandes.

Mexiko - England 2:3 (1:2)
Mexico City. 80'824 Zuschauer. SR Faghani (IRN).
Tore: 36. Bellingham (Saka) 0:1. 38. Bellingham (Kane) 0:2. 42. Quiñones 1:2. 60. Kane (Foulpenalty) 1:3. 69. Jiménez (Foulpenalty) 2:3.
Mexiko: Rangel; Sánchez (79. Fidalgo), Montes (46. Álvarez), Vásquez, Gallardo; Mora (61. Giménez), Lira, Romo (61. Gutiérrez); Alvarado, Jiménez, Quiñones (81. Martínez).
England: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly (74. Spence); Rice, Anderson (75. Burn); Saka (57. Stones), Bellingham, Gordon; Kane (90. Rogers).
Bemerkungen: 49. Pfostenschuss O'Reilly. 54. Rote Karte gegen Quansah.
Verwarnungen: 1. Rice. 68. Guéhi. 71. Sánchez. 72. O'Reilly. 98. Vásquez. 98. Henderson. (nih/sda)

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