Der Schweizer Internationale Eray Cömert wechselt leihweise bis Ende Saison von Valencia in Frankreichs Ligue 1 zum FC Nantes. Nantes besitzt eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro, schreibt «L'Equipe».



Der an der Grenze zur Bretagne beheimatete FC Nantes gehört Waldemar Kita, dem früheren Besitzer von Lausanne-Sport. In der letzten Saison verhinderte der achtfache Meister den Abstieg nur knapp. Der Start in die neue Spielzeit ist mit einem Punkt aus den ersten drei Partien auch nicht gut gelungen.



Cömert, der in Valencia nach seinem Wechsel vom FC Basel vor anderthalb Jahren 34 Partien bestritten hat, ist der achte Schweizer Legionär in der laufenden Ligue-1-Saison. (nih/sda)



Eray Cömert 🇨🇭

Alter: 25

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2022/23: 25 Spiele, 1 Tor

Bild: www.imago-images.de