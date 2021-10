Dusan Vlahovic wird bei der Fiorentina seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dies bestätigte der Präsident der Toskaner, Rocco Commisso, am Dienstag.« Er hat unser Angebot nicht angenommen. Wir haben es mehrere Monate lang probiert, aber es ist vorbei», so der US-Amerikaner. Vlahovic ist bei der Fiorentina derzeit der grosse Überflieger. Der 21-Jährige erzielte in der letzten Saison 22 Serie-A-Treffer und war damit viertbester Torschütze der Liga. Auch in dieser Saison startete er wieder start mit vier Treffern in sieben Partien. (dab)

Bild: keystone