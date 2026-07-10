Tsawa unterschreibt beim 20-fachen belgischen Meister einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten für den 19-jährigen Mittelfeldspieler machten beide Klubs keine Angaben. Belgische Medien schreiben von einer Ablösesumme in Höhe von gut sechs Millionen Euro.
Tsawa hatte vor vier Jahren aus dem St. Galler Nachwuchs in die Jugendabteilung des FC Zürich gewechselt. Im Februar 2024 debütierte er mit den Stadtzürchern in Luzern in der Super League. Insgesamt bestritt Tsawa für die erste Mannschaft des FCZ 61 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore. (riz/sda)
Cheveyo Tsawa 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen