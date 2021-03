Am 7. Tage sollst du ruhen: Künftig kein Sonntags-Livefussball auf SRF

Der neue TV-Vertrag bringt im Schweizer Fussball eine einschneidende Änderung der liebgewordenen TV-Gewohnheiten. Künftig zeigt unser staatstragendes Fernsehen am Sonntag keine Live-Partien der Super League.

Die Fussball-Generäle haben klugerweise in den TV-Verträgen festgeschrieben, dass die nationale Meisterschaft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden muss. Noch immer gilt zu einem schönen Teil im Sport-Business: Ich werde vom staatstragenden Fernsehen gezeigt, also bin ich. Eine auf die Bezahl-Sender reduzierte Präsenz genügt nicht.

Gefeilscht wird zwischen den privaten Stationen und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, an welchen Tagen live übertragen darf. Denn nichts bringt höhere Quoten als Live-Spiele.

Bisher war der Sonntagnachmittag für unser staatstragendes Farbfernsehen reserviert. Das gilt nun nicht mehr. Warum? SRF-Sportchef Roland Mägerle erklärt die neue Situation so:

«Bereits in der Ausschreibung für die kommende Vertragsperiode ab der Saison 2021/22 hatte die Swiss Football League eine Spieltagsvariante definiert, wonach es neu keine zeitliche Überschneidung mehr geben wird zwischen den Livespielen im frei empfangbaren Fernsehen und den restlichen Super-League-Partien, die exklusiv im Pay-TV ausgestrahlt werden. Diese neue Aufteilung der Spieltermine hat zur Folge, dass die SRG-Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen künftig jeweils am Samstag um 20.30 Uhr zu sehen sind.»

Dafür ist nun am Sonntag eine Magazin-Sendung zum Fussball vorgesehen. Wie wird diese Sendung heissen und wie wird sie ohne Live-Übertragung strukturiert? Roland Mägerle sagt dazu: