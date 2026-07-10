Was schon lange vermutet wurde, ist nun Tatsache:wechselt nach ihrem Vertragsende bei Eintracht Frankfurt ablösefrei zu. «Arsenal ist einer der grössten Klubs der Welt und ich bin so stolz, dass ich hier sein kann», wird Reuteler auf der Vereinswebsite zitiert. Wie lange sich der Klub aus London die Dienste der Schweizer Nationalspielerin sicherte, ist nicht bekannt.Reuteler wechselte 2018 von Luzern nach Frankfurt und prägte das Spiel der Eintracht (bis 2020 1. FFC Frankfurt) während acht Jahren. An der Heim-EM im Sommer des letzten Jahres spielte sie eine tragende Rolle im Schweizer Team. Nun erfüllt sich die 27-jährige Obwaldnerin den Traum von der höchsten englischen Liga. Arsenal ist mit 15 Meisterschaften und elf Cupsiegen sowie zwei Champions-League-Titeln der erfolgreichste Klub auf der Insel. (riz/sda)🇨🇭Alter: 27Position: MittelfeldMarktwert: 400'000 EuroBilanz 2025/26: 35 Spiele, 10 Tore