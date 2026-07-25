Bei der WM 2026 begeisterte Kap-Verde-Torhüter Vozinha die ganze Fussballwelt. Nun hat der 40-Jährige einen neuen Verein gefunden. In Zukunft läuft Vozinha für den chilenischen Verein CSD Colo Coloauf. Der Präsident Anibal Mosa kündigte an: «Vozinha wird Spieler von Colo-Colo werden, er wird in den nächsten Tagen nach Chile kommen, die obligatorischen Untersuchungen absolvieren und anschliessend hier im Stadion vorgestellt werden.» Der Klub aus der chilenischen Hauptstadt Santiago gewann bereits 34 Mal die nationale Meisterschaft. (riz)
Vozinha🇨🇻
Alter: 40
Position: Torhüter
Marktwert: 0,55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 6 Spiele ohne Gegentor
Vozinha🇨🇻
Alter: 40
Position: Torhüter
Marktwert: 0,55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 6 Spiele ohne Gegentor