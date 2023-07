Vergeblich hoffen die Kinder auf ein Versagen Jordans. Bild: coachspoon2

Michael Jordan versenkt eiskalt jeden Ball – ein Meme wird geboren

27. Juli 2016: Er könnte eine Turnhalle voller Kinder glücklich machen. Stattdessen entscheidet sich der Multimilliardär Michael Jordan, das zu machen, was ihn steinreich machte: er wirft Bälle in einen Korb.

«Von den Reichen lernt man sparen», weiss das Sprichwort, und der vermögendste Sportler der Welt bringt diese Lektion schon kleinen Kindern bei.

Michael Jordan ist längst zurückgetreten, als er als Stargast ein Basketball-Camp besucht, das mit seinem Namen wirbt. Chris Paul, damals Point Guard bei den Los Angeles Clippers, legt die Regeln eines kleinen Wettbewerbs fest.

Jordan erhält sechs Versuche. Wenn er drei Mal nicht trifft, erhält jedes Kind in der Halle ein Paar Jordan-Turnschuhe.

Nun könnte man denken, «His Airness» spielten die paar tausend Dollar keine Rolle. Man könnte denken, er wolle den kleinen Basketballern eine riesige Freude machen.

Aber Michael Jordan denkt nicht daran, absichtlich zu versagen. Er schnappt sich den Basketball – und versenkt jeden einzelnen Versuch. Einen «kaltblütigen Attentäter» nennt die «Washington Post» die legendäre Nummer 23 der Chicago Bulls deswegen.

Dass die Aktion in Erinnerung bleibt, dafür sorgt das Internet. Zwei Jahre später taucht gemäss dem Portal «Know Your Meme» erstmals ein Meme auf, das ein Portraitfoto von Michael Jordan mit den ihm in den Mund gelegten Worten «Fuck them kids» («Scheiss auf die Kinder») zeigt. Nur ein Beispiel:

«Erwachsene an Thanksgiving: Lasst erst die Kinder essen. – Ich: Scheiss auf die Kinder.» Bild: twitter/ridiculousdak