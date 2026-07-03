Xhaka bleibt Sunderland treu +++ Brown zu den Bayern ++ Fix: Zesiger kehrt zu YB zurück
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
- watson-App öffnen.
- Auf das Menü (die Lupe mit den 3 farbigen Strichen rechts oben) klicken.
- Unten Push-Einstellungen antippen.
- Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!
Xhaka bleibt bei Sunderland
Junior Zé verlässt Basel
Junior Zé 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 13 Spiele, 2 Tore
🔄 𝖠𝗋𝗅𝖾𝗍 𝖩𝗎𝗇𝗂𝗈𝗋 𝖹é 𝗐𝖾𝖼𝗁𝗌𝖾𝗅𝗍 𝗏𝗈𝗆 𝖥𝖢 𝖡𝖺𝗌𝖾𝗅 𝟣𝟪𝟫𝟥 𝗓𝗎 𝖤𝗂𝗇𝗍𝗋𝖺𝖼𝗁𝗍 𝖡𝗋𝖺𝗎𝗇𝗌𝖼𝗁𝗐𝖾𝗂𝗀 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 3, 2026
Der 20-jährige Offensivspieler Arlet Junior Zé verlässt den FC Basel 1893 per sofort und wechselt in die 2. deutsche Bundesliga zu Eintracht… pic.twitter.com/nzRZhVVTL2
Fix: Brown zu Bayern München
Zu den finanziellen Modalitäten gaben die Klubs nichts bekannt. Die Bayern dürften rund 55 Millionen Euro nach Frankfurt überweisen, nachdem sie am Mittwoch schon rund 50 Millionen in den marokkanischen WM-Star Ismael Saibari von PSV Eindhoven investiert hatten. (ram/sda)
Nathaniel Brown 🇩🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 4 Tore
💬 Jan-Christian Dreesen: "𝘎𝘦𝘮𝘦𝘪𝘯𝘴𝘢𝘮 𝘸𝘰𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘳 𝘥𝘦𝘯 𝘯𝘢̈𝘤𝘩𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘚𝘤𝘩𝘳𝘪𝘵𝘵 𝘨𝘦𝘩𝘦𝘯 – 𝘶𝘯𝘥 𝘻𝘶𝘨𝘭𝘦𝘪𝘤𝘩 𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳𝘴𝘵𝘳𝘦𝘪𝘤𝘩𝘵 𝘥𝘪𝘦𝘴𝘦𝘳 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘈𝘯𝘴𝘱𝘳𝘶𝘤𝘩, 𝘫𝘶𝘯𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘶𝘵𝘴𝘤𝘩𝘦… pic.twitter.com/lplcKgQTtf— FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026
Allegri folgt bei Napoli auf Conte
Napoli bestätigte am Freitag die Verpflichtung Allegris, der damit nur knapp zwei Monate nach seiner Freistellung bei Milan einen weiteren italienischen Topklub übernimmt. Der 58-Jährige unterschrieb beim Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Fix: Zesiger kehrt zu YB zurück
Für den Seeländer ist es eine Rückkehr: Bereits zwischen 2019 und 2023 hatte er 140 Spiele für YB bestritten, wobei er 2020, 2021 und 2023 Meister wurde und zudem 2020 sowie 2023 den Cup gewann. Trotz zuletzt überzeugenden Leistungen in der Bundesliga, äusserte Zesiger kürzlich den Wunsch, in die Schweiz zurückzukehren zu wollen. (abu)
Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele
So teuer war noch kein englischer Spieler: Anderson wechselt zu Manchester City
Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fussballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab. Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. «Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen», teilte Manchester City in einem Communiqué mit. (riz/sda/dpa)
Elliot Anderson 🏴
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen
Basel holt neuen Stürmer
Nicht mehr in Basel ist ein anderer Moritz Broschinski. Für den Deutschen wurde mit dem Karlsruher SC ein Abnehmer gefunden. (ram)
Kazeem Olaigbe 🇧🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor
✍️ 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹 𝟭𝟴𝟵𝟯 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗞𝗮𝘇𝗲𝗲𝗺 𝗢𝗹𝗮𝗶𝗴𝗯𝗲 𝗹𝗲𝗶𝗵𝘄𝗲𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗶𝘁 𝗞𝗮𝘂𝗳𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 2, 2026
Der FC Basel 1893 verstärkt seine Offensive mit Kazeem Olaigbe. Der belgisch-nigerianische Flügelspieler wechselt leihweise für eine Saison vom… pic.twitter.com/knmP6hvh8G
Romano zu Cagliari
Romano stammt aus dem Nachwuchs des FC Winterthur. 2022 wechselte er in die Organisation der AS Roma, bei der er im Januar dieses Jahres seine ersten Teileinsätze in der Serie A absolvierte. Kurz darauf wechselte er leihweise zu Spezia in die Serie B und gehörte dort zum Stammpersonal. (ram/sda)
Alessandro Romano 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 3 Tore
Loïc Lüthi wechselt von Winterthur zu Luzern
Wegen einer Knochenmarkentzündung im Oberschenkel fiel Lüthi in der vergangenen Saison neun Monate lang aus. Nach seinem Comeback Anfang März gehörte er bei seinem Jugendklub FCW wieder zur Stammformation. In Luzern unterschrieb Lüthi einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. (abu/sda)
Loïc Lüthi 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innnverteidiger
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 11 Spiele
St. Gallen leiht Quintilla nach Zypern aus
Der Wechsel Quintillas, der einst die renommierte Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona durchlief und auch unter Pep Guardiola trainierte, kommt nicht überraschend. Unter Trainer Enrico Maassen kam der 32-jährige Spanier beim Cupsieger zuletzt kaum mehr zum Einsatz. In der vergangenen Super-League-Saison stand er in vier Partien insgesamt lediglich 50 Minuten auf dem Platz. (abu/sda)
Jordi Quintilla 🇪🇸
Alter: 32
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 0,15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, 1 Tor
Bayern holen Marokkos WM-Star Saibari
An der WM gelangen Saibari in bislang vier Partien drei Tore für Marokko. Im Sechzehntelfinal gegen die Niederlande verwandelte er im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch. (abu/sda)
Ismael Saibari 🇲🇦
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 19 Tore, 9 Assists
Bruno Genesio neuer Trainer in Marseille
Für Beye endete eine kurze Amtszeit beim Verein aus Südfrankreich. Der 48-jährige Afrikaner hatte erst Mitte Februar die Nachfolge des entlassenen Italieners Roberto De Zerbi angetreten. (riz/sda)
Goalie Radtke zu Luzern
Radtke ist ein Rückkehrer. Der Chamer hat beim FC Luzern die Nachwuchsstufen durchlaufen. Bereits in der Saison 2020/21 hatte er dem Kader der ersten Mannschaft angehört. 2025 bestritt er mit dem FC Biel den Cupfinal gegen Basel. (ram/sda)
Raphael Radtke 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Torhüter
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 5 ohne Gegentor
Zesiger will in die Schweiz zurück
Cédric Zesiger 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26:
Quelle: Kicker
Ricardo Rodriguez verlässt Betis Sevilla
Wo Rodriguez seine Karriere fortsetzt, ist offen. Ein Entscheid diesbezüglich wird nach der WM fallen. Nachdem er 2012 seinen Stammklub FC Zürich verlassen hatte, spielte der U17-Weltmeister von 2009 für Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven, Torino und Betis Sevilla. (nih/sda)
Ricardo Rodriguez🇨🇭
Alter: 33
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 1,4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele,1 Vorlage
Meichtry wechselt in die Serie A
Wie viel der Tabellen-16. der letzten Serie-A-Saison für die Dienste des Schweizer U21-Nationalspielers überweist, ist nicht bekannt – die beiden Klubs haben über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.
Für den FC Thun ist es rein sportlich gesehen ein weiterer schmerzhafter Verlust. Mit Trainer Mauro Lustrinelli, Spielmacher Leonardo Bertone, Goalgetter Elmin Rastoder und Supertalent Meichtry stehen vier entscheidende Figuren des Thuner Meisterjahres für die nächste Saison nicht mehr zur Verfügung. (nih/sda)
Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen
St. Gallen zieht Kaufoption bei Baldé
Baldé kam in 42 Spielen für St. Gallen auf 15 Tore. Mit einem Assist und einem herausgeholten Penalty im Final in Bern hatte der 23-jährige Nationalspieler Guineas grossen Anteil am Cupsieg. (riz/sda)
Aliou Baldé 🇬🇳
Alter: 23
Position: Linker Flügel
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 15 Tore, Assists
Grimaldo von Leverkusen zu Atlético
Grimaldo wurde in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zu Leverkusen. Unter der Führung seines Landsmanns Xabi Alonso und an der Seite von Granit Xhaka war der spanische Nationalspieler einer der Hauptprotagonisten beim ersten Doublegewinn der Vereinsgeschichte. In 145 Partien für den Bundesligisten gelangen dem schussstarken Linksverteidiger 30 Tore und 45 Vorlagen. (riz/sda)
Alejandro Grimaldo🇪🇸
Alter: 30
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 14 Tore, 12 Assists
Gonçalo Ramos wechselt zum AC Milan
Ramos wechselte vor drei Jahren von Benfica Lissabon in die französische Hauptstadt und gewann mit PSG unter anderem zweimal die Champions League sowie dreimal die Meisterschaft. In der hochkarätig besetzten Offensive der Pariser konnte sich der 25-Jährige jedoch nie als Stammkraft profilieren.
Bei Milan, das neu von Ramos' Landsmann Ruben Amorim trainiert wird, wird der Mittelstürmer Teamkollege von Zachary Athekame und Ardon Jashari. (sda)
Gonçalo Ramos 🇵🇹
Alter: 24
Position: Stürmer
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 12 Tore, 2 Assists
Bajrami wechselt zurück nach Portugal
Der in Langenthal aufgewachsene Bajrami war im Sommer 2025 zunächst leihweise von Benfica Lissabon zum FCL gestossen. Bereits im September stattete der Super-League-Klub den ehemaligen YB-Junior mit einem Dreijahresvertrag aus. In der Saison 2025/26 kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei verzeichnete der dreifache albanische Internationale zwei Treffer. (riz/sda)
Adrian Bajrami 🇨🇭
Alter: 24
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 2 Tore, 1 Assists
Lewandowski wechselt in die MLS
Zuletzt stand Lewandowski seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag. In 134 Meisterschaftsspielen traf er 83 Mal und lieferte 20 Assists.
«Seine Verpflichtung unterstreicht unseren Anspruch, um Titel zu kämpfen, und hebt die Massstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist», sagte Gregg Berhalter. Der frühere US-Nationaltrainer ist in Chicago Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion. (car/sda/dpa)
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists
Elmin Rastoder wechselt zu Panathinaikos Athen
Der 24-jährige Stürmer war mit 15 Treffern bester Torschütze der Thuner in der vergangenen Saison und ligaweit der drittbeste. Zudem steuerte er sechs Assists zum überraschenden Titelgewinn bei.
Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Rastoder war erst im Sommer 2024 vom Grasshopper Club Zürich nach Thun gekommen. Zuvor mussten die Berner Oberländer bereits den Abgang von Führungsspieler Leonardo Bertone verkraften. (car/sda)
Elmin Rastoder 🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Bénie Traoré wechselt von Basel in die MLS
Bei seinem neuen Klub unterschrieb Traoré laut dem New York City FC bis zur Saison 2029/30, mit Option auf eine weitere Saison. (car/sda)
Zwei Meisterhelden werden Thun verlassen
Auch Mittelfeldspieler Franz-Ethan Meichtry gehörte in der sensationellen Meistersaison zum Stammpersonal. Der 20-Jährige wechselt gemäss Florian Plettenberg in die italienische Serie A zu Genua. Meichtry unterschreibt einen Vertrag bis 2031. (riz)
Elmin Rastoder 🇲🇰
Alter: 24
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 15 Tore, 6 Vorlagen
Franz-Ethan Meichtry🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen
Rayan Raveloson verlässt YB
Rayan Raveloson 🇲🇬
Alter: 29
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Marktwert: 1 Million Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 1 Tor
Servette verpflichtet jungen französischen Stürmer
Mathis Lambourde 🇫🇷
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage
Maresca wird Nachfolger von Guardiola bei Manchester City
Maresca war bereits in den Saisons 2020/21 und 2022/23 bei Manchester City tätig: zunächst als Trainer der Nachwuchsakademie, später als Assistent von Guardiola, als die Mannschaft das Triple aus Premier League, Champions League und FA Cup gewann. Anschliessend arbeitete er als Cheftrainer bei Leicester City und Chelsea. Seit Januar dieses Jahres war er ohne Verein. Mit Chelsea gewann er die Conference League sowie die Klub-WM.
Guardiola zog nach zehn Jahren bei Manchester City einen Schlussstrich. Mit insgesamt 20 Titeln prägte er eine äusserst erfolgreiche Ära. (car/sda/afp)
Amenda wechselt wohl in die Premier League
Insgesamt zahle Coventry 20 Millionen Euro für Amenda, welcher im WM-Kader der Schweiz steht, aber noch nicht eingesetzt wurde. Im Sommer 2024 wechselte der Innenverteidiger von YB zu Frankfurt und absolvierte in der letzten Saison 29 Pflichtspiele für die Eintracht (riz)
Aurèle Amenda 🇨🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele
Lewandowski wechselt angeblich in die USA
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists
Premier-League-Klub an Manzambi interessiert
Johan Manzambi 🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore, 9 Assists
Alessio Besio neu beim VfL Wolfsburg
Besio wechselte 2023 von seinem Stammklub St. Gallen zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Während seiner Leihe nach Verl empfahl er sich mit 18 Toren und 12 Vorlagen in 36 Spielen für eine höhere Aufgabe.
«Alessio Besio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit grossem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern», wird Wolfsburgs Schweizer Sportchef Pirmin Schwegler in der Mitteilung zitiert. (nih/sda)
Alessio Besio 🇨🇭
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 18 Tore, 12 Assists
Frankfurt mit Bayern wegen deutschem WM-Shootingstar einig
Bei Frankfurt ist er seit knapp zwei Jahren Stammspieler und hat sich dort zu einer festen Grösse entwickelt. Seit Oktober 2025 ist er zudem Nationalspieler. Bei Bayern wird er mit Alphonso Davies um die Position in der Linksverteidigung konkurrieren. (nih)
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 4 Tore, 6 Assists
ManCity zahlt Rekordablöse für England-Star
Anderson wechselte 2024 für 41 Millionen Euro von Newcastle nach Nottingham und brillierte dort als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, der auch defensive Qualitäten hat. Bei Manchester City verstärkt er ein Mittelfeld, das Bernardo Silva verliert und dem die Optionen hinter Rodri und Tijani Reijnders auf der Sechs und der Acht etwas abgehen. (nih)
Elliot Anderson 🏴
Alter: 23
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Assists
Neuer Trainerposten für Johan Djourou
Nicolas Bürgy zum FC Thun
Der bei den Young Boys ausgebildete Bürgy spielte ab 2017 bereits einmal eineinhalb Saisons leihweise für die Berner Oberländer. Danach wechselte der Berner über Aarau und Paderborn nach Dänemark, wo er zuletzt für Odense BK spielte. (car/sda)
Gattuso übernimmt bei Lazio Rom
Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)
Thun verpflichtet Nico Maier
Maier spielte von 2022 bis Sommer 2025 für den FC Wil in der Challenge League und zuletzt bei Blau-Weiss Linz. Für den Absteiger der österreichischen Bundesliga erzielte er in 21 Meisterschaftseinsätzen vier Tore. (riz/sda)
Nico Maier 🇨🇭
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 22 Spiele, 4 Tore, 1 Assists
Servette verpflichtet brasilianischen Mittelfeldspieler
Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorez Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz. (car/sda)
Nadine Riesen wechselt zu West Ham
Riesen spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt, wo sie den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Beim Zehnten der abgelaufenen Saison in der englischen Women's Super League trifft Riesen mit Seraina Piubel und Leila Wandeler auf zwei Kolleginnen aus dem Nationalteam. (abu/sda)
Alvarez fordert Transfer – Atlético reagiert mit klarer Ansage
Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)
Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Aufsteiger Vaduz holt Stürmer Dejan Sorgic
Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)
Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Demichelis trainiert künftig den RB Leipzig
Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Ittens Wechsel zu Werder Bremen perfekt
2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.
In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)
Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore