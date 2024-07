Jonathan Tah will zu Bayern – der Transfer hapert aber noch an der Ablöse sowie an der Tatsache, dasseinen Ersatz finden muss. Ein Kandidat ist gemäss dem Kicker . Der 35-Jährige, der ablösefrei zu haben wäre, erfülle viele der Kriterien des deutschen Meisters und Pokalsiegers. Einzig aufgrund der mangelnden Schnelligkeit des Innenverteidigers gibt es Zweifel. Diese konnte er in der starken Rückrunde mit Borussia Dortmund aber gut überdecken. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Hummels bald Mitspieler von Granit Xhaka wird – angeblich sei aber auch Inter Mailand interessiert. (nih)🇩🇪Alter: 35 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 5 Mio. EuroBilanz 2023/24: 40 Spiele, 4 Tore, 1 Assist