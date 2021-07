Sport

Fussball

Bastle dein eigenes, exklusives Gerücht mit unserem Transfer-Generator



Bastle dein eigenes, exklusives Gerücht mit unserem Transfer-Generator

Nach der EM ist vor der Saison. Um die Fussball-Sommerpause zu überbrücken, wetteifern seriöse und weniger seriöse Quellen derzeit mit wilden Transfer-Spekulationen um Aufmerksamkeit. Vieles davon ist frei erfunden. Also steig auch du ein ins Geschäft!

Wir haben einen Transfergenerator entwickelt, damit auch DU dein exklusives Gerücht erstellen kannst. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist auf den grünen Knopf zu drücken.

Die coolsten Gerüchte?

Lasse alle Fans wissen, welcher Transfer dich umhaut. Poste dein Gerücht ins Kommentarfeld unten – und warte darauf, dass es morgen in der «Gazzetta», in der «Sun» oder in der «Hürriyet» auftaucht!

